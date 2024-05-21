來桃園大溪除了逛老街還有一間隱藏在巷弄內的客家美食餐廳，傳說店家有金牌包二奶要先預定才有，今日終於來嚐鮮，造型果然創意十足，讓人驚豔，內部裝潢相富復古有客家氛圍，採大溪原木桌椅、給我們像回家一樣溫暖，招牌必點薑絲大腸、橙花排骨、赤兔豆腐、客家小炒、客家燜荀等，適合桃園家庭聚餐最佳選擇。

溪友緣限量招牌菜：金牌包二奶，想吃必須先預訂，隨餐附上六個刈包皮和花生粉。

溪友緣風味料理餐廳外觀巴洛克建築，用餐環境乾淨舒適，還有包廂做選擇。影片分享

有著金牌得獎的創意料理：包二奶光取名就讓人印象深刻，造型更是讓人大開眼界，居然可以將傳統梅干扣肉，利用刀工切成約300公分不中斷的長條薄肉片，再將肉片纏繞包䨱梅干菜，最後再放上一顆鮮紅的櫻桃，完成一道創意十足客家料理。

用肉片包裹的包二奶，造型像蛋糕一樣，一刀切開，包裹在層層肥肉下有滿滿的梅干菜。

招牌必點：薑絲大腸，滷的軟嫰，相當夠味好吃。

招牌必點：橙花排骨又叫金沙排骨，吃起來像糖醋排骨一樣相當好吃。

白斬雞、水庫溪蝦

鹹冬瓜蒸魚

我們點合菜3980有客家小炒、蛤蠣湯、炒時蔬等十菜一湯相當豐盛。

飯後甜點：送客家仙草，清涼消暑又解渴。

我們被安排在二樓包廂裡，用餐環境寬廣舒適。

一樓用餐區。

溪友緣風味料理餐廳：桃園市大溪區仁愛路9號；營業時間：平日:11：30-14:00；17：00-21:00；假日:11：30-15:00；17：00-21:00（周二公休）

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