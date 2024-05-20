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宜蘭燒烤餐廳、宜蘭市美食推薦》「愛烤愛對囉」不只是一般單純的燒肉，還提供韓式燒烤、燒肉串燒，創意燒烤，多元化的組合，讓饕客每一次上門都有不同的新鮮感與滿足感，如日本串燒的女兒紅骰子牛、三杯雞串燒~~真的好驚喜，更別說高檔和牛、肋眼牛排、伊比利豬之類的高級肉品了。平日午餐限定的499元，喜歡大口吃肉、愛吃烤肉、無肉不歡、肉肉控的朋友人，來這裡就對囉！



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住宿： 宜蘭飯店 親子住宿、溫泉住宿、豪華露營

【消費方式】

基本價位 639元或839元吃到飽

孩童價位 319元或419元吃到飽 (孩童身高100~140公分)

孩童身高100公分以下免費

同組客人需選擇相同價位之菜單 【平日限定】

周一至周四 12:00-16:00

成人價位 499元吃到飽

孩童價位 249元吃到飽(孩童身高100~140公分)

孩童身高100公分以下免費

不適用特殊節日及國定假日

各項優惠不可合併使用 官網菜單請點我

愛烤愛對囉｜餐廳環境

「愛烤愛對囉」全台共有七家分店，北、中、南、東都有，店裏提供多元平價經濟實惠的美食，菜色很精采哦

這裏採炭火燒肉的方式

另外，每桌烤肉上方都有個抽油煙機，吃完身上烤肉味不會很重，如果碰上特別食材，也可以尋求店內人員協助烤肉

愛烤愛對囉｜飲料冰淇淋自助吧

這裏提供多款不同的飲品、還有Niseko 的冰淇淋

這款強調來自日本北海道十勝乳源的冰淇淋，香醇可口，品質很不錯。不會輸歐美一線大廠的品牌哦

小孩最愛的可爾必思

左邊是自動紙手巾機

愛烤愛對囉｜菜色心得評價

擺好滿滿的菜色真的很壯觀

「愛烤愛對囉」採炭火燒肉的方式，炭火、鐵網都可以請店員隨時更換

安格斯美國和牛

安格斯美國和牛，內行的看肉品就知道它好不好吃啦，和牛大理石紋一看就不得了，肉質細嫩，吃起來鮮嫩多汁!!

安格斯雪胭和牛

安格斯雪胭和牛，這也是另一盤和牛，肉品的油花一樣很棒，放在鐵網上稍微炙燒一下肉汁就出來了，當然口感也是沒話說的啦

黑牛橫隔膜

橫隔膜是牛肉中很妙的部位，這部份本來就比較少，是燒肉老饕很愛必吃的肉品

但它擁有獨特風味，口感軟嫩，卻不失咬勁!! 只有菜單中有這道菜，絕對是必點的啦

熟成特厚牛排

特厚!! 聽到就很棒啊，不是嗎!? 因為厚度，所以口感與一般肉片完全不同

整塊牛排豪邁的放在鐵網上，烤得滋滋作響~~光視覺感就不一樣啊

熟成肋眼牛排

這塊採濕式熟成，油花分佈較多，肉質軟嫩鮮嫩多汁，吃起來有明顯的牛肉香氣，也是專業牛排店裏的人氣商品



桌上另有不同的調味料!如果說醬汁是西餐的靈魂，那麼這些調味品就是讓美味更升級的魔法棒!!

可以直接灑在肉品上增加風味，或是放在小碟子上，用沾的來增加肉品的滋味，都很精采哦

和牛真的沒話說，剛放在鐵網上立刻就熟了，要立馬翻面免得黏在網上

剝皮辣椒

將肉烤好之後再包入剝皮辣椒，這樣的吃法真的令人滿足啊

由剝皮辣椒帶出來的微辣微甘，去除了肉品的油膩感，很棒的組合

同樣是和牛，安格斯雪咽和牛的表現也不差，沒有愧對”和牛”這二個字啊



調味粉的使用，可以直接灑在肉品上面，也可以像沾醬般沾著吃

其實我們一般吃燒肉時，好像很少這樣用。但這裏的手法更不同。所以多嚐試不同的調味品，會更不同的體驗

我們還滿喜歡柚香椒鹽的口味，入口後有股柚子的清香

灑上不同的調味品真的會有不同的驚喜!!

高檔肉品，果真不是蓋的，入口後肉汁滿溢，愈嚼愈香

和牛三、五分的熟度就好了，看看一旁的肉汁，真的想到就流口水了

如果和朋友有重要聚會，一定要點799的啦，嚐嚐高檔的肉品真的值得，也會賓主盡歡

這次嚐到一種更特別的調味品，干碟粉，可別看它紅通通的一定很辣

其實不然，它只是顏色紅而已，以辣度而言算小辣而已吧

而且裏面有孜然，花椒粉，給味蕾帶來新鮮的感受。用來沾肉品吃更對味

橫隔膜肉品豪邁的灑上椒鹽粉，在燒烤的同時，香味更是撲鼻而來

橫隔膜真的太棒了!! 口味比較重一些，但真的是老饕級的享受

厚切牛排咬起來就是過癮!!!

