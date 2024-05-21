來到新竹內灣，不只有熱鬧的內灣老街，新竹內灣還有很多好玩必玩的景點唷！夏天最棒的新竹景點，就是即將來到春夏之際，也是螢火蟲閃亮的季節，跟著我們一起探訪新竹內灣螢火蟲季有哪些推薦賞螢火蟲地點以及最佳賞螢時間、賞螢注意事項。

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「小小螢火蟲，飛到西、飛到東；這邊亮、那邊亮，好像許多小燈籠。」詩情畫意的螢火蟲就像陸地上的星星，盡力的發光成就其短暫而閃亮的生命。螢火蟲是許多攝影愛好者與登山客喜愛追逐的夜間昆蟲，更是台灣人兒時的快樂回憶！

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新竹內灣螢火蟲季

隨著人類開發、水田消失、河川整治、外來種入侵，螢火蟲漸漸失去了棲地，數量銳減。失去漫天螢光後，保育呼聲四起，人們開始進行螢火蟲復育，不僅希望如此具有魅力的生命得以延續、更藉由生態教育讓下一代更珍惜大自然的美好。而新竹內灣推廣賞螢已十餘年，建立了完整的賞螢步道、生態導覽路線，甚至舉辦螢火蟲季，讓更多人珍惜螢火蟲生態之美。

螢火蟲品種

螢火蟲依照幼蟲習性可分陸生、水生或半水水生三種，台灣大多數螢火蟲為陸生型，內灣東窩溪的螢火蟲主要有三種：陸生的黑翅螢與紅胸翅螢，以及水生的黃胸翅螢。

黑翅螢是臺灣主要的賞螢物種，雄蟲和雌蟲在夜晚都會發出一閃一閃的綠色螢光，是求偶與警戒的信號，依照發光頻率不同有不同的溝通意義。

黑翅螢 照片來源：行政院農業委員會夜間及休閒昆蟲主題館

紅胸黑翅螢與黑翅螢的發生其重疊，時常一起觀察的到，紅色的胸腹部、發光顏色略黃紅，與黑翅螢一樣兩性都會發光。

紅胸黑翅螢 照片來源：行政院農業委員會夜間及休閒昆蟲主題館

發光中的黃胸黑翅螢 照片來源：行政院農業委員會夜間及休閒昆蟲主題館

黃胸黑翅螢則是台灣稀有的保育品種，是身穿黑色西裝、頸圍黃色絲巾的優雅紳士，黃綠色的訊號在夜裡，閃爍著相較於黒翅螢時間較長的訊號，猶如紳士般的溫柔細語。

交尾的黃胸黑翅螢 照片來源：行政院農業委員會夜間及休閒昆蟲主題館

最佳賞螢季節

不同種類的螢火蟲，其成蟲發生的時期也不同，分布在新竹內灣最為大宗的黑翅螢，發生期為3至6月，喜歡聚集在較為空曠的草地上或河床兩岸發出快而短的閃爍螢光；紅胸黑翅螢則在4至6月，成蟲多在林間高處快速飛行，伴隨著黃紅色光，發光頻率特殊，每次發光會快速閃爍3下；黃胸黑翅螢成蟲多棲息在小溪或山澗等流動水域環境，發生期為3至5月，有間歇性發光的特性。

綜括以上資訊，四月份是大發生期，能夠觀察到為數較多的螢火蟲，但仍會因為氣候而提前或延後。

最佳賞螢時間

螢火蟲在天未黑的黃昏一直到晚上9點之間的活動力最為旺盛，天黑以後，螢火蟲會開始尋偶交配，找到情人以後，就會開始交尾，因此夜越深，找不到愛人的螢火蟲越少。

新竹內灣螢火蟲季｜推薦賞螢地點

【新竹螢火蟲季】東窩溪螢火蟲生態區

被評比為全台灣最佳賞螢區之一的「東窩溪螢火蟲生態區」，設有完善的步道，且每年4月至5月皆會舉辦賞螢的相關活動，數以萬計的螢火蟲出沒飛舞成群，如星海般的壯闊景觀，總能吸引許多遊客與攝影愛好者前往賞螢。東窩溪谷流域是新竹內灣村後山區，因位於內灣偏東的山中谷地而得名，昔日被內灣居民視為「後山」。

新竹內灣的東窩溪，因人跡罕至、溪水水質良好且清澈，不僅讓自來水公司到此設淨水廠，許多野生螢火蟲也在此大量繁衍，進而成為全台灣最佳賞螢地區之一。每逢春末夏初，夜色將臨，漫天飛舞的螢光如星海般璀璨，因而得「星海螢區」之名。主要賞螢地點為東窩星海營區與南坪古道。

