寵粉無極限2.0版，全台最狂一泊8食專案！陽明山溫泉飯店推薦陽明山天籟渡假酒店，一般暑假期間都是溫泉飯店的淡季，但座落於陽明山山海交界之處，擁有全國最大兩千坪露天溫泉的陽明山天籟渡假酒店可是夏季最熱門的溫泉飯店！除了溫泉外，還有超好玩的水世界！而且這次天籟可以是是下重本豁出去了！打出超狂一泊8專案，從入住的那一刻起，根本整天都在吃！

陽明山天籟渡假酒店｜交通方式、停車資訊

衛星導航設定陽明山天籟渡假酒店，從陽金公路轉上來不用兩分鐘可抵達，車子可以停放在酒店提供的免費停車場或是搭乘皇家客運(班次)於酒店外下車，交通十分方便，陽明山天籟渡假酒店有兩個溫泉會館：歐風館跟和風館，入口處是不一樣的，今天我們入住的是和風館，還要再往裡面開

順著指標往後開，陽明山天籟渡假酒店和風館的旁邊就有超大的停車場，入住和風館停在這比較方便，check-in是在一樓處，也有無障礙坡道，很方便

雖然是有歷史的溫泉飯店，但服務及硬體設施一直不斷的再創新及進步，和風館櫃台大廳走的是日式風格，挑高式的接待大廳，大面玻璃環繞，看起來超有氣勢

陽明山天籟渡假酒店｜極上寵粉2.0無極限一泊八食

陽明山天籟渡假酒店每次在暑假前夕就會推出新活動，所以大概五月初我們就一直在關注官網的消息，陽明山天籟渡假酒店專案內容這次推出極上寵粉2.0無極限一泊八食，辦理入住手續時工作人員會給你一張八食兌換劵，上面會填寫兌換時間與地點（每日僅接待20組，敬請提早預訂）

《極上寵粉2.0無極限一泊八食專案內容》

【宿】好眠客房住宿乙晚

【食】超霸氣早餐

【心】迎賓飲舒心

【心】在地小點心

【心】午茶少女心

【心】輕食甜薯心

【食】主題晚餐

【心】深夜芋暖心

【心】伴手禮大心 乙份(每房)

【泉】含千坪露天風呂設施、SPA水世界無限暢遊設施使用

【泉】含室內三溫暖、戶外游泳池無限暢遊設施使用

【憩】含健身房、各休閒設施及球類設施使用

【宿】優惠假日入住，每房僅加價$2200/間

陽明山天籟渡假酒店｜房型介紹

拿到一泊八食的兌換卷後，我們就先把行李放進房間吧，順便介紹我們今晚入住的房型：和風客房，簡約典雅的設計，沒有太過浮誇強調日式的裝潢修飾，簡單俐落的線條感，就能表現出日式風格中＂禪意＂的表現

床邊有個控制面板，可以調整燈光，音樂等等，也可以直接呼叫櫃台，對懶得起床開燈的我們來說很不錯的設計

門口旁的壁櫃設計的相當有意思，一邊是大面落地鏡，另一邊就是儲物空間，可以放些行李之類的，然後櫃子裡也有浴衣，可以穿著在園區裡趴趴走

茶包、茶杯、備品還蠻完善的，冰箱的飲料也是免費很不錯，馬克杯上還印有天籟的LOGO

浴室設計也蠻有趣的，是一個長形的設計，一進來是洗手台的區域，淋浴間是在中間，泡湯池是在陽台半露天的

陽明山天籟渡假酒店的泉質是源自陽明山四橫坪天然乾淨的溫泉。天籟透過逆滲透原理過濾混合硫磺的山泉水，萃取硫磺泉的精華，讓泉水變成無雜質的弱酸白磺泉，泡白磺泉有消除疲勞，鎮定神經有不錯的功效，最適合快節奏繁忙的都市人泡

大大的陽台，外頭就是無敵山景，游完泳泡完溫泉可以把泳裝曬在陽台很方便

同場加映朋友住的童話森林六人房，「童話森林主題客房」設計以魔法叢林為靈感，一走進房間彷彿踏入原始叢林。牆上繪有樹林與大嘴鳥的畫作，原木裝潢降低都市感，增加與自然的親近感。浴室裡，仿佛被長頸鹿和大象包圍，孩子可從猴子剪影的鏡面看到自己，增添樂趣。這裡不只是孩子的奇幻樂園，也讓大人找回童年的純真，讓全家在此暫離塵囂，享受寧靜的奇幻之夜

陽明山天籟渡假酒店真的很細心的照顧到每一位入住客人的感受，因為是親子型主題客房，連備品都有幫小朋友特別準備兒童備品，然後房間內就有電玩遊戲機可以玩，大人則有配置按摩座椅，在房間裡小朋友玩得開心，大人也能徹底放鬆

陽明山天籟渡假酒店｜一泊8食

寵粉無極限2.0版，全台最狂一泊8食專案，真的非常猛！基本上就是從早吃到晚，不過一天僅限20組想定真的手腳要快，現在就來看看這次專案提供了哪些好料吧！放完行李就可以來吃下午茶，第一站我們來到好事集，這裡可以兌換下午茶套餐

