

位於桃園市龍潭區，靠近熱鬧的龍元宮美食商圈，「大腕屋牛排」是一家值得一試的平價牛排店。這裡主打100％原肉製成的牛排，而且價格相當親民，最低僅需190元起。不僅如此，還有各式自助吧美食，包括麻辣燙、咖哩飯、季節限定霜淇淋、飲品、吐司、濃湯等，通通吃到飽，還可以免費加麵，絕對是愛吃牛排的朋友們的天堂！



櫃檯上也擺滿了貓咪公仔，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。這裡不僅適合家庭聚餐，也是朋友相聚的絕佳場所。

無論是家庭聚餐還是朋友相聚，「大腕屋牛排」是一個舒適愉悅的用餐地點。店內擺設了許多可愛的貓咪相關畫作和公仔，為用餐環境增添了溫馨的氛圍。

飲料則包括厚奶茶、氣水、各種熱飲咖啡等，選擇相當豐富。

自助吧的選擇相當豐富，不僅有京藏咖哩、大和牛滷飯、玉米濃湯、霜淇淋等美味，還有各種飲品可供選擇。

咖哩醬使用了新鮮的蔬果和豬肉，配以多種天然辛香料熬製而成，濃郁香醇，令人垂涎欲滴。

麻辣燙也是一大驚喜，微辣而開胃，讓人回味無窮。

大腕屋牛排的牛排以原肉製成，肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿了濃濃的肉汁，令人回味無窮。



「大腕屋牛排」190元起的排餐內含精緻配餐，並提供免費續麵服務，飽足感十足！



我特別推薦的「安格斯嫩肩」牛排厚度讓人滿足，肉質鮮美，熟度控制得宜。



而且還可以把麵換成二顆荷包蛋~~服務超級貼心的！



自助吧提供的京藏咖哩醬及白飯，均以新鮮蔬果、豬肉及多種天然辛香料熬製而成，香氣濃郁，絕對值得品嚐！



除了牛排外，大腕屋牛排還提供了多種選擇，包括雞排、豬排、炸豬排、魷魚、海鮮等，讓您的味蕾得到不同的享受。螺旋酥皮濃湯的酥脆口感超好吃~~

還可以選擇加90元升級套餐，享受更多美味，如「螺旋酥皮濃湯+炸物」等，讓您的用餐體驗更加豐富。

大腕屋牛排的位置十分便利，距離桃園客運龍潭站步行僅需約5分鐘，開車前往埔心車站也僅需約十分鐘，附近還有機車停車位及付費停車場，無需擔心交通問題。

桃園龍潭區的大腕屋牛排以其平價美味的牛排和豐富多樣的自助吧美食，吸引了眾多食客前來品嘗。不論是單人用餐還是與家人朋友相聚，這裡都是您不容錯過的美食之地！

【店家資訊】 大腕屋牛排

粉 絲 團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083721693134

營業時間： 週一~週日 11:00~14:30 / 16:30~21:00

電 話：03-479-5883

地 址：桃園市龍潭區北龍路143號

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