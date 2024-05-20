捷運A8附近的好吃加熱滷味，蒜味十足，鹹香甘甜，不只下飯，買來當下酒菜也很適合

撰文。拍攝／呂萱萱

位於文化一路的巷弄內，就在捷運A8的後方，鄰近林口長庚，老實說…沒有特別經過，還不知道原來有這家呢

聽老闆說，原來林口店是加盟店，因為之前去台中吃過一次，覺得這口感超特別，北部很難找蒜香味十足的滷味攤，於是決定加盟來台北開，沒想到生意非常好，累積不少主顧客呢

餐點有：蒜香豆干、蒜香米血、蒜香百頁、蒜香豆皮、蒜香蘭花干、蒜香黑輪、蒜香素肚、蒜香素腰花、蒜香杏鮑菇、蒜香青花菜、蒜香桂竹筍、蒜香木耳、蒜香年糕…等，另外也有古早味拌麵、跟其它套餐

除了現金，也可LINE Pay、街口支付

看到這鍋滷味才知道，原來所有的食材，都已經事先煮過，所以非常入味

其實站在旁邊，就可以聞到有淡淡烏龍及中藥香氣，光看這個滷汁，真的會讓人口水狂流耶～

老闆將食材裝進紙碗中後，再陸續舀入蒜香滷汁及配料，這滷汁給的很大方，倒入近半碗滿有哦

有吃辣的朋友，很推薦可以試試他們家的朝天辣椒醬，這是老闆自己炒的，外面買不到

加辣後更能提升滷汁的香氣，而且超下酒的！

餐點上面灑了滿滿的蒜末，光看就好過癮，所有食材都滷得很入味，調味豐富不死鹹。滷汁不油膩，吃起來有甘甜的中藥香氣

推薦一定要點豬血糕，咬起來又軟又Ｑ，滿滿蒜香好好吃，我每次來至少都會點三份～

還有豆干也是必點，蒜香濃厚，滷得超入味，口感溫潤而不辛嗆，真的好好吃

杏鮑菇跟綠花椰菜的口感是脆、豆皮整塊都很嫩，不論什麼食材都有入味，絕對好吃不打槍！

原文連結 https://evanchiny.com/linkou-chaukha/