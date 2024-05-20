【TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋】我從沒想過西藏料理可以這麼好吃！一進門孜然香氣就撲鼻而來，保證會讓你一試成主顧！新竹的朋友絕對不要錯過～

我從沒想過西藏料理可以這麼好吃！新竹這間「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」直接讓我們一試成主顧！店就位在新竹後火車站，交通上很便利，店內氛圍有著濃濃藏族風情，一進門就有濃厚孜然香氣撲鼻而來！每道料理名稱都好神祕，主要是以羊肉為主，也有牛肉料理可以選擇！「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」老闆去了好幾趟青海拜師學藝，只為了把正宗西藏料理原汁原味帶回台灣，第一次來的朋友，推薦必點「羊排炕鍋」，孜然香氣逼人，整鍋滿滿配料，羊肉外酥內嫩且毫無羊騷味，又香又麻，吃過一次就讓人念念不忘！記得加點皮帶麵，吃完更有飽足感！膠質感滿滿的「黃燜羊拐」也很值得一試，淋上特製烤肉醬，會讓人一根接一根停不下來！烤麵筋、烤豆皮也非常好吃！下次想來點不一樣的異國料理嗎？推薦你新竹這間「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」，包準不會讓你失望！

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「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」位在新竹後火車站的南大路上，亮紅色店面，走過、路過不易錯過，店對面就有停車場，也有不少路邊收費停車格，交通上非常便利。

「TWINS 廚房」店內裝潢掛滿西藏圖騰、西藏布達拉宮照片，濃濃藏族風情一覽無遺，是新竹後站很有特色的異國料理店。

平日晚餐時段來用餐，幾乎是座無虛席，生意真的超好，看起來大多都是回頭客，建議事先訂位。

店內菜色主要有主鍋、湯類、燒烤以及當地特色飲品、甜品，料理都能調整辣度及麻度，另外也有提供蔬食料理。

🔺羊排炕(ㄏㄤ)鍋2人份 $680

🔺皮帶麵(隨主鍋出) $40

「羊排炕鍋」是道乾鍋料理，一上桌打開木鍋蓋的瞬間，直接被濃厚孜然香氣撲鼻而來，上頭還撒上香菜、白芝麻妝點，整道菜使用數十種辛香料製作，屬於重口味料理，裡頭有羊肉、洋蔥、甜椒、炸馬鈴薯滿滿都是料，另外炕鍋就是一種鑄鐵鍋，有保溫效果，讓你每一口都能熱熱吃。

「羊排炕鍋」推薦加點Q彈的「手工皮帶麵」，攪拌後沾滿辛香料，真的又香又Q非常開胃好吃。

羊肉先滷後炸，口感外酥內嫩且又入味，會讓你越嚼越香！

推薦一定要去裝老闆自製的辣椒粉，只有香氣沒什麼辣度，拿來沾羊肉、炸馬鈴薯真的超級無敵好吃！

🔺黃燜羊拐筋 $880

「黃燜羊拐筋」也不能錯過！選用羊的前腳膝關節處製作，在鐵板上排排站圍繞一圈，中間放入粿仔條、洋蔥、甜椒，再淋上特製烤肉醬，最後撒上白芝麻、香菜妝點就完成了！骨邊的羊筋燉至輕輕一咬就骨肉分離，烤肉醬是甜中帶點辣度，滋味非常涮嘴，滿滿的膠質感，吃完嘴唇都被黏住了。

🔺烤麵筋 $60

🔺牛肉串(4串) $180

點了不少羊肉料理，換牛肉來試試看！「牛肉串」口感挺嫩，涮上特製烤肉醬，咬起來非常香。

「烤麵筋」推薦必點，比外面夜市烤麵筋好吃200倍！是老闆自己製作的手洗麵筋，烤的時候會淋上特製烤肉醬，最後還有撒辣粉，吃起來特別香脆又特別彈牙，是我在新竹吃過最好吃的烤麵筋。

🔺豆皮 $40

🔺玉米筍 $60

烤「豆皮」非常酥脆，撒上香料辣粉吃，更是令人回味無窮。烤「玉米筍」也真的有夠脆甜，搭配西藏香料好香好好吃。

🔺藏香菇 $80

烤「藏香菇」也一樣撒滿了西藏香料，吃起來水分飽滿且香氣十足，很有異國風味。

🔺牛奶雞蛋醪(ㄌㄠˊ)槽 $200

「牛奶雞蛋醪槽」是款西藏甜湯，基底是牛奶、雞蛋、酒糟，再加入堅果、黑芝麻、枸杞、葡萄乾等等配料。

喝起來就像是帶有淡淡酒糟香氣的熱牛奶，入口還有滑嫩雞蛋口感，一開始會有點不習慣，但後來會越喝越好喝，很適合冷冷的天來上一碗。

🔺糌(ㄗㄢ)粑酥油茶 $130

「糌粑酥油茶」可以說是西藏當地的國民早餐，之前只有在大陸尋奇或是地理課本上才看過，沒想到免去西藏，來新竹「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」就能吃到了！糌粑是使用青稞製作，吃起來有類似綠豆椪口感及麵茶的香氣，酥油茶則是用氂牛奶製作，喝起來就是清爽的奶茶，一口糌粑配上一口酥油茶，這就是西藏早餐的滋味。

西藏因受到鄰國印度影響，所以西藏料理中也加入了大量辛香料，踏入「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」就是有這種迷人香料味，老闆為了原汁原味呈現，原物料都是從西藏空運過來，真的是免飛西藏，來新竹「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」就能吃到正宗西藏料理，只能說新竹的朋友很有口福，下次想來點不一樣的異國料理，就來這間「TWINS 廚房 正宗西藏青海羊排炕鍋」吧！真心推薦給你們，包準讓你們一試成主顧。