南美大白蝦

海鮮的料理一向是門學問。店內人員熟練的利用兩隻夾子，三兩下就將蝦子去殼了，好厲害

這也是一種另類的桌邊秀啊

哈哈，沒想到還有這一招，這樣蝦背的部份也烤熟了!! 很妙吧!! 又學到了一招

烤好了!! 每一隻都烤的好漂亮!! 因為受熱均勻，口味也更好吃了

午仔魚一夜干

烤魚的技巧也很重要，火候與食材的拿捏掌握要非常恰當

這隻烤的很厲害，連皮都沒掉!! 這當然也是服務人員的功能啦

這也是日式居酒屋必備的菜單啊，光點一道至少要200元吧

東石生蠔

烤這個就簡單一點，只要放在烤網上，等殼受熱自動打開就可以吃到大海的鮮甜囉

聽說這些都是來自嘉義東石的新鮮生蠔哦

石斑魚甘露煮

石斑魚甘露煮，好吃

紅條石斑已經先處理過了，放在烤網上加熱就可以吃了

它的肉質細緻、鮮甜可口還帶有膠質呢，非常好吃哦，我們家小孩很愛

大草蝦

大草蝦，新鮮看到到

剝蝦神技出現了!!! 利用夾子鋒利的邊緣，還可以當成刀將蝦腹劃開呢



草蝦的肉質來的更加鮮甜彈牙，沾點椒鹽，真的太好吃了

肋眼的肉品真的很不錯!! 肉質細緻可口，小孩也很愛

伊比利豬

伊比利豬也是豚肉中的極品，肉質鮮嫩多汁、口感彈牙爽脆，如果不吃牛肉的朋友，點這道就沒錯了

將韓式系列的 泡菜、蒜片、糯米椒包在生菜上一起來，有肉有青菜吃起來亳無罪惡感

愛烤愛對囉｜特色菜色

脆皮燒肉

脆皮燒肉 ( 799菜單)

其實用生菜來包一些重口味的肉味都很好吃耶!!

如果肉品本身口味不夠重，把泡菜、剝皮辣椒~~之類的包進去增加風味一樣會好吃

韓式系列 : 辣味豬五花、大蒜豬五花、蜜糖豬五花

韓式系列，辣味豬五花、大蒜豬五花、蜜糖豬五花，搭配韓式系列(599菜單)

蠔油鳳爪 鼓汁排骨

蠔油鳳爪、鼓汁排骨 ( 599菜單)

一般都是在港式茶餐廳常見的菜色，現在這裏也吃的到!!

這些菜色都讓來「愛烤愛對囉」用餐多了份不同的新鮮感

起司蟹味棒 起司辣雞

起司蟹味棒( 599菜單)、起司辣雞 ( 499菜單)

這個起司蟹肉棒也滿厲害的，滿滿的香濃牽絲起司

女兒紅骰子牛 三杯雞串燒

女兒紅骰子牛、三杯雞串燒，真的必點啊

能夠在燒肉店吃到居酒屋的串燒也滿妙的，但想想也沒錯，在居酒屋也是這樣的方式處理的啊

炭烤的三杯雞鮮嫩入味真好吃

女兒紅骰子牛，這個真的有淡淡的酒香，滿特別的!! 而且愈嚼愈好吃，一口一個好過癮

紅油雞胗 豬腳

紅油雞胗、豬腳 ，軟嫩好吃

這個也很少見

服務人員幫我們烤的時候，還特別將鐵網架在鐵環上，原來是避免下方的炭火太熱，才有這樣巧妙變通作法

烤好的雞胗風味十足，耐嚼又好吃

可以吃到QQ的豬腳，顧客們真有口福啊

韓國牛奶生蠔

韓國牛奶生蠔 ( 799菜單)

牛奶生蠔也是事先調味好了，加熱就可以了，滑嫩好吃!!

愛哭愛對囉｜甜點冰淇淋

炭烤脆皮甜甜圈

炭烤過後的甜甜圈，好邪惡好滿足

港式波蘿油

哇，淋上滿滿的起司醬

這個也很棒

酥烤冰淇淋

如果不說真的猜不出這是什麼吧!! 很像日本的”最中”餅

在鐵網上稍微烘烤一下就好了

嘿嘿，原來裏面是冰淇淋啊!!! 這也太好玩了，這樣的吃法好新奇好好玩

再來個好吃的冰淇淋就是美好的ENDING 了

愛烤愛對囉｜分店資訊

愛烤愛對囉 台中店 台中市東區雙十路一段6之11號

訂位專線：(04)2213-0088

營業時間：週一~週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 士林店 台北市士林區文林路79號1樓

訂位專線：(02)2833-5655

營業時間：週一~週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 淡水店 新北市淡水區清水街48號

訂位專線：(02)2628-2208

營業時間：週一 ~ 週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 宜蘭店 宜蘭市宜興路一段271號

訂位專線：(03)9365050

營業時間：週一~週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 板橋店 新北市板橋區中山路一段27號三樓

訂位專線：(02)2959-1860

營業時間：週一 ~ 週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 新竹店 新竹市東區文昌街67號二樓

訂位專線：(03)522-2898

營業時間：週一~週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00 台南店 台南市中西區健康路一段222號1.2樓

訂位專線：(06)2138299

營業時間：週一~週日 中午12:00 ~ 凌晨00:00

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