有好吃的泡芙、奶酪，還有一杯充滿茶味且珍珠又Q彈好咬的珍珠奶茶，這樣來當下午茶點心非常的剛好又美味，泡芙裡面是金山地瓜餡，上面還有綴上鮭魚卵，鹹鹹甜甜的非常好吃

第二站可以去超神秘的隱藏版星巴克門市，除了喝咖啡還可以兌換專案內的窯烤地瓜，不虧是赫赫有名的金山地瓜，地瓜內部呈現美麗的金黃色，一口咬下滿滿的地瓜甜味

陽明山天籟渡假酒店晚餐非常厲害，用餐的地方是在絢彩廳，隔天早上早餐也是在這裡，晚餐時段提供三小時無限制自助餐，讓您隨心所欲地享用各式菜餚，更有柏克金啤酒無限暢飲，不論是生食還是熟食，每一道都保證品質上乘，現在就讓我們一探究竟，天籟溫泉晚餐自助餐都有哪些美味等著您吧！

必拿海鮮區，這裡有各式新鮮海鮮，白蝦、花枝、淡菜等等，最厲害的是竟然有松葉蟹腳吃到飽！

生魚片區，每天新鮮直送新鮮生魚片，鮮切賞上桌，同樣也是無限吃到飽！

熱炒熟食區更是精彩，有許多新鮮海鮮的熱炒料理，目測應該超過20種以上

涼拌冷盤類也很驚人，有高檔的燻鮭魚沙拉、金山蜜地瓜，還有不少金山當地海鮮食材的菜餚

還有鹹酥雞，紅燒鰻等炸物

爐烤牛排都有！而且肉質非常鮮嫩，光是這個我就來拿三次！

甜點種類也非常多，都是天籟自製的甜點，飲料、冰淇淋也很豐富多樣，冰淇淋是哈根達斯跟明果兩種，啤酒則是柏克金生啤酒喝到飽，而且還有兩種生啤酒唷！

拿了一大桌滿滿的真的很爽啊，我覺得陽明山天籟渡假酒店最厲害的應該是海鮮料理，畢竟享有主場優勢，可以拿到非常新鮮的海鮮，而且這裡完全不怕你吃，我觀察了一下大概餐檯上的料理剩1/3，服務人員就會補滿，料理口味也非常不錯，果然是星級水準的吃到飽餐廳

晚上用餐時兌換來的芋圓紅豆湯，紅豆燉到軟硬程度剛剛好，紅豆湯也不甜膩，紅豆吃起來也很鬆軟，芋圓是九份賴阿婆的芋圓，口感好吃沒話講

隔天早上來到歐風館用早餐，天籟的早餐是自助式的，一整個澎拜！中、日、西式早餐應有盡有，還有金山小肉粽、現煮牛肉湯跟煎蛋等等料理，一早就給你滿滿的元氣

對了，退房後還有可以憑券去領伴手禮，是一大包的金山地瓜酥！

陽明山天籟渡假酒店｜環境介紹

首先介紹陽明山天籟渡假酒店的水世界，水世界可以說是天籟夏天最受歡迎的設施之一，有水上溜滑梯跟超高的滑水道，不少小小孩玩得超開心的！

上層還有月池視野超美無邊際溫泉池，面對著陽明山美麗山景，，泉水也是很乾淨，還有SPA水療設施呢

室內也很多種泉池可選，一旁也有遠紅線熱石區跟蒸氣室，但比起室外水世界，這裡的人潮就相對少一點

除了水世界外，在歐風館那邊也有一個四季游泳池，這裡水深比較深，算是蠻標準的泳道泳池，比較適合會游泳的朋友

陽明山天籟渡假酒店｜露天風呂

陽明山天籟渡假酒店擁有全國最大的露天溫泉設施，露天風呂突破了傳統的和式造景，創造了一個簡潔現代的空間，並精心規劃了近2000坪的溫泉樂園，多達22個不同的溫泉池，包括溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱、以及半露天的男女泡湯區

陽明山的秀麗山景與風呂的雅致相映成趣，讓人在此擁抱山巒，浸泡在四季各有不同風情的溫泉中，在這裡，可以感受身心靈完全的放鬆和舒適，欣賞青巒疊嶂的自然之美，並全心享受坐擁陽明山的非凡體驗

陽明山天籟渡假酒店｜室內三溫暖

陽明山天籟渡假酒店也有男女室內三溫暖，經過全新改裝，一整個煥然一新，分為男裸湯與女裸湯區，不需另著泳衣入場，入場櫃檯免費提供換洗毛巾、個人儲物櫃，並設有休息室、飲水機、男女更衣室、淋浴間、沐浴用品、梳妝區等設備

歐風館這裡有遊戲室跟健身房，入住的旅客都可以免費使用喔

陽明山天籟渡假酒店｜山里走走

玩玩溫泉水樂園可以到陽明山天籟渡假酒店的山里走走享用，天籟特別引進美國最大露營車品牌-Air Stream專業露營車，並改造成全台第一款戶外餐車

山里走走被綠色森林給包圍，在此享用下午茶整個很悠閒，然後入場是免門票跟免低消的喔

我們點了冰淇淋鬆餅跟炸鬼頭刀，真的大推這裡的鬆餅，吃起來很像可頌的口感

最後預告一下2024年的7月、8月藍鵲閣還有舉辦微醺之夜，當晚還有煙火秀可以賞，更能吃到宵夜有蘋果烤雞肉、蒜香烤鮮蝦、蔥香烤香腸、鮮烤干貝串、鮮烤深海魷(每日出三款)客人擇一，另外也有提供素食烤串跟有酒精飲料

這麼棒的陽明山天籟渡假酒店不來住一晚實在太可惜了，不管是食物還是硬體設施每一樣都令人滿意，加上每每推出的寵粉無極限優惠越來越誇張，今年已經進化到一泊8食，吃喝玩樂一手全包，來陽明山天籟渡假酒店只要無腦玩就對啦！

陽明山天籟渡假酒店

地址：新北市金山區名流路1-7號

☎ 訂房專線：02-2370-2888

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