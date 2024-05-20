桃園必吃！新開幕人氣排隊美食！「牛山」專賣清燉牛肉麵、炭烤燒肉飯！每日限量只賣5小時，售完為止哦！招牌「清燉牛肉麵」內附軟嫩多汁整塊牛肋排、牛腱肉還有少見的牛尾， 特製牛肉高湯每日費時熬煮10小時以上、使用龍眼木炭火燒烤燒肉飯，使用菲力牛肉，碳香迷人鮮嫩多汁，米飯選用被譽為「北海道米的巔峰之作」頂級「夢美人米」，光澤飽滿米香濃郁，絕佳口感不亞於越光米哦！點燒肉飯或乾拌麵即免費附贈牛腱肉牛肉湯！特色小菜和手工甜點-濃厚卡士達布丁通通都很推哦！

桃園美食推薦 牛山．牛肉麵．燒肉飯 新開幕排隊美食

「牛山」是桃園寶慶路近期開幕的新店家，真材實料的好味道，

開幕沒多久就擁有不少忠實粉絲，

目前只有開晚上時段哦，不開放訂位，只能現場候位，

傍晚用餐時間真的大排長龍，建議大家可以早點來等，比較不會等太久哦。

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很喜歡牛山的裝潢環境，室外區溫暖木質桌椅搭配綠色植栽，

美美環境讓人很放鬆，很有景觀咖啡廳的氛圍。

牛山店面位於三角窗的位置，

外觀很有質感非常顯眼，

馬路周圍有停車格，

附近也有收費停車場可以停車哦。

用餐時間人潮沒停過，

從我用餐前到吃完，門外客人一直很多。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 質感文青用餐環境

「牛山」用餐環境走文青路線，

大片透視玻璃窗可以看到窗外的綠色植物，

空間寬敞用餐時很舒適。

來這裡用過餐就會知道店家的用心，

真材實料通常一試成主顧，生意真的很好。

半開放式廚房乾淨整潔，

可以就近看到廚師備餐的情況。

認真熬湯的師傅，讓人好期待接下來的餐點。

自助區備有各式醬料，可依個人口味自行添加。

醬料區維持的很乾淨，

也有蓋上蓋子保持衛生。

檸檬水自助取用哦。

萌萌的角落生物牙籤座。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 便利自助點餐系統

「牛山．牛肉麵．燒肉飯」採用自助點餐系統，

門口設有點餐販賣機，很有置身日本用餐的感覺。

每個桌上都有點餐QR-Code，

用手機掃一下就能看到全部菜單，

直接透過手機點餐，再到點餐機完成結帳，

叫到號碼再至取餐櫃台自助取餐，

系統化快速又方便。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 menu菜單及特色餐點

「牛山．牛肉麵．燒肉飯」提供招牌清燉牛肉麵、清燉牛雜麵、炭火燒肉飯、

藤椒乾拌麵、老罈酸菜乾拌麵、特色小菜、手打冬瓜檸檬、手工濃厚布丁等特色餐點和飲品哦。

牛山的「清燉牛肉麵」是每日熬煮10小時以上，湯頭滿滿精華，清甜甘醇！

湯頭真的很特別，和以往吃過的牛肉麵完全不一樣哦。

點「乾拌麵」系列會另外附贈「清燉牛肉湯」。

牛山的「炭火燒肉飯」也是饕客必點菜色，

點燒肉飯和乾拌麵一樣會另外附贈「清燉牛肉湯」。

牛山的主餐和小菜都超好吃，

一不小心就點滿一桌子，

慢慢來和大家分享哦。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 炭火燒肉飯 (附清燉牛肉湯)

超推薦「牛山炭火燒肉飯」，真的是我近期吃到最滿意的燒肉飯！

點燒肉飯免費附贈清燉牛肉湯哦！

牛山燒肉飯選用上等牛菲力部位，並使用龍眼木碳烤，

現點現烤燒肉飯不論視覺和味覺都是一大饗宴！

炭火現烤燒肉飯擺盤時會再搭配新鮮生菜、洋蔥、蒜片等配菜，

紅仁養生蛋黃、再淋上熬煮18小時的果肉照燒醬，就連米飯也是非常的厲害哦！

牛山炭火燒肉飯的米飯，選用來自日本北海道產的「夢美人米」

食味評鑑特A等級，被譽為「北海道米的巔峰之作」，

也是日本ANA航空頭等艙指定選用米哦。

不必出國就能品嚐頭等艙指定用米，真的太棒了！

炭火燒肉飯的香氣真的太迷人！

使用龍眼木碳烤上等菲力牛，肉質鮮嫩多汁還有淡淡炭火香！

上等菲力牛烤的剛剛好，再淋上熬煮18小時的果肉照燒醬，

搭配新鮮生菜和生蛋黃一起享用，順嫩順口，口感層次很豐富！

看看北海道夢美人米漂亮的光澤，

夢美人米絕佳口感不亞於越光米，

香甜濃郁口感Q彈滑順，搭配特製醬汁，口口入味真的太享受！

只要點燒肉飯或是乾拌麵就免費附贈清燉牛肉湯，

而且裡面還有好幾片鮮嫩牛腱肉，老闆真的太佛心了吧。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 清燉牛肉麵

