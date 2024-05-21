【已叔福酒館】新竹將軍村最新、最有氛圍的眷村老宅餐廳！在浪漫氛圍裡享用一道道開胃下酒菜，來這小酌幾杯，瞬間忘記一整天的身心疲憊！

新竹最新、最有氛圍的眷村老宅餐廳就是這間！「已叔福酒館」就位在充滿年輕氣息的將軍村裡，是間以木造老屋打造的時尚餐酒館，寬敞舒適的用餐空間，搭配昏暗燈光帶來的浪漫感，來這小酌幾杯，瞬間忘記一天的身心疲憊！「已叔福酒館」還有愜意的庭院戶外座位區～開胃下酒菜很推薦鹹香涮嘴的祖傳秘制鹹豬肉以及清爽好吃的莎莎炸雞翅！主食點了店員激推的「奶油手切厚培根義大利麵」，麵條吸附濃濃奶香，真的有夠銷魂好吃！「已叔福酒館」的調酒也都很有創意，整體喝起來酸甜平衡且酒感不會太重，下次聚餐小酌不知道要去哪嗎？就來「已叔福酒館」舒服一下吧！

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「已叔福酒館」就位在新竹將軍村，周圍鄰近NOVA資訊廣場、清華大學，這一區原本是老眷村，活化後進駐了不少餐廳，「已叔福酒館」就是其中一間，假日這裡也時常舉辦活動，讓我想起台中審計新村的氛圍感，充滿年輕氣息，下次不妨可以來這走走逛逛。

題外話，「已叔福酒館」是由阿叔燒肉、木木食堂、已孤串燒、將進酒以及永福胡椒豬肚雞等午間新竹在地餐廳老闆共同經營的品牌，所以在菜單上也能有更多的變化～

「已叔福酒館」一層樓的木造眷村建築，保留老官舍原本樣貌，大紅門、大庭院、木窗，一磚一瓦都好有味道，店內進駐時尚的吧台、酒牆，讓老建築更充滿生命力。

真的好喜歡這昏暗燈光帶來的浪滿感，相當愜意放鬆～

「已叔福酒館」有提供10-15個人私人包廂，大庭院還有戶外座位區，也很適合整棟包場辦活動。

🔺白蘭地酒香蘑菇 $250

每顆飽滿的洋菇都吸了飽滿白蘭地的香氣，同時帶有九層塔香，滑脆多汁且非常入味。

🔺蒜香松露薯條 $250

人多的話，可以點份「蒜香松露薯條」分享，炸至金黃爽脆的薯條，裹上濃郁松露醬，每一口都是高級的松露香氣，非常涮嘴。

🔺祖傳秘制鹹豬肉 $280

下酒菜「祖傳秘制鹹豬肉」必點！就是道經典客家鹹豬肉，雖然油脂多，但烤到焦焦脆脆的，搭配蒜頭享用，完全不會有油膩感。

🔺莎莎炸雞翅 $250

「莎莎炸雞翅」一份有六隻，炸雞翅本身香辣又夠味，淋上酸爽清香的莎莎醬，再擠上檸檬汁，就是道開胃下酒菜。

🔺奶油手切厚培根義大利麵 $350

「奶油手切厚培根」是店員推薦給我們的，真的很好吃！生蛋黃拌入麵條裡，讓整體滋味更濃郁且口感更滑順，煎至恰恰又大片的厚切培根，肉感十足不會有太重的煙燻味，一旁還有甜椒、洋蔥、花椰菜來增添清爽口感，根本是被餐酒館耽誤的義大利麵店。

🔺白酒蒜香松阪豬義大利麵 $380

「白酒蒜香松阪豬」入口鑊氣十足，混合著蒜頭香氣、洋蔥甜味，白酒更增添了清爽果香，表皮煎至焦香的松阪豬，口感Q彈且肉香十足，還有香脆的蒜片增添口感及香氣，是款清爽又帶酒香的義大利麵。

包廂內牆面上有用燈光投影，拍照起來氛圍感滿分。

🔺將軍Colada $380

🔺星星部落$400

🔺將進酒 $400

🔺Mojito可樂 $200

黃橙色「將軍Colada」完全就是杯帶有酒香的楊枝甘露，上頭還有厚厚一層奶霜，香甜芒果冰沙帶有椰奶、鳳梨、奶香，是款滋味香甜的妹酒。高腳杯「星星部落」融合威士忌、烏龍茶、水蜜桃和荔枝，帶來豐富的水果香氣及茶香，玫瑰增添淡雅的花香，使整體風味更為迷人，紅酒增添色彩及口感，打造出美麗的漸層外觀。這款調酒口感清爽且優雅又有層次感～

金箔點綴的「將進酒」是款充滿東方風味的調酒，基底為伏特加，加入梅酒增添果香及酸甜感，金萱茶的茶香為調酒增添了層次感，還有肖楠木及月桃葉帶來的獨特草本香氣。酒杯中放置一顆大冰塊，呈現晶瑩剔透的美感，再以金箔妝點，使整杯充滿高級感。想要零酒精，「已叔福酒館」也有「Mojito可樂」可以選擇，沁涼薄荷、酸爽檸檬加上經典可樂，就是清爽又好喝！

「已叔福酒館」是間全台少見的眷村老宅餐酒館，也是新竹最有特色的餐酒館之一，餐點義大利麵很有水準，特別是「奶油手切厚培根」，吃過包準讓你念念不忘，調酒也很創新，要濃、要妹這裡通通有！「已叔福酒館」營業至凌晨三點，是新竹深夜餐酒館新選擇，下次就來「已叔福酒館」舒服一下吧～