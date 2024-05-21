高雄漢神美食不一定要吃美食街
推薦漢神本館旁邊的-咕嚕咕嚕家日式料理
空間雖不寬闊但卻有超深的吧台座位空間
提醒大家店內有相當多巨無霸份量的精裝菜
歡迎各位大胃王前來挑戰
咕嚕咕嚕家—漢神成功總店
店內裝潢充滿熟悉的日式小物
讓人有一秒來到日本的錯覺感~
二倍極厚切豬排丼
高雄豬排丼飯最巨無霸的狠角色
就連是大食怪的你都有可能會挑戰失敗!
總重達一斤左右的厚切炸豬排
撒上起司後再淋上滑蛋和黑咖哩醬
熱騰騰的滑蛋在豬排山上凝固
咖哩則是順流而下~
超澎湃的豬排山丼飯歡迎組隊來攻頂
臭臭黑牛魔王丼（肉增量）
喜歡吃牛五花的話不能錯過臭臭黑牛魔王丼
也使用了將近一斤的牛五花肉片
不另添加油以半煎半炒方式~逼出牛五花油脂與香氣
最後上層會佈滿蔥花後再打上月見蛋
蔥花能夠解膩~而蛋黃讓牛五花口感更滑順
如果想要換點口味還可以淋上蒜微醬
讓整碗丼飯添點蒜香與檸檬酸味解膩
極致黑咖喱任搭系列
高雄日式丼飯咕嚕咕嚕家相當特別的一道主餐
主要是看你想吃什麼就點什麼!
基底為牛排/豬排/炸雞黑咖哩飯
咖哩有和風、辣味甚至還有泰式紅咖哩
飯可以另加起司或是蛋包飯
最後有八大小主菜可自由搭配
個人推薦炸牡蠣或是炸蝦~覺得吃日式丼飯必備!
地中海風烤蔬菜
健康長壽的飲食烹調
使用大量的橄欖油及大量的蔬菜
結合玉米筍、香菇、地瓜還有小番茄
屬於日式的健康家常小菜
炙燒明太子雞塔塔
在唐楊雞上淋上明太子醬
然後再經過火烤讓明太子具有炙燒香氣
雞肉外酥內肉多汁搭配濃郁的明太子醬味
相當下飯的一道菜品
MATCHA 冰的黑色布丁
這是布丁還是奶酪!?
個人吃起來覺得兩個都不太像
比較像是近乎奶酪綿密口感的芋泥~
上層的MATCHA冰淇淋吃起來比較偏向綠茶
整體來說不會太死甜~主要是布丁口感相當讓人驚豔
口味就是巧克力啦～～
玫瑰戀櫻氣泡飲
玫瑰花瓣漂浮在水上看起來相當夢幻❤️
在喝之前要記得先攪拌均勻
是杯喝起來帶有點玫瑰花香氣的氣泡飲
suntory啤酒
吃日式料理必備日本啤酒~
三得利頂級香濃啤酒主要喝起來有著橡木桶香氣
配上較油的牛丼還能夠順口解膩
營業資訊
【成功創始本店】
📍高雄市前金區成功一路260號
⏰11:00–14:00, 17:00–21:00(平日)
⏰11:00–15:00, 17:00–21:00(假日)
☎️07-2316667
【五甲貳店】
📍高雄市鳳山區五甲二路466號
☎️07-7269929
【裕誠叄店】
📍高雄市左營區裕誠路370號
☎️07-5572018