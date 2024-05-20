燕窩北投紅茶對面有一家超級正宗的廣西柳州螺螄粉店

就在龍山寺旁邊的廣州街上，走進去的瞬間，整個味蕾都被廣西柳州的風味給包圍了

店招牌可是廣西柳州的特色小吃呢！價格超親民的，絕對是萬華區找平價美食的好去處

每次來艋舺這裡，桌桌都必點的就是萬華螺絲粉

我今天點了螺螄粉，料理上加了豬肉、牛肉還有腸，超級豐富

螺絲粉吃起來Q彈滑口，真是讓人愛不釋手

另外他們的酸辣粉也是我的最愛，超開胃的！每一口都涮得嘴巴直流口水

艋舺螺螄粉桂林米粉

電話：2306-1636

地址：台北市萬華區廣州街175號

營業時間：11:00~21:00

牛肉跟豬肉，真的是鮮嫩得讓人驚艷，一入口，口感頓時柔軟而鮮美

就連大腸也是軟嫩無比，每一口都充滿了肉質的鮮甜，完全沒有想像中的腥味，真是出乎意料

湯頭看起來可能有點鹹，但喝起來卻是超級美味的

螺絲粉泡在湯汁裡，吸收了滿滿的鮮美滋味，一口下去滑順又香濃

店家的小菜也是絕對不能錯過的，我點了豆干、小黃瓜、木耳、還有那香氣四溢的豬頭皮，每一口都是滿滿的驚喜

店裡還有大大桂林米粉典故招牌，讓你了解桂林米粉的由來

小小一間店面，每到用餐時間都是滿滿的人潮

來艋舺一定要來試試這家地道的柳州螺絲粉，絕對會讓你愛不釋手

這家店簡直是大熱門，每次用餐時間都擠滿了人，但絕對值得排隊等候

那碗熱騰騰的螺絲粉，滋味獨特，吃一口就會讓你感受到滿滿的幸福

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