永和新開幕的何家拉麵真的太強了，一大碗現煮拉麵只要一百多元，用心做好每個環節，CP值破表的拉麵，身為省錢王當然要大力推薦！

老闆對於食材相當用心，豚骨湯頭香濃有層次，豚肉叉燒帶有水果香氣，高級麵粉製成生拉麵超彈牙，香甜溏心蛋Ｑ彈畫龍點睛，每一個配料表現都超突出～

愛吃辣的朋友，地獄豚骨拉麵湯頭有夠香，小辣的滋味可以刺激味蕾，自助區加上蒜泥、辣椒粉更夠味，吃上一大碗整個人超暖和，一整天工作的辛勞瞬間消逝~

何家拉麵秉持為了讓客人吃飽，免費加麵吃到爽，麵條可以選擇喜歡的軟硬度，剛起鍋的麵條吸附高湯精華，一入口香氣充滿口中，彈牙又涮嘴一吃就欲罷不能

不只拉麵超高分，何家的豆花軟綿細志，香味更是滿分，內用只要30元就可吃到飽，加上紅豆、綠豆等配料，一口氣就吃了兩大碗，正值開幕期間，打卡還能免費享用，真是太佛心！

何家拉麵前身是甜點店，老闆轉型推出好吃的拉麵，同時還有豆花甜點自助吧，販賣的品項很單純，目前只有三種

更能專心做好每一碗拉麵，只賣一百多元超親切的價格，完全擄獲重視CP值的永和人味蕾，開幕短短時間就打響名號

何家拉麵一到用餐時間就爆棚，人潮擠得滿滿的，還有許多客人買完晚餐，經過都忍不住被香氣吸引，停下腳步駐足

店內大約只有20人的用餐空間，一到用餐時間不分平假日都擠滿人潮，建議可以早點過來，減少現場等候時間

真的好誇張的人潮，人潮從一開門沒有間斷，到我離開大約８點多，還是有許多客人準備入內用餐

何家拉麵菜單

價格是不是標錯了！一大碗拉麵，兩片叉燒、一整顆溏心蛋，吃不夠還可以無限量加麵，這樣才賣145元起，未免也太便宜了吧！

大多數拉麵店，少說都要250元起跳，350元以上的拉麵也蠻常見，加麵還得+30元，來何家只要花一半的價格，就能吃得超滿足

何家拉麵點餐機

採用自助點餐機方式，點選想吃的拉麵口味，再選擇濃度、麵條軟硬度等，如果還想要加點叉燒、溏心蛋也只要25元~

何家拉麵會員集點

免費加入會員，每消費100元回饋1點，滿15點何家就再送一碗拉麵，趕快掃碼加入line好友吧

何家拉麵注意事項

店內低消一人一碗麵，請配合店家低消規定，小朋友則是以桌面85公分為基準，我看隔壁桌小朋友一整碗吃光光，還加了半球麵XD

何家拉麵開放廚房

採取開放式料理空間，拉麵製作空間非常乾淨，製作過程公開透明，對於注重食安的現代人，全程看得到料理過程，衛生乾淨可以吃得相當安心

何家拉麵高湯

每天用心熬煮的新鮮湯頭，看看這個香醇的色澤，高湯的香氣撲鼻而來，裏頭還加了特製的秘方，攪拌均勻後，美味的豚骨湯頭就完成了

地獄豚骨拉麵的湯頭，紅通通的，光用看得我就頭皮發麻，感覺會很辣XD沒想到連不敢吃辣的我，也非常喜歡這一味

何家拉麵配料

拉麵要好吃除了湯頭、麵條外，配料更是一大關鍵，看看這些店家用心製作的配料，看起來好誘人喔，食材新鮮、料理用心，色香味俱全~

招牌叉燒

堅持使用台灣梅花豬肉，加上水果秘方，煙燻製成的叉燒肉，每一片厚度都抓得剛剛好，軟Q吃起來香噴噴，

帶點甜味，不會有任何的腥味，口感不會油膩，肉質相當有彈性，愛吃叉燒的朋友，千萬別錯過這一味～

溏心蛋／筍乾

這一碗拉麵用料頗豐富，一整顆溏心蛋，滑嫩嫩的蛋白，濃郁的蛋黃，一入口甜甜鹹鹹的滋味，吃起來相當可口~

筍乾增添爽脆口感，筍乾不會有酸味，帶有香甜的風味，跟拉麵一起入口，在口中交織出精彩的多重奏演出

現煮拉麵

現煮的拉麵，使用高級麵粉製成，依照日本師傅傳統製法，不添加防腐劑，麵條格外新鮮有彈性~相當有咬勁我非常喜歡

免費加麵

更爽的是，何家拉麵可以無限量加麵，完全不用擔心吃不飽，剛煮好的麵條格外彈牙，浸泡在高湯內，吸收湯汁的精華，吃起來有夠涮嘴～

