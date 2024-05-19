中壢麵店推薦大家嚐嚐中壢高中附近新開的「 尋味麵舖 」，大廚擔任台北、台中知名飯店廚師超過20年，他們家椒麻皮蛋擔擔麵、老北京炸醬麵、牛肉麵非常好吃！吃過之後下次還想再來吃！

尋味麵舖地點

尋味麵舖地點在中壢高中(現中大壢中)郵局附近，地點就在裕信米行旁邊，之前常來這邊沒看到有麵舖，原來是去年10月才開幕，去之前還特別查了評價，中壢美食社團、PTT都有人推薦，Google評價也都挺高分！

▼尋味麵舖店面裝潢有別於一般麵店，簡約帶點文青風的質感一進門就覺得很舒服！

▼尋味麵舖裡頭空間寬敞明亮，座位有單人座位、4人桌、5~6人桌

▼乾淨又有質感的調味料餐檯木櫃，有醬油、白醋、黑醋、香油、兩種辣椒，還有搭配牛肉麵的酸菜可自取！

▼現場小菜每道看起來都新鮮好吃！尤其是小黃瓜、龍鬚菜、黃金泡菜、台式泡菜感覺很對味，我們這次沒吃到小菜下次要點來吃吃看！

▼店內飲料有烏梅汁、香片綠茶、古早味紅茶、金萱茶、桂花烏龍茶，喜歡有糖茶或無糖茶可以任選搭配餐點！

尋味麵舖菜單價位

尋味麵舖販售的種類很多，有紅燒牛肉麵系列、手炒醬拌麵、紅糟肉飯/滷肉飯、湯品、滷味，還有一般麵店少見的拿手功夫菜！

▼牛肉麵麵條還有細拉麵、刀削麵、寬冬粉可選擇，內用、外帶都是先點餐，再到櫃台付款

尋味麵舖推薦餐點

街邊滷味

▼每次吃麵攤必加點滷味！尋味麵舖的滷味選擇非常多，當天的豬耳朵、海帶都滷得很透很入味

好友很愛滷百頁豆腐，滑嫩Q彈的口感搭配油潑辣子超級開胃唰嘴！

黃金脆皮豆腐

▼這道大大大推薦！脆皮豆腐外酥內嫩，外皮金黃酥香有蛋香氣，裏著難口雞蛋豆腐熱呼呼一口咬下，愛吃辣的加點辣醬油更滿足！

椒麻皮蛋擔擔麵

▼這道是我看網路上很多人推薦的品項，椒麻皮蛋擔擔麵麻而不辣，鹹中帶皮蛋與花生堅果等香氣，層次超級豐富，融合出美食新高度，我整個忍不住一口接一口！尋味麵舖的麵條非常 Q 彈有勁，皮蛋也吃得出來非常新鮮，這道實在是太好吃了，忍不住多拍了好幾張照片，個人大推薦必點，這道也是我會回訪的理由之一！

老北京炸醬麵

▼這道則是好友很喜歡的炸醬麵，麵條口感一樣 Q彈有勁道，濃濃的手工炸醬均勻包覆著麵條，一口咬下香氣四溢，而且每一口都吃得到細絲蔬菜，愛吃辣的可以加桌上的牛辣油，好友說辣度很夠吃得非常過癮！

川蜀紅燒牛肉麵

▼川蜀紅燒牛肉麵有一般份量牛肉麵、半筋半肉、三寶麵三種選項，可依照自己喜歡的牛肉部位選擇，他們家牛肉麵份量超足，而且湯頭很厲害耶！！

如果點三寶麵就可以同時吃到牛腱、牛肚、牛筋，他們家牛筋滷得超好吃，口感Q彈又綿密充滿牛肉香氣，牛肉選用比較好的腱子肉，口感紮實更有層次！

寬版刀削麵放了一會兒口感依然Q彈潤滑，湯頭也很獨特，牛肉鹹香中帶點蔬果甜味，一問之下原來是選用鳳梨、蘋果、洋蔥等天然蔬果下去慢熬，濃郁清香的牛肉湯汁帶點日式風味，加上滷透的牛肉以及特選Q彈麵條，還加了櫛瓜與蛋，口感豐富處理上也很細緻，大推薦愛吃牛肉麵的朋友來試試！

韓式人蔘土雞湯

有時候想喝雞湯補補身但懶得煮，可以來尋味麵舖喝碗美味雞湯，韓式人蔘土雞湯是飯店等級的好喝，入口濃郁的人蔘雞湯像高級飯店燉雞湯，另外還有雞湯鮮蝦餛飩的選擇！

水果沙律蝦球

沒想到竟然會在麵舖看到炸蝦球的身影，這道我家兒子超愛，酥脆的外皮搭配甜甜的沙拉醬與美味水果，蝦球一口咬下是肥厚彈牙的蝦肉，吃拌麵同時也可以吃到精緻版熱炒店美味！

特製茶飲

用餐完喝杯茶飲潤喉又好消化，我喝的是古早味紅茶，味道非常經典耶，喝得出來加了決明子有獨特香氣自然回甘！朋友喝的是無糖茶，烏梅汁則是真材實料的口感，跟市售調味過的不一樣！

中壢的麵店吃過不少家，阿姨麵店、麵攤子、瞎仔巷50年老店、一張桌麵食館、牛肉傳奇...等，話說也是競爭頗激烈的，這次嚐鮮新開幕的尋味麵舖，從店面裝潢到菜單設計都與一般麵店不同，不愧是20多年知名飯店廚師開的店！這次完全吃到了拌麵豐富層次新高度，是間很有記憶點又好吃的平價美食，吃過之後非常推薦大家試試看！

尋味麵舖店家資訊

地址：320桃園市中壢區中央西路二段265號

電話：03-491-4118

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