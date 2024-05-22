桃園中壢吃到飽,中壢燒肉吃到飽,中大壢中美食推薦,中壢觀光夜市周邊美食,中央西路美食宵夜,中壢宵夜,胖肚肚燒肉中壢店,桌邊服務,代客剝蝦,燒肉吃到飽,季節限定夏日生蠔季

我這陣子重新迷上逛夜市，所以假日常常出沒在中壢觀光夜市附近。上星期開車去我停在靠近中大壢中的收費停車場～走出停車場注意到正對面有家胖肚肚燒肉？！咦？這家應該是新開的吧？？？

胖肚肚燒肉算是台北挺有名的平價燒肉吃到飽，而且還開到凌晨十二點！有時夜深人靜又想瘋狂吃肉的時候啊，有這麼一家CP值超高又好吃的燒肉店真是太吸引人了。二話不說就跟朋友約明天中午再來試一試這家胖肚肚燒肉吧！

胖肚肚燒肉吃到飽中壢店

034919892

桃園市中壢區中央西路二段235號 請點我開始胖肚肚燒肉吃到飽中壢店導航

中午12:00~凌晨00:00，若有臨時營業時間變動請依店家粉專公告

消費方式：共有539元，699元以及899元三種方案可選，身高100公分~140公分的兒童半價，以上均收10%的服務費。

停車資訊：正對面就有中大壢中收費停車場非常方便！平日是半個小時15元也就是一小時30元算挺便宜的呢。

店家環境

胖肚肚燒肉吃到飽菜單 精選539方案 豪邁699方案 老饕899方案

餐點品項 澳洲和牛 黑胡椒牛五花 醬燒牛五花 安格斯沙朗 老饕翼板牛 牛舌 豬肉雞肉拼盤 精選生蠔 各式鮮蝦 粉絲貝 扇貝 明太子秋刀魚

交通資訊 文章重點

店家環境

裝潢挺低調的，難怪經過好幾次都沒注意到這家剛開一個多月的燒肉吃到飽呢！咦？夏日生蠔季？？？看起來是699的方案就有生蠔吃到飽的樣子耶！

可以一直吃肉吃到晚上十二點也太夢幻了吧…根本就是圍事夢想中的天堂啊！（謎之音：也是啦，你就是個有肉萬事足的人吶……

看起來我們應該是第一組客人呢！年輕的店長笑著說我們運氣不錯，晚上都預約滿了呢～

喔，這幾瓶調味料看來就可以滿足老饕們的需求了！想品嚐肉類的原始美味就灑上一點點的海鹽來提味，想吃重口味的人加上黑胡椒吧！還有百搭的日式風味七味粉跟海鮮的好朋友胡椒鹽。

一樓的最後方就是自助區了，有白湯滷肉跟每日例湯都是吃到飽的，當然飲料也是啦～冰箱裡還有小菜呢！

冰品則是非常好吃的日本北海邊十勝冰淇淋！咦？旁邊還有上二樓的樓梯？看起來二樓應該也是用餐區喔。

喔喔喔！二樓的空間雖然跟一樓差不多，但因為那一大片落地窗的窗光灑進來，頓時覺得明亮了許多。然後同學們看到牆上的標語應該都會露出會心的一笑吧？你什麼系的？我燒肉系的啦ＸＤ

下回我就跟我老婆說一定要多吃肉，因為可以鎖住肉汁抗老化喔！（被打飛

胖肚肚燒肉吃到飽菜單

簡單跟同學們說一下這裡吃到飽的方案，分成539元還有699元以及899元的三種等級，然後同一桌的客人當然都要選擇同一種方案囉。然後就跟你想的一樣啦，如果選的是699的豪邁方案當然也可以點539的精選方案裡的所有品項，而選擇899的老饕方案就是你可以點整本菜單裡的所有肉肉啦！（笑