牛山的「招牌清燉牛肉麵」湯頭看似清淡，實際上因為熬煮超過10小時以上，

滿滿的食材精華全鎖在湯裡面，濃郁又清甜令人意猶未盡！

清燉牛肉麵除了湯頭講究，食材也很用心，

鮮嫩牛肋排、牛腱肉，少見的牛尾巴，

滿滿精華和鮮嫩牛肉集中在一起，真的很推薦必吃！

麵體我們選拉麵，口感滑順吸附湯汁非常好吃。

牛山招牌清燉牛肉麵，

鮮嫩多汁的牛肋排真的好大塊。

稀有的帶皮牛尾，同時品嚐QQ外皮和嫩嫩牛肉。

Q彈外皮有豐富膠質，口感很有層次哦。

牛腱肉也給很多片，軟嫩多汁的牛肉真的太過癮。

麵條也好好吃，連小孩也很喜歡哦。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 藤椒乾拌麵 (附牛肉湯)

藤椒乾拌麵滿滿的鮮嫩牛腱肉，原本擔心會不會太辣，

沒想到吃起來算是很溫和的辣度，但是很夠味，超級開胃的一道美食。

點乾拌麵會附贈有牛腱肉的清燉牛肉湯。

牛山的乾拌麵超級好吃有特色，每道料理都很用心和經典。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 超巨牛膝大骨 (每日限量)

喜歡嚐鮮的朋友，可以試看看每日限量的「超巨牛膝大骨」，

店家貼心附上手套和吸管，可以用吸管吸牛骨髓，特別的味道真的好過癮！

把超巨牛膝大骨和一般牛肋排比一比，

肉眼就可看出尺寸真的很驚人！

牛骨髓香氣十足，營養價值也很高哦。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 果醋魚皮 (中辣)

愛吃辣的朋友，可以試試「果醋魚皮」，

酸酸辣辣層次豐富，開胃又過癮，真的好好吃哦。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 豆乳翠綠黃瓜

「豆乳翠綠黃瓜」是夏季常見的涼拌小黃瓜，搭配店家自製的黃金泡菜醬汁，

黃金泡菜酸酸甜甜的滋味和黃瓜的爽脆超好吃，真的很值得一試哦。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 東港水雲菜

第一次品嚐「東港水雲菜」，

水雲菜是東港大鵬灣的特產，

水雲菜吃起來脆脆的，

醬汁酸辣適中清爽脆口，真的好特別哦，

配飯配麵都對味，這道我們也超喜歡。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 秘制牛山滷味

「秘制牛山滷味」鹹鹹甜甜特製滷汁，

將經典食材燉滷入味，鹹香而不膩，讓人一口接一口。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 香菜胡麻皮蛋豆腐

「香菜胡麻皮蛋豆腐」沒想到香氣十足的胡麻醬和皮蛋豆腐會這麼搭，

經典涼拌小菜皮蛋豆腐淋上胡麻醬和大量香菜後，蹦出新滋味，好吃又下飯。

牛山．牛肉麵．燒肉飯 濃厚卡士達布丁

愛吃甜點的朋友們，千萬不要錯過牛山的手工「濃厚卡士達布丁」，

布丁乍看下簡單，要做到好吃真的很不容易，

綿密香醇的濃厚卡士達布丁充滿奶香味，

濃醇細緻又有豐厚的感覺，

甜度適中不會過於甜膩，布丁控真的要試看看啦！

「濃厚卡士達布丁」手工製作，每日數量有限哦。

桃園必吃的特色美食！「牛山．牛肉麵．燒肉飯」質感文青燒肉飯、清燉牛肉麵，真的值得一試！

推薦必吃 「炭火燒肉飯」 (附贈牛肉湯)，使用龍眼木碳烤菲力牛，鮮嫩多汁淡淡炭火香！

「招牌清燉牛肉麵」，每日熬煮10小時以上，湯頭滿滿精華，清甜甘醇！

手工甜點「濃厚卡士達布丁」濃郁香甜充滿奶香味！

桃園最新的排隊晚餐，分享給大家！

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文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。





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牛山．牛肉麵．燒肉飯 店家資料地址營業資訊

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地址： 330桃園市桃園區寶慶路80號

電話號碼： 03 302 8891

營業時間：18:00-22:00(售完為止)

無外送 無外帶 無訂位

牛山．牛肉麵．燒肉飯

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：330台灣桃園市桃園區寶慶路80號( 地圖 )

電話：03 302 8891

營業時間

星期一: 18:00 – 22:00,

星期二: 18:00 – 22:00,

星期三: 休息,

星期四: 18:00 – 22:00,

星期五: 18:00 – 22:00,

星期六: 18:00 – 22:00,

星期日: 18:00 – 22:00

星期一: 18:00 – 22:00, 星期二: 18:00 – 22:00, 星期三: 休息, 星期四: 18:00 – 22:00, 星期五: 18:00 – 22:00, 星期六: 18:00 – 22:00, 星期日: 18:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。



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