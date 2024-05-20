新竹韓式燒肉推薦！「GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」點套餐加碼送肉台時蔬自助吧吃到飽！飲品升級成Highball，還能讓你無限暢飲！專人桌邊代烤服務超加分！

這間超美的「GOGI GOGI 韓式燒肉」，點套餐就加碼送肉台時蔬自助吧吃到飽！超厚豬五花、無骨雞腿肉、香菇蝦滑、起司大腸、多款時蔬通通隨你吃，飲料升級成Highball，也能讓你無限暢飲，更棒的是還有桌邊代烤服務！主打手切燒肉套餐，廚師現場展現刀工，一片片肉擺成美美的肉盤，套餐還有提供沙拉、包肉生菜、湯品、白飯、柚子茶、甜點，自助吧區有5款韓式小菜、飲料機、Hershey’s冰沙都是無限供應，重點是內用沒有低消限制，但要點相對應人頭數的套餐，才能享用超豐盛的肉台時蔬自助吧！「GOGI GOGI 韓式燒肉」整體肉質品質都不錯，無調味就散發出自然的肉味香甜，搭配泡菜、蔬菜醬、包生菜一起吃，讓你一秒到韓國！「GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」真的是新竹地區裝潢美、食材品質又不錯的韓式燒肉店，推薦給你。

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「GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」位在竹北大遠百附近的成功一街上，距離竹北交流道非常近，開車族可以停在旁邊的新竹體育館體車場，步行5分鐘內就能抵達。

GOGI的是取自於韓語的「고기」，就是肉的意思，拿來當店名真的簡單又明瞭。

一踏入「GOGI GOGI 韓式燒肉竹北店」，店內就播放著一首首朗朗上口的K-POP，白皙韓風的裝潢，不說還以為來到韓系咖啡廳，真的隨便拍隨便美，內心不禁大喊「一波唷」！

整間店以白皙裝潢為主，兩層樓挑高的內用空間相當舒適寬敞，一桌一爐方式供應，桌桌都有抽風銅管，搭配大理石桌面，更有吃韓式燒肉的氛圍。

抽風銅管吸力很強！吃完燒肉也不會殘留異味，這點很加分。

燒肉片都是廚師現場手切，開放式空間，新鮮看得見。

「GOGI GOGI 韓式燒肉」自助吧區有泡菜、韓式涼拌小黃瓜、韓式海帶芽、韓式黃豆芽、醃白蘿蔔、洋蔥絲、蒜片、辣椒末、五花肉醬料、蔬菜醬，其中「五花肉醬料」加入芥末調味，搭配肉品一起吃更清爽，「蔬菜醬」味道以發酵黃豆製作，就是常用來生菜包肉必備調味料。，另外桌上有玫瑰鹽、辣椒粉可以自行調味。飲料部分氣泡飲料機、Hershey’s冰沙無限供應。

另外點相對應用餐人頭數的套餐，加碼提供肉台自助吧吃到飽，包含超厚豬五花、無骨雞腿肉、香菇蝦滑、起司大腸、杏鮑菇、糯米椒等等12種食材無限供應。

其中串燒類還有專人為你炭火代烤，再送上桌，這服務超級加分！

🔺韓式頂級切骨牛小排饗宴(2-3人份) $3299

烤肉片＞GOGI毅飼厚切牛小排 、GOGI穀飼霜降牛小排 、GOGI厚切牛舌 、日本A5雪花和牛、手切豬五花、角切牛蔬菜串串

沙拉＞GOGI柚子沙拉1份(+$188 加購小威靈頓牛排2顆)

包肉生菜1份

湯品＞大醬湯(可免費加湯)

米食＞加價升級$159 韓式鐵板烤飯

飲品＞柚子茶1壺(加購飲品含highball單杯可折50)

季節甜點2份

🔺韓式炸雞 $260

🔺海鮮煎餅 $330

酌收10%服務費，用餐時間90分鐘。

「GOGI柚子沙拉」有生菜、麵包丁、番茄、甜椒，淋上檸香柚子醬，酸甜滋味，特別適合搭配烤肉解膩一下。「小威靈頓牛排」可以額外加購，咬下去酥脆帶有奶香且滿口松露香氣，牛肉也很鮮嫩多汁，是外面韓式餐廳吃不到的特色品項。

