現在玫瑰檸檬塔的甜點很多,但大家可知道『Caream Tea』可是玫瑰花檸檬塔的始祖!!

從還沒什麼人開始訂購『Caream Tea』的檸檬塔時,自己訂就要等3個月了

之後更是要等半年,還好在一開始就吃很多次了~

最近看到有實體的午茶店,一向是『Caream Tea』玫瑰檸檬塔粉的我,當然也要來朝聖一番~



『Careammm.t』位於美村路靠近公益路,離勤美誠品和市民廣場也很近





店門口,看到好多人都會看一下是什麼店..笑





環境是簡約典雅的風格



位子不多



開放式廚房





Menu

分為"經典變奏"、"英倫午調"、"甜夢交響曲"、"單品",和1個三款盤式甜點各一+茶款的選擇





經典變奏為盤式甜點,有檸檬塔、栗子千層派、風味生巧塔-日曬..這三款人氣商品的盤飾甜點

英倫午調是司康和手工奶油、果醬的套餐,有二種選擇,一為果醬,一為手工冰淇淋的搭配

甜夢交響曲是個人／雙人的午茶套餐,能一起吃到盤式甜點和司康的午茶組合

單品為司康、手工奶油、果醬、手工冰淇淋的單點





雙人午茶套餐 $730、IceCreamTea組合 $230

基本上午茶都有附飲品任選,不用再另外加點飲品的費用,覺得價格上還可以~



家常檸檬塔

可以選擇盤式甜點+司康+果醬任選一+手工凝結奶油+飲品任選一



美美的一份端上來,還是拍照先,盤飾的玫瑰是熱門的檸檬饀

優雅的玻璃盅裡是檸檬雪酪,餅乾是塔皮做成的餅乾,餅乾是可續的~

一旁點綴的是檸檬果膠及食用花

『Caream Tea』玫瑰檸檬饀是我喜歡的,吃起來不會過酸,還有柔和了奶油的味道

檸檬雪酪冰淇淋,吃起來酸甜清爽,大概是店內推出的手工冰淇淋,所以才附的

檸檬果膠就好酸~~ 不知道那麼酸的我吃了一口還因太酸嗆到



栗子千層派



栗子千層派好像也推出一陣子了,

但對已經吃過『Caream Tea』所有甜點的我而言,是還未吃過的新品

栗子千層派的盤飾很美!! 也真猶如變奏其名~跳脫了基本,轉化了不一樣的風貌

不像制式的甜點,也不失像法式料理裡甜點的樣子... 盤子上亮晶晶的金粉一直讓我好驚豔





午茶套餐另有司康+手工奶油、果醬





2種果醬我們各選一



司康我推的是..它們家的吃起來不會很乾,是吃起來帶有濕潤感的司康

自己很喜歡玫瑰檸檬塔之外也喜歡司康,尤其是手工奶油和果醬,之前訂購時都會再加購果醬





IceCreamTea組合

是一個司康+冰淇淋任選一口味

來實體店面用過下午茶後的心得是....

覺得內容和價格上都還可以接受,但若是能以產品整體,而不是單樣的盤飾會來得更好

畢竟可以不用買到一整盒裝,能吃到喜愛的甜點單個加上盤飾的話也是不錯

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creammm.t (Cream Tea) creamtea.com.tw



【店址】台中市西區美村路一段189號

【TEL】04-2301-9808

【營業時間】週一~日 10:00–21:00

預約 opentable.com.tw

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