端午節即將到來，又到粽子飄香的季節

小米每年必吃在地老饕才會知道的「楊家傳統市場美食」的肉粽。

今年更難買了＞＜ 因為老闆之前跌倒受傷，已經兩個多月沒賣棕子了，今天5/18 復出也只能每天賣40串肉粽！

真的不誇張，大家受到消息後一早就來排隊耶，今天小米看到清晨5:20來的人已經排不到了，然後06:00開賣，6:10短短10分鐘就完售了

小米問第一個來排的網友，她說04:00 就來排！

以前老闆沒受傷前，平常時間他們從早上六點賣到十點，不管是粽子還是芋頭糕/仙草/肉圓/油飯(假日限定)， 很快就賣完收攤了。

不過在端午節前1個月他們就只賣肉粽，而且要清晨5:00 前來排隊才買得到

PS.端午節前一個月，現在只能提供每天40串，一人只能買一串（一串20顆）$1100，30串是熱的10串是冷凍的 。

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👉楊家傳統市場美食位置及停車方式

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第一次去的朋友可能不好找，大家記住在中正市場大樓旁的小巷子走進去就會看到他們了，提醒在豬肉攤旁

開車的朋友可以把車停在中正市場停車場唷。

真的不誇張，小米每年來都是這樣，今年更誇張04:00 就有人在排隊

端午節前一個月，現在只能提供每天40串，一人只能買一串（一串20顆）$1100，30串是熱的10串是冷凍的 。

終於開賣啦！06:00 開賣10分鐘賣完＞＜

每位阿姨媽媽，叔叔伯伯來都是一大袋一大袋的買回家

小米每年總是來排隊購買，拿來送好朋友及員工過節 但今年只能買到一串，只能給大家少量少量><

👉楊家傳統市場美食用餐心得分享

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雖然粽子熱量真的不少，不過端午節快到就是要吃粽子！減肥永遠是明天的事 XD

楊家肉粽是北部粽的代表，金黃油亮亮又粒粒分明的糯米很誘人！而且餡料太多都”露餡”了

小米建議大家在家裡先用電鍋加熱再吃，較為不油膩感覺會更棒唷~

而且加熱時家裡可是充滿粽子濃郁飄香讓人受不了

肉粽一顆55元，料多味美很物超所值， 五花肉約2塊，瘦肉部分軟嫩又入味配著軟Q糯米一起太搭了

肥肉油脂甜味搭上糯米的甜實在太好吃了，小米一個人吃了兩顆還想再吃 XD

喜歡軟Ｑ一點的朋友可以再翻蒸一下，又Q又香~

粽子的好朋友菜脯怎可以缺少呢？

脆脆的菜脯鹹香好吃，用來配糯米太絕了，所以說楊家的肉粽這麼受歡迎就是這原因，每一口都有好吃的餡料配糯米吃

而且小結巴說這個就是她小時候味道的粽子，比起加一堆名貴食材的棕子來說，她比較愛這種古早味的~

老闆特別加入滷至焦糖色的鳥蛋，老闆說不用鹹鴨蛋比較新鮮

👉楊家傳統市場美食營業時間地址

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🌟店家資訊：楊家傳統市場美食

🏠地址：新竹市北區城北街130巷3號(中正市場旁巷子)

⏰營業時間：06:00 ~ 10:00 (賣完為止) (05:00 去排隊才有機會買到)

粉絲團：楊家傳統市場美食

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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