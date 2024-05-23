小米很愛的曾氏福建炒麵來到新竹園區開分店了耶

「曾氏福建炒麵」創立於2014年瑞豐夜市，是臺灣第一家福建炒麵。

以獨門醬汁搭配大火爆炒的麵條，口感Q彈且鑊氣(鍋氣)十足，讓人一吃難忘，放久也不會糊在一起

兩年前竹北分店開幕時，出現不少排隊人潮，小米品嚐後覺得有在澳門吃炒麵的回憶耶！

還沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧

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👉曾氏福建炒麵-新竹關新店位置及停車方式

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曾氏福建炒麵-新竹關新店位於光復路上，靠近關新路，大紅色的招牌很吸睛

開車的朋友可以停在新莊街上的停車格再走過來~

👉曾氏福建炒麵-新竹關新店環境介紹

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店面前半部是料理區和外帶等候區。

等待時可以聞到大火炒麵的醬香味，鑊氣(鍋氣)十足

麵條、醬汁和配料快速翻炒至醬汁收乾，光看就讓人口水直流~

店家提供內用座位，不過座位不多，人多時要稍微等候一下，或外帶回家享用

創辦人在某次海外旅遊時，偶然品嘗當地的街邊小吃【福建炒麵】卻一吃上癮，久久無法忘懷。

回到台灣的他，決心將這份美味製作出來!

經過不斷改良研發調整，曾氏誓言一定要做出最適合台灣人口味的福建炒麵~

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全台分店只有竹北店和新竹店老闆，用心嚴選成本較高的有機蔬菜，有高山高麗菜及牛奶乳酸菌和北埔高山冷泉栽種的牛奶芽菜

老闆希望客人們吃得健康又美味

👉曾氏福建炒麵-新竹關新店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炒麵130元起，+10元升級川味，大胃王的朋友建議可以+15元加麵，肉肉控的朋友可以+50元加料啦

現在推出套餐組合優惠，吃下來真的超飽的，多種口味的熱炒超下飯的喔！

不吃肉的朋友還有鍋邊素炒麵可以選擇~

👉曾氏福建炒麵-新竹關新店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和哆啦三人同行，現在不用跑到竹北，在小米家附近就吃得到囉

招牌海陸炒麵(135元)雙倍加料+50元，有透抽、已經剝殼的蝦子、五花豬、牛奶芽菜和高麗菜。

以唐人街中華料理餐盒盛裝相當特別~

他們的麵條很特別，有Q帶微微嚼勁，比一般黃麵再細一點，放久也不會糊在一起

個人偏愛原味，麵條吸附鹹中帶甜的醬汁，讓人不知不覺就吃完了 XD

大胃王的朋友可以加15元，麵條吃爽爽~

老闆嚴選有機蔬菜，像是高山高麗菜脆口又甜

尤其是牛奶乳酸菌和北埔高山冷泉栽種的牛奶芽菜，香氣和脆度都和一般吃到的不一樣喔！

口味上很類似澳門的銀芽炒麵，差別就在於兩者使用的麵條不一樣

肉肉控可以點五花豬炒麵(130元)雙倍加料+50元。

五花豬即使冷掉也不會硬，嫩中帶嚼勁的口感，油脂的甘甜和麵條很搭

重口味的朋友可以+10元升級川味，第一次品嚐的朋友建議原味~

低脂小羊炒麵(145元)使用羊肉片大火快炒，肉質帶有嚼勁，加上小麻小辣的口味，愛吃辣的朋友不妨試看看

單點蒜蓉粉絲鮮蝦(160元)，蝦子挺新鮮的、有彈牙的口感，粉絲口感滑溜，吸附鹹甜醬汁很下飯

這是豪吃套餐包含的蒜肉炒油菜(單點100元)。

使用特製醬汁搭配五花豬、油菜大火快炒，鹹甜帶有蠔油風味，單點回家配飯也很不錯喔

涼拌小菜的秘制豆干(單點35元)有Q嫩口感，挺入味的~

豚骨魚丸湯(單點50元)小米蠻喜歡的，甜美的湯頭搭配Q彈的魚丸，一碗麵搭配一碗湯品很有飽足感喔

最後是店家自製的冷萃飲茶(單點59元)，回甘不苦澀的茶，搭配重口味的炒麵很解膩喔！

以上是我們的心得分享，曾氏福建炒麵竹北店老闆來新竹市開分店，所以口味是一致的~

喜歡吃特色炒麵的朋友，小米首推原味五花豬炒麵，大胃王的朋友建議+15元加麵喔！

👉曾氏福建炒麵-新竹關新店營業時間地址

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🌟店家資訊：曾氏福建炒麵-新竹關新店

🏠地址：新竹市東區光復路一段433號

☎電話：0936-091-153

⏰營業時間：10:00–13:30, 16:00–21:30

粉絲團：曾氏福建炒麵-新竹關新店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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