雞白豚骨拉麵145元

招牌豚骨拉麵只賣145元，以一般市價來說，拉麵這個價錢應該沒有甚麼料才對，但何家拉麵有夠大方，兩大片叉燒、一整顆溏心蛋、用料完全不手軟

何家豚骨拉麵吃法

吃拉麵的小祕訣，建議可以先喝一口原味豚骨湯，來一口吸附湯汁的拉麵，再吃一口叉燒肉感受果香，最後將溏心蛋黃攪拌入高湯中

這幾個步驟都是讓拉麵更好吃的小祕訣，味道完全不輸給日本知名拉麵，真材實料份量十足，非常值得經常回訪~

地獄豚骨拉麵(小辣)155元

喜歡吃辣的朋友，建議點這個地獄豚骨拉麵，豚骨高湯基底，加入香辣秘方，更能刺激味蕾，香噴噴的湯頭，喝上一碗全身暖呼呼~

麵條吸附地獄豚骨湯頭精華，香辣開胃，相當能刺激味蕾，叉燒吸附湯底之後，味道更豐富，甜中帶點微辣真的太好吃~

這個地獄豚骨拉麵，我隔壁桌的小朋友也吃得津津有味，何家的用心大小朋友都感受得到，花小錢就能體驗到舌尖上的頂級饗宴~

何家拉麵佐料（辣椒粉／蒜泥）

口味比較重的朋友，還可以自取加辣椒粉、蒜泥，增添拉麵的辣度，香氣也更猛烈，拉麵吃起來更過癮~

何家拉麵麵條／甜品吃到飽

何家拉麵另一大招牌，就是甜點可以吃到飽，居然只要30元銅板價，現在連甚麼配料都沒有的清豆花都要40，來何家無限量吃到爽，真的太讚了

何家甜品30元（開幕期間打卡免費吃）

我隔壁桌客人直呼，他家附近的豆花店得關門了，因為這邊的豆花也太好吃了，完勝豆花專賣店，下次想吃豆花，就來何家拉麵用餐

豆花配料／糖水

聽到鄰桌的真心話，我麵還沒吃完就先盛豆花來嗑，天兒啊！這個豆花真的超級無敵好吃，紅豆綿密、綠豆飽滿，甜度抓得剛剛好，配料還不定期會更換

何家豆花

更猛的是這個豆花，豆味有夠濃郁，完全就是我愛的濃豆花，而且最上層黃黃的部分，就是豆花的豆皮層，這也是最營養的部分，內行人記得挖來吃個過癮

何家拉麵真的太強大了！會讓人懷念不已的滋味，一回家我就揪家人再訪，希望之後可以開很多分店，讓何家的好滋味遍地開花，到處都能吃到喔～

何家拉麵５大特色

1. 永和新開幕平價拉麵專賣店，何家拉麵開業短短時間就累積超多好評，現煮的熱騰騰拉麵，經典的幾個口味，只要一百多元就能吃到，CP值破表省錢王大推！

2. 何家拉麵老闆相當用心，豚骨湯頭香濃有層次，豚肉叉燒帶有水果香氣，高級麵粉製成的日本生拉麵超彈牙，香甜溏心蛋畫龍點睛，每一個配料表現都超突出

3. 地獄豚骨拉麵湯頭超開味，辣辣的滋味可以刺激味蕾，自助區還有蒜泥、辣椒粉可以自由取用，吃上一大碗整個人超暖和，一整天工作的辛勞瞬間消逝~

4. 免費加麵條完全不怕客人吃，麵條可以選擇軟硬度，吃不了太多也不用擔心浪費，加點半球麵也沒問題，麵條吸附高湯精華，一入口香氣充滿口中，彈牙又涮嘴

5. 何家拉麵賣甜品起家，豆香滿分的厚豆花，內用只要30元即可吃到爽，紅豆、綠豆等配料不定期更新，這麼好吃的豆花，完全打趴一堆豆花店，開幕期間打卡還能免費吃！

💭店家資訊 何家拉麵

🏠地址: 新北市永和區中正路31號

🚌交通: 公車214、262、304、624智光商職站、景安捷運站出口約10分鐘、環狀景平站出口約8分鐘

⏰時間: 1100-1500 1700-2300

😪公休: 無休

💰消費: 只收現金

👛優惠: 開幕打卡免費送甜品豆花。免費續麵，甜品續碗

💬粉專: https://www.facebook.com/hochia234/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406928793

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