湯品有泡菜湯或者大醬湯可以選擇，「大醬湯」喝起來蠻像黃豆味比較重的味噌湯，裡頭還有蛤蜊、櫛瓜、板豆腐等等配料。

米食部分蠻推薦升級成「韓式鐵板烤飯」，以卡式爐現場料理，白飯加入泡菜、起司、海苔酥，吃起來蠻像韓式拌飯，帶點鍋巴感，香氣十足。

「GOGI毅飼厚切牛小排」、「GOGI穀飼霜降牛小排」，同一塊肉以片狀厚切、薄切方式呈現不同口感，厚切咬起來滿滿肉汁，更能感受美國Prime等級穀飼牛的鮮甜滋味，薄切口感較軟嫩，稍微咀嚼就在嘴裡化開，雖然是同個部位，但口感截然不同。

杏鮑菇上還有烙印店家的LOGO，真的很用心。

來吃韓式烤肉，怎麼能少了「手切豬五花」，肥瘦紅白相間的顏色真的很美，雙面煎熟，再剪成一塊塊就能享用啦！雖然油脂豐富，但吃起來卻完全不油膩，包入生菜、泡菜、蔬菜醬一起吃更美味，重點是手切豬五花吃不夠，還可以自行至肉台自助吧夾取，想吃多少就吃多少，超划算！

一片片圓形大片的「厚切牛舌」建議吃全熟，咬起來軟嫩又脆口，重點是有一股獨特的奶香，撒點玫瑰鹽就非常好吃。套餐還有提供頂級的「日本A5雪花和牛」，切成立方骰子形狀，一口一塊大小剛剛好，入口即化的口感，豐腴的油脂香氣，很適合包生菜享用。

肉台時蔬自助吧的無骨雞腿肉、香菇蝦滑、起司大腸會有專人幫你用炭火代烤，烤好後再幫你送上桌，會以帶點香辣的孜然粉來調味，「香菇蝦滑」水嫩又彈牙，很推薦一定要夾來吃！「起司大腸」是在大腸中包入一塊塊起司，熱熱吃還會牽絲，起司能幫忙去除大腸的腥味，搭在一起蠻對味的。

「角切牛蔬菜串串」是牛肋條、小番茄、玉米筍、櫛瓜串在一起烤，蔬菜吸附油脂香氣，搭配起來特別對味！

套餐飲品「柚子茶」特別加入紅茶進去，喝起來更有層次感。另外很推薦加價$130升級成Highball，可選擇含酒精或無酒精，三種口味都能以杯換杯無限暢飲！當天點的「莓果」、「檸檬柚子」兩種口味都很順口好喝，除了有美美漸層之外，甜度也很剛好，重點是吃得到滿滿果肉。

來韓式燒肉當然要來一杯馬格利酒 ，滋味甘甜很好喝啊！

另外還單點了「韓式炸雞」，有辣味、蒜味可以選擇，外酥內嫩的無骨雞肉，搭配甜甜辣辣的韓式辣醬，吃起來就是特別涮嘴好吃，還能搭配醃白蘿蔔更爽口。

「海鮮煎餅」以半煎炸的方式料理，是我吃過數一數二酥脆好吃的海鮮煎餅，咬起來有ㄎㄠˊㄎㄠˊ的酥脆感，厚實的內餡吃得到蝦仁、花枝塊、韭菜段，用料真的超實在，搭配特製沾醬更對味，推薦必點！

套餐甜點是巴斯克乳酪蛋糕，奶香十足且不會膩口，意外的好吃。

「GOGI GOGI 韓式燒肉」目前在竹北、中壢、桃園藝文有三間分店，整體吃下來，不僅裝潢美，連餐點也有一定水準，是兼具顏值及美味的韓式燒肉餐廳，建議大家各位點套餐，還能享肉台時蔬自助吧吃到飽，更棒的是如果店員不忙，還會幫忙代烤！喜愛吃韓式料理的朋友，一定要把這間「GOGI GOGI 韓式燒肉」收藏起來！