信義區美食『辛巴適麻辣鍋台北1號店 』喜歡吃麻辣鍋吃到飽的朋友一定都知道『辛巴適麻辣鍋』，在台北火鍋吃到飽中小有名氣，會隨著季節提供不同冰品、水果吃到飽，像夏天來了，正是吃芒果的季節，店內就提供芒果冰吃到飽，更優惠的是五月起推出平日中午提供599元方案吃到飽，並大方給了3小時用餐時間，完全可以悠閒吃飽後還聊個天，超舒適，同學們想辦謝師宴就來這裡

『辛巴適麻辣鍋』在ATT 4 FUN五樓，從捷運台北101站/世貿站步行500公尺，5~7分鐘分鐘左右就可以到達，非常便利

進到『辛巴適麻辣鍋』大紅色調讓我們感受到吃麻辣鍋的熱情

店內座位數蠻多的，可容納74人，不論是情侶約會、商務親友聚餐、謝師宴都很合適

我們被安排在窗邊，可以看到台北101，晚上一定更美，今天來剛好烏雲密布，但有用餐有這個窗景還是心情還是很愉悅的

『辛巴適麻辣鍋』最新菜單

平日午餐每人599元起

晚餐及假日全天：799元、899元、1199元三種方案

當月壽星全桌招待澎湖手工丸乙份/人

當日壽星全桌招待生食級干貝乙份/人

桌上會給QRcode點餐，一次8樣，每隔5分鐘就能再次點餐

出餐速度還蠻快的，還有機器人邊放音樂邊送餐，好歡樂

自助吧有各式飲料、冰沙、咖啡

冰沙使用的是hershey's巧克力冰沙，一點都不手軟

茶包使用唐寧的

無論點什麼方案，現拉啤酒喝到飽(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

點D方案加碼，金色三麥啤酒喝到飽，啤酒控來這裡就對了(未滿18歲禁止飲酒，酒後禁止開車)

各式泡麵、鍋燒麵，我還不爭氣的煮了一包韓國泡麵，好滿足

飯後冰淇淋、霜淇淋都有

冰淇淋有南洋風的明果冰淇淋、卡比索，多種口味

冰箱罐裝汽水、啤酒也通通可以拿

水果也是自取

沾醬區20種沾醬、辛香料通通有

鍋底本身蠻夠味的，不太需要沾醬

自助區還可以拿到下飯的瓜仔肉，打上雞蛋，真的超過癮

來看看我們今天吃了什麼

鍋底我們選了招牌御膳香辣湯、養生白味湯

招牌御膳香辣湯固定微辣度，湯頭溫潤，夏天也可以吃，不會太燥

鍋底鴨血、豆腐也都很入味

本來想說鴨血會不會太多了，結果默默地吃完

我們今天點的是D方案，菜單上所有肉品都可以點

肉控的天堂

每次吃吃到飽點了一堆肉，若沒有菜牌有些不知道是什麼肉，每種肉品上面都有對應的菜牌，有喜歡的肉就可以再點

我們點了安格斯黑毛板腱牛、安格斯黑毛五花牛、安格斯黑毛梅花牛、頂級菲力牛

肉盤佔滿整個桌上，很貼心的有三層架讓你放

台灣五花豬、櫻桃鴨

松阪豬吃起來口感脆彈

特選梅花豬、小羔羊

嫩肩板腱也不錯，有筋肉的口感

想吃整塊雞肉也裡也有

點D方案1199元就會有SRF極黑和牛、特級牛舌

牛舌真的不錯耶~口感特別有彈性

SRF極黑和牛肉質也細嫩

花枝片、喜歡吃蛤蜊的沙拉一定要來一份

鮮嫩鱸魚沒有土味

豪華的九孔鮑魚口感柔嫩又Q彈

鮮甜大白蝦、鮮嫩巴沙魚，喜歡吃海鮮的別錯過

蔬菜、火鍋料也一定要來一點，營養均衡

水果玉米好甜，放到湯裡煮，連湯都可以喝到玉米香甜

火鍋料爆漿起司包、龍蝦沙拉丸都是必點

夏天到了正式吃芒果的時候，芒果冰吃到飽，上面還給你一顆布丁，吃完還可以再點

外面一份芒果冰就多少了，記得留點胃吃冰啊~

煉乳淋好淋滿，甜蜜蜜

自助區也有珍珠可以取用，向冰店一樣專業

吃完火鍋再來個芒果冰，超完美

辛巴適的老闆是澎湖人，因為家人愛吃辣，特地去四川取經，將正宗的麻辣湯頭帶回台灣改良成適合台灣人的口味，喜歡吃辣的朋友一定要來試試

辛巴適麻辣鍋店內消費方式

A方案599-安格斯板腱牛吃到飽（限平日下午三點前入座）

B方案799元-安格斯黑牛吃到飽

B方案899元-澳洲和牛吃到飽

C方案1199元-美國和牛.金色三麥無限暢飲

銀髮65歲以上 半價！

國小 半價！

4～6歲 100元

0～3歲免費

以上需加10%服務費

*超過60種頂級食材吃到飽

*歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費

*用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）

*限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元

地址：台北市信義區松壽路12號5樓（信義ATT4FUN）

電話：02-7737-9784

營業時間：11:00~22:00（下午不休息）

👇 辛巴適線上訂位👇

https://reurl.cc/xQX6l4

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官網：『辛巴適麻辣鍋 』

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