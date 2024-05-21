送禮沒有什麼比酒更能代表長長久久！

收到芋頭酒，真的好特別呀！

（開車不喝酒，飲酒不過量）

來自台中的百瑞酒莊，是經營半世紀的米廠，轉投資酒莊產酒也二十年，這些寶貴的經驗累積產出美好的芋頭酒！

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

欣賞一瓶酒，始于顏值，更推崇包裝和提帶結合，減少過多的包裝，節能環保送禮大方又得體！

釀酒需要發酵和沉澱，經過專業釀酒師千錘百煉的蒸餾之後，大甲檳榔心芋頭製作的芋頭酒，所散發出來的芋香是自然發酵的香氣！所以芋頭熟成了，好酒也在路上了！

32%的濃度，獨飲，入嘴初嚐濃醇微嗆，入喉帶香徵甜，回味良久！

32%的濃度，送禮，高醇厚，真感情，情深意重！

酒，天生就帶有情感基因！而芋到你，是我幸福的開始！

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

官網：https://www.pari.tw/

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