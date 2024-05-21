高雄漢神美食不一定要吃美食街

推薦漢神本館旁邊的-咕嚕咕嚕家日式料理

空間雖不寬闊但卻有超深的吧台座位空間

提醒大家店內有相當多巨無霸份量的精裝菜

歡迎各位大胃王前來挑戰

咕嚕咕嚕家—漢神成功總店

店內裝潢充滿熟悉的日式小物

讓人有一秒來到日本的錯覺感~

二倍極厚切豬排丼

高雄豬排丼飯最巨無霸的狠角色

就連是大食怪的你都有可能會挑戰失敗!



總重達一斤左右的厚切炸豬排

撒上起司後再淋上滑蛋和黑咖哩醬

熱騰騰的滑蛋在豬排山上凝固

咖哩則是順流而下~

超澎湃的豬排山丼飯歡迎組隊來攻頂

臭臭黑牛魔王丼（肉增量）

喜歡吃牛五花的話不能錯過臭臭黑牛魔王丼

也使用了將近一斤的牛五花肉片

不另添加油以半煎半炒方式~逼出牛五花油脂與香氣

最後上層會佈滿蔥花後再打上月見蛋



蔥花能夠解膩~而蛋黃讓牛五花口感更滑順

如果想要換點口味還可以淋上蒜微醬

讓整碗丼飯添點蒜香與檸檬酸味解膩

極致黑咖喱任搭系列

高雄日式丼飯咕嚕咕嚕家相當特別的一道主餐

主要是看你想吃什麼就點什麼!

基底為牛排/豬排/炸雞黑咖哩飯

咖哩有和風、辣味甚至還有泰式紅咖哩



飯可以另加起司或是蛋包飯

最後有八大小主菜可自由搭配

個人推薦炸牡蠣或是炸蝦~覺得吃日式丼飯必備!

地中海風烤蔬菜

健康長壽的飲食烹調

使用大量的橄欖油及大量的蔬菜

結合玉米筍、香菇、地瓜還有小番茄

屬於日式的健康家常小菜

炙燒明太子雞塔塔

在唐楊雞上淋上明太子醬

然後再經過火烤讓明太子具有炙燒香氣

雞肉外酥內肉多汁搭配濃郁的明太子醬味

相當下飯的一道菜品

MATCHA 冰的黑色布丁

這是布丁還是奶酪!?

個人吃起來覺得兩個都不太像

比較像是近乎奶酪綿密口感的芋泥~

上層的MATCHA冰淇淋吃起來比較偏向綠茶

整體來說不會太死甜~主要是布丁口感相當讓人驚豔

口味就是巧克力啦～～

玫瑰戀櫻氣泡飲

玫瑰花瓣漂浮在水上看起來相當夢幻❤️

在喝之前要記得先攪拌均勻

是杯喝起來帶有點玫瑰花香氣的氣泡飲

suntory啤酒

吃日式料理必備日本啤酒~

三得利頂級香濃啤酒主要喝起來有著橡木桶香氣

配上較油的牛丼還能夠順口解膩

營業資訊

【成功創始本店】

📍高雄市前金區成功一路260號

⏰11:00–14:00, 17:00–21:00(平日)

⏰11:00–15:00, 17:00–21:00(假日)

☎️07-2316667

【五甲貳店】

📍高雄市鳳山區五甲二路466號

☎️07-7269929

【裕誠叄店】

📍高雄市左營區裕誠路370號

☎️07-5572018