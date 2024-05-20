此食記為花見團子造訪「Twilight 餐酒館」 (造訪日期 : 2024/05)



「Twilight 餐酒館」信義區餐酒館推薦

信義區聚餐推薦、信義安和站餐酒館推薦







Twilight 餐酒館



地址 : 台北市大安區信義路四段308號

電話 : 02 2701 2289

時間 : 18:00-01:00 (週五週六至03:00，週二公休)



仲夏夜晚偷個閒，本次團子和友人相約信義路四段的「Twilight 餐酒館」聚餐，店家是2023年10月開幕不久的餐酒館，料理為結合傳統與創新的義式料理，並提供高質感的多款調酒與紅白酒，吸引許多喜愛美酒、美食的朋友，開幕沒多久就成為網友口碑名店與打卡熱門點。店家位於信義路大馬路上，從捷運信義安和站4號出口步行2分鐘即可抵達，這裡鄰近台北101，離通化夜市很近，交通很便利。

「Twilight 餐酒館」代表晚霞時分，暮色降臨，美好餐酒館即拉起夜晚的序幕。店家裝潢時尚雅致，淡橘色招牌明亮簡約，3道拱門的玻璃落地窗提供絕美視野，邊享用料理也能欣賞戶外景致。店內寬敞舒適、動線分明。吧台牆面上放置多種精選酒品，有多張的單人吧台座位，可坐在高腳椅上欣賞調酒師的精湛手藝。

店內使用復古燈飾，燈光帶些昏暗氣氛，播放輕鬆的音樂，在這小酌格外有fu。除了單人吧台座位， 也提供多張2人、4人以上座位， 也可併桌，不論是個人享用餐點，或是三五好友聚餐，情侶約會都非常適合，舒服又放鬆， 團子在這用餐時就看到很多用餐的客人在這分享美食及美酒，記錄美好又浪漫的時刻。

我們點了一桌滿滿的餐點搭配三款調酒，接下來就一一品嚐吧！

迎賓酒 (無酒精飲品)

來到「Twilight 餐酒館」，店家首先會免費招待一杯無酒精的飲品作為迎賓酒，水蜜桃飲品酸甜清新，呈現完美的甘甜好味道。

粉色花海

用金色鳥籠器具裝飾的「粉色花海」一上桌就立刻抓住我們的眼球，呈現三層美麗的漸層紫色色澤，基酒為蘭姆酒，再加入紫羅蘭和薰衣草的風味，入口後氣泡感搭配陣陣花香，清爽怡人的味道很搶眼，再配上店家自製玫瑰優格奶蓋，和食用玫瑰花瓣點綴，這一杯團子很推薦，夢幻又浪漫。

煙花

呈現淡橘色澤的「煙花」外觀很吸睛，杯子手把用鋁絲纏繞，上面還妝點了一片紫蘇葉和梅子棒棒糖，上桌後店員會用打火機燃燒鋁絲，鋁絲會如同煙花劈哩啪啦的綻放，讓我們現場的人都驚艷不已。「煙花」以蘭姆酒及梅酒為基底，並加入紫蘇調整風味，入口後香醇的梅酒酸中帶甜，紫蘇葉的香氣會慢慢的瀰漫於口中，很適合喜歡喝梅酒的朋友，可以品嘗到很不一樣的風味口感。

人魚的眼淚

「人魚的眼淚」有美麗漸層，從透明、淡藍、到白色泡沫，訴說人魚愛情的水底情深。透明的基底酒為水蜜桃跟鳳梨風味的澄清酒，口感清爽帶有果香味，上層是店家自製的青蘋果和藍柑橘奶蓋，清新酸香，綿密香醇，品嚐這款調酒如同用舌尖見證了人魚公主的淒美愛戀。

鱸魚佐蒜熱辣檸檬油醋

「鱸魚佐熱辣檸檬油醋」精選鱸魚帶皮去刺，檸檬油醋和香蒜的酸香勾勒出鱸魚的鮮香味美，魚肉細嫩扎實，口感軟綿，越吃越好吃！若覺不夠酸，也可再搭配檸檬片享用。也可將鱸魚塊配上主廚特製紫薯泥醬，綿密甘甜，鹹甜混搭，十分對味。配菜還有義式料理常見的芝麻葉，清脆微苦、辛辣口感中還帶點甘甜，越嚼越香、一吃就會上癮！

臘腸番茄炒海鮮

「臘腸番茄炒海鮮」豐盛又吸睛！以紅醬加入辣椒調味，酸甜帶辣更有勁，食材包含鮮蝦、中捲、蛤蜊、臘腸等，海陸混合譜出絕佳美味。臘腸香脆扎實脆香、甘香油潤；鮮蝦炒到鮮紅欲滴，新鮮甘甜；中捲口感厚實、蛤蜊鮮甜無比，還加入多種鮮蔬拌炒 ，健康又營養，營造出豐厚的層次口感。

法式扇貝海鮮濃湯

「法式扇貝海鮮濃湯」品味優雅法式浪漫！以奶油為基底，加入豐富海鮮燉煮多時，有滑嫩Q彈的大顆扇貝、鮮度破表的蛤蠣，濃濃奶香誘人口舌，湯裡有紅蘿蔔、芹菜、培根等，滿滿的海洋鮮甜味道，喝一口就愛上！

嫩煎雞腿煙花女蕃茄義大利麵

「嫩煎雞腿煙花女蕃茄義大利麵」雞腿肉用香料醃漬再煎，芳香四溢好誘人，外酥脆、內多汁，義大利麵加入特製紅醬，番茄和辣椒完美結合，鹹香中帶些微辣，還有番茄、鴻喜菇、玉米筍等鮮蔬，口感讓我直接愛上。

松露香料牛肉燉飯

「松露香料牛肉燉飯」吃出主廚真功夫！店家特選義大利米，煮成略帶米心更有嚼勁的口感，畫龍點睛的松露香氣四溢，展現的道地義大利燉飯口味。燉飯上煎到7分熟的大塊牛排，上面灑上起司粉提味。牛排肉質軟嫩可口，口口過癮萬分。

整體而言「Twilight 餐酒館」是很適合單人小酌，或與三五朋友聚餐聊天的好地方。義式料理吃得到道地的好味道，調酒種類很多，每一款料理和酒類都有精心設計，連擺設都很講究可以看得到店家的巧思，心動的朋友不妨來這嘗美味，小酌暢飲都很適合，店家約半年會換一次新菜單，不同時刻來都有不同的驚喜，很值得一訪再訪喔。

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



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