然後要注意的是用餐時間是120分鐘，但點餐時間是80分鐘唷。

精選539方案

豪邁699方案

老饕899方案

餐點品項

雖然說699元就可以吃到老饕899元的生蠔了，但難得跟漂亮小姐姐出來約會，當然要吃好一點啦！店長我們這桌要吃那個899元的喔！（舉手

澳洲和牛

今天真的挺幸運的，店長說他現在剛好有空就幫我們烤！當然每個店裡的服務人員都會幫客人烤肉喔～不過遇到客滿的時候啊可能就沒辦在同一桌停留太久啦～這一點還希望同學們體諒一下。話說店裡用的是澳洲的草飼和牛，草飼牛的肉質偏精瘦，脂肪量少一點所以個人覺得吃起來口感很棒，然後建議不要烤超過五分熟喔！不然可就品嚐不到和牛的滑嫩以及特有的濃厚肉香了。

烤好後先吃一塊原味的，和牛果然就是讚啊！再簡單撒上一點點的海鹽，頓時覺得牛肉的滋味更香甜了呢。

黑胡椒牛五花

醬燒牛五花

這兩種牛五花可是店裡的明星商品！上桌的時候已經各自淋上黑胡椒醬跟特製醬汁了，真的讓人一口一口完全停不下來啊！店長我要再追加兩盤牛五花！當然是兩種口味各兩盤，一共是四盤啦ＸＤ

安格斯沙朗

油花較少口感相對緊實的安格斯沙朗牛肉也很適合燒烤，牛肉的風味十足喔！店長建議烤好要夾起來之前可以刷點醬汁在肉上，稍微再烤幾秒鐘讓醬汁收乾就可以吃了！

老饕翼板牛

翼板牛是牛肩裡比較柔軟的部位，油脂豐富而且筋也比較少，很適合燒烤喔！

嘖嘖嘖，這肉汁也太多了吧？吃起來肉香四溢，好吧就讓我來示範什麼叫做鎖住肉汁抗老化吧！（大口吞

牛舌

牛舌是我到燒肉店必點的品項之一，牛舌有牛肉的肉香口感以及油脂，但完全沒有油膩感！再多的牛舌我也吃得下喔喔喔！

烤好的牛舌建議可以搭點店裡的涼拌洋蔥來吃，風味更佳十分清爽呢。忘了說後面冰箱裡就有這個涼拌洋蔥，請酌量取用喔。同學們看看這個烤到恰到好處的牛舌啊，不僅香氣四溢，牛舌上被烤網炙出的微焦烙痕讓牛舌看起來更加美味啊！（謎之音：你得意什麼啊？明明就是店員幫你烤的才烤得這麼漂亮好嗎？

豬肉雞肉拼盤

接下來的這個拼盤一共有六種肉肉，松阪豬，沙嗲豬，蒜味豬，雞軟骨，泰式酸辣雞以及大腸頭。

吃燒肉就是要這樣啦！肉類的油脂滴到炭火上，引起一陣愉悅的火舌滋滋作響～太迷人了。

我跟朋友最推薦的就是這個松阪豬跟大腸頭了！松阪豬最主要吃的就是肉的爽脆口感對吧？但有些餐廳可能是為了節省成本所以松阪豬肉都切得挺薄的，但相對來說松阪豬特有的脆度就下降許多。但胖肚肚的松阪肉不只厚，而且還厚得恰到好處～真的算是我目前為止吃過最好吃的松阪豬呢！而大腸頭也處理得不錯，吃起來是越嚼越香而且口感很好喔。

蒜味豬，泰式酸辣雞還有沙嗲豬的表現也都不錯，但烤到微微焦的雞軟骨卻出乎意料的好吃！要不是我今天是騎車來的，真想配上一瓶冰涼的啤酒呢！話說這裡有也有賣啤酒喔，想小酌兩杯的同學請自行翻到菜單的最後一頁吧～但老人家要再囉唆一下啊，喝酒不開車開車不喝酒！你要喝你就搭小黃來嘛～不然大家猜拳最輸的那個就當指定駕駛囉！畢竟安全第一啦。而且飲酒過量有害健康，小酌宜情也就夠囉。

精選生蠔

同學們！夏日生蠔季的主角登場啦～原本要點老饕899元方案才能吃到的生蠔現在只要699的方案就可以讓你生蠔吃到飽囉！

大家平常吃烤蚵仔都是吃原味或是烤好後擠上一點點的檸檬汁對吧？店長特別推薦可以先烤到一半把殼撬開後，