【新竹螢火蟲季】內灣國小

位於內灣老街的內灣國小算是在地人的隱藏版賞螢地點喔！從內灣老街通往地下道就可以抵達校園，夏季約晚間6、7點左右，你會發現許多有許多在地居民在這裡找尋螢火蟲的蹤跡。

新竹內灣螢火蟲季｜交通方式

東窩溪谷旁的賞螢區產業道路，經過地方政府規劃，已整修成寬闊的雙向柏油路，讓抵達賞螢地點的路好走易達。新竹內灣的東窩溪螢火蟲生態區，是搭火車就能輕易抵達的絕佳賞螢地點，若想規劃賞螢一日遊，不妨在白天前往附近的鹿寮坑桐花步道，踩踩五月雪；再到充滿客家風味的內灣車站與內灣老街走走吧！

照片來源：Google Map

自行開車： 國道1號→繼國道3號的 90-竹林 號出口下交流道→富林路二段/120縣道→中豐公路/中豐路二段/内山公路/台3線向左轉→中山街一段/120縣道向右轉→於中山街二段/120縣道向右轉後直行1.3 公里→向左急轉650公尺後即抵達東窩溪螢火蟲生態區。

國道1號→繼國道3號的 90-竹林 號出口下交流道→富林路二段/120縣道→中豐公路/中豐路二段/内山公路/台3線向左轉→中山街一段/120縣道向右轉→於中山街二段/120縣道向右轉後直行1.3 公里→向左急轉650公尺後即抵達東窩溪螢火蟲生態區。 大眾運輸：搭乘台鐵內灣線至內灣站下車→左轉穿過地下道→由內灣國小左邊的石階走上去→內灣淨水場→左轉後沿路皆可賞螢。

新竹內灣螢火蟲季｜推薦賞螢民宿

【新竹螢火蟲季】 遷徙咖啡民宿

距離「內灣站」3分鐘路程的「遷徙咖啡民宿」本身是咖啡廳兼民宿，民宿僅有三間房間，分別為雙人房以及四人房，四人房為樓中樓，每個房型都有大片窗戶可以欣賞窗外景色，餐點提供以咖哩飯、丼飯等主食，另外也有供應甜點，到內灣賞螢完入住遷徙咖啡民宿還能享用美味餐點。

【新竹螢火蟲季】彎月民宿

同樣位在內灣老街上的「彎月民宿」，由民宿走路到任何一處內灣景點都很方便，每年初夏還能步行至內灣國小賞螢火蟲，「彎月民宿」最大套房可容納10-15人，是一間適合家族旅遊的闔家民宿。

圖片來源：

新竹內灣螢火蟲季｜賞螢注意事項

選擇月色較暗的夜晚，以及較無光害的地點以利於觀察。 觀賞螢火蟲需保持安靜。 如需照明需使用紅色玻璃紙將光源遮蔽，當發現螢火蟲時將光源關閉，並慢慢靠近觀察。 山上步道與進水域區路較濕滑，應著防滑的鞋子。 穿著長袖或擦防蚊液。 拍攝時務必關閃光燈，避免傷害螢火蟲。 螢火蟲對環境相當敏感，切勿破壞乾淨水源、留下垃圾。 尊重生命，不任意捕捉，讓螢火蟲能繼續繁衍。

新竹內灣螢火蟲季｜拍攝技巧

焦點與焦平面上的螢火蟲，會形成小光點或是細小的流螢光條，而焦點外的亮點會形成較大的光點與光條。 採用高ISO（ISO800-3200）可縮短曝光的時間，但相對產生雜訊會增加，卻較容易捕捉螢火蟲光點。反觀，低ISO不僅需較長的曝光時間，且螢火蟲光點也會偏暗。 拍攝環境部分，環境偏亮時，能夠拍出環境細節，但光點捕捉會相對偏暗；偏暗時因無法判別環境細節，成像時也容易出現雜訊，因此明暗適中的環境相當重要！ 各種焦段的選擇也是學問，廣角鏡所拍攝的螢火蟲大多是條狀光影，而標準至中長焦段可以拍出光點。 使用中長焦鏡頭，焦點無限遠，以正常視角水平角度拍攝，可呈現出近處大光點、遠放細小光點的效果。同樣使用中長焦鏡頭，若焦點設定於螢火蟲飛行的位置，則會呈現出較多細小光點於近處。 因為螢火蟲飛的範圍很廣，在大光圈之下，焦點面積很小，一個焦點只能拍到一小部分的飛行路線。因此專家建議，在長時間曝光過程中，拍攝的焦點距離可以做改變，能夠呈現出更豐富的軌跡！