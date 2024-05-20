嘉義美食推薦這家映月橋老師傅手搗彩虹粉粿，會知道這家映月橋老師傅手搗彩虹粉粿是看到食尚玩家有介紹，是用天然食材純手工製作的彩虹粉粿，上網查了一下才知道他在IG上已經是赫赫有名，五顏六色的粉粿放得滿滿一碗超級吸睛，而且味道也頗受好評，看GOOGLE評論應該不是網美店，是真的好吃，那我就放心了，立馬來朝聖！

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿｜交通方式、停車資訊

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿就在嘉義彌陀映月橋斜對面，這附近也就這麼一家店，加上招牌又大又顯眼，很容易就可以找到，店後方就是自家停車場，停車非常方便，鄰近八掌溪親水區，所以有不少小黑蚊，下車時要小心不要被叮了

停車塲旁邊還有彩虹拍照牆跟搖搖馬，可以讓小朋友在這裡玩

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿｜用餐環境

用餐環境很乾淨，雖然是鐵皮屋，但裡面有冷氣跟電扇的加持，一點都不熱，生意很不錯，我們來的時候幾乎已經快要客滿了，點餐區也已經開始排隊

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿｜菜單

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿的冰品種類蠻多的，主要是各種配料的組合搭配，而且他們家的配料幾乎都是自己自製，尤其粉粿都是全程自製不假他們之手，口味也非常多樣，第一次來建議可以點A或Ｂ系列，點Ａ餐銅板價就可以加六～八種料！而且最低只要50元起！

決定好要吃什麼冰就可以跟店員說開始選料，面前的冷藏櫃裡配料應該有超過20種以上，一時之間還不知道要點什麼？店員看出我們的疑惑，就推薦我們彩色粉粿怎麼配比較對味好吃，放料也沒在客氣的！堆好堆滿，最後再淋上自製的糖水

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿｜招牌冷燒冰（小）

我們在Ａ跟Ｂ之間猶豫，後來看到有包餡大湯圓就選了B，兩顆大湯圓＋彩虹小湯圓＋六種料這樣只要80元，剛剛在櫃檯看感覺好像沒有這麽大，實際拿到手，真的是有夠重的，超大一碗！這竟然是小碗的！

他們的冰是那種古早味的粗粒冰吃起來會有脆脆的口感，而且糖水不會很甜，然後店員有說，在選料的時候可以選1~2種帶酸味的配料，所以我點了洛神花這，樣搭配糖水就會剛剛好，但我覺得厲害的是他們的粉粿，種類超多又好吃，今天我們點了火龍果、泰式奶茶、桑椹粉粿，口感軟Ｑ還有食材的風味，確實值得一吃

冷燒冰上面就會加湯圓，建議上桌可以先吃，不然放一下被冰鎮湯圓皮會變硬，大湯圓裡面的餡料也是自己做的，芋頭跟芝麻都很綿密，而且還可以吃到顆粒感，很厲害呦！（大湯圓有五種口味顏色，小碗可以選兩種）

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿真的好吃，而且還很便宜，老實說如果一個人點一個小碗的應該也是吃不完，因為份量真的很多，冰跟配料都是給好給滿，所以有不少在地人是買大碗回家大家分著吃，如果有來嘉義玩，不妨來吃看看這便宜大碗的手搗彩虹粉粿吧

映月橋老師傅手搗彩虹粉粿

地址：嘉義市東區里親水路123號繼續往前直行800公尺

電話：0958 780 327

營業時間：週一～週五11:00–18:00 週六日10:30–18:00

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