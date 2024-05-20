台北陽明山、金山美食這家阿月野菜快炒是賣野菜賣熱炒的鄉野小店，竟然是傳承三代老字號百年老店！阿月野菜快炒原本在魚路古道附近賣野菜。隨著陽金公路的開通，阿月選擇在陽金公路前段銷售山菜和熱炒，這裡的必嚐美食有土雞、炸地瓜、芋頭米粉及各種山菜，週末無論何時前來這裡總是座無虛席，非常受歡迎啊！

阿月野菜快炒｜交通方式、停車資訊

阿月野菜快炒在陽金公路接近金山市區約5分鐘車程的位置，儘管位置有些不顯眼，但阿月野菜快炒的客流量卻始終很高，而且幾乎都是回頭客，每次經過這裡，都能看到超多的排隊人潮，內用也是人潮滿滿啦，裝潢就很一般的快炒店，大多都是圓桌，主要是都是點快炒為主，建議多點人比較好點菜

阿月野菜快炒攤位前各種食材一字排開，山菜都是一大蔞一大蔞，還有土雞、溪魚、溪蝦跟海港直送新鮮海魚，如果不說，真的很像是市場菜販一樣，超酷的！

阿月野菜快炒｜菜單

阿月野菜快炒菜單大多都是單點現炒菜，價位大多是100元到300元之間，並不會太貴，湯跟雞的部份會比較貴一點，老實說這算是正常，然後這裡的快炒份量蠻大的，點菜請自己斟酌，除了菜單上的菜色，門前小黑板上也有海產慾壑的料理價格，也是算便宜！

阿月野菜快炒｜推薦必點

人多點起來就是爽，我們點了差不多十道有雞、有鮮魚、有山菜，這樣一桌滿滿才2000出頭(還有些還沒上），超級便宜啦，然後吃不完還打包XD

白斬土雞是阿月野菜快炒必點菜色，我還蠻喜歡吃這種黃皮的玉米雞，肉質真的很鮮美，口感很彈牙，不會太軔也不會太老，油脂感沒有那麼重，沾點辣椒醬油吃更好吃了

芋頭米粉湯是另一款人氣必點的招牌菜。芋頭本身質地鬆軟，帶有自然的甜味。湯頭融合了韮菜的香氣，而米粉本身滑溜且嚼勁十足，能很好地吸附湯汁的風味，吃不完打包回家也不會難吃

炒山羊肉，肉質算是比紮實，肥肉的部分帶有ＱＱ脆脆的口感，然後調味是走比較重的路線，醬香濃郁搭配爽脆的空心菜，超級下飯！

鹹酥溪魚，溪魚就是溪哥，基本上在台灣的山產料理店都可以看到，不過阿月的溪哥很大一隻，炸得外酥內嫩，而且溪哥夠大隻吃起來很有肉感，撒上胡椒鹽下酒又配飯

酥炸溪蝦，溪蝦的話就是尺寸大份量也蠻多的，上面還有撒上椒鹽提鮮，吃起來鹹香鹹香的很下酒，不過有的溪蝦角有點尖，吃的時候要小心不要扎到嘴巴，吃到最後也是打包收場，回家氣炸一下也很好吃

炒山菜是《阿月野菜快炒》的招牌之一，讓人能品嚐到各種不同的山野之味，如川七、山蘇、水蓮、過貓和龍鬚菜等，今天品嚐的炒山蘇加入了破布子，味道適中，不過於鹹重，且吃起來質地酥脆。川七的口感則是滑嫩，至於滑蛋過貓，是一種獨特的家常做法，食用前需將生蛋迅速拌入熱菜中，使之與蛋液完美結合，享受蛋香的滑順與菜肴的風味

鮮魚湯，我們今天點了石狗公，鮮魚就是時價，所以每次的單點多少錢是浮動的，湯頭還不錯，鮮甜鮮甜的，魚肉蠻緊實細緻的，而且我們點之前有去看一下魚的眼睛，還蠻晶瑩剔透的看起來就是新鮮

阿月野菜快炒雖然是一家不起眼但深受歡迎的小店，的位置雖然隱蔽，但生意卻異常火爆，即使在非用餐高峰時段，店內依然座無虛席，店裡的招牌菜包括野菜、芋頭米粉、溪蝦魚、海魚及土雞等山產佳餚，每桌客人幾乎必點，東西便宜又好吃，如果你有機會經過這裡，不妨走進阿月野菜快炒，親自體驗一番

阿月野菜快炒

地址：新北市金山區南勢湖陽金公路38號

電話：02 2498 7622

營業時間：11：00-18：30（週二三公休）

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