上一次造訪二畝園麵館已是六年前，這間是大溪在地老店，餐廳有個大型戶外停車場，他們家的蒸餃和木須炒麵是推薦必點，蔥油餅和捲餅也是熱門品項，每到熱門用餐時段常需要排隊等候，店內大多是老顧客回頭客居多。

▲餐廳有個戶外停車場，車位寬闊位子多，完全不用擔心停車問題。

▲餐廳為獨立建築附近都是空地招牌很醒目，騎機車前往可直接停店門口。

▲餐廳用餐空間寬闊座位多，坐起來很舒適沒有擁擠感，座位主要以四人為單位。

▲二畝園菜單：品項有煎餅類、蒸食港點類、湯品類、水餃類、刀削麵、細麵、冬粉、米粉。

▲醬料台提供多種醬料可自取。

▲滷肉飯 50元：滷肉飯是肉燥飯的形式，整體份量蠻大的，肉燥以瘦肉為主，並放入了邪惡的香菜....(天阿！)，滷肉飯沒有太大的亮點獻給只想吃白飯的人。

▲小米粥 25元：小米粥有濃度吃起來不會稀稀的，沒有太多調味口味清淡，很適合搭配捲餅類的點心解油膩。

▲牛肉捲餅 115元：捲餅煎得酥酥的口感有層次，牛肉切得很厚實肉質軟嫩，配上爽口脆甜的大蔥非常滿足。

▲蔥油餅 50元：蔥油餅餅皮煎得金黃酥脆，能嘗到濃濃的青蔥和餅皮香氣，吃起來完全沒有油膩感。

▲刀削木須炒麵 115元：炒麵使用刀削麵麵體，口感彈牙有勁道，醬汁也很夠味，不愧是店內必吃招牌！其他配料有瘦肉、青菜、紅蘿蔔絲、蔥段和辣椒。

▲牛肉麵 165元：牛肉麵是紅燒湯頭，加入蔥段和酸菜提味，湯頭整體偏油，牛肉約有4~5塊肉質普通，牛肉麵不是很推薦！

▲牛肉麵麵條使用寬扁麵，麵體稍微偏軟。

▲牛肉蒸餃 110元：一籠有八顆，蒸餃是屬於厚皮的，大小適中一口塞入剛剛好。

▲內餡牛肉醃製得很夠味，吃起來有濃濃胡椒香氣，肉汁也充分的鎖在裡面，但吃得出來有些軟骨和肥肉，肉質略鬆散。

▲ 豬肉餡餅，皮厚內餡多汁。(2018年初訪拍攝)

▲ 榨菜肉絲麵，湯頭很濃郁。(2018年初訪拍攝)

▲肉絲炒麵。(2018年初訪拍攝)

雞蛋糕短評：停車場很大好停車，現在還是沿用疫情期間的紙碗，木須炒麵是刀削麵麵條有Q度，牛肉捲餅醬汁味道夠味牛肉軟嫩，牛肉麵牛肉肉質偏乾柴，湯頭還不錯，滷肉飯醬汁很夠味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【二畝園麵館美食資訊】

地址：桃園市大溪區員林路三段202號

電話：033909470

官網：無

營業時間：11:00–13:30、16:30–19:30 (周一公休)

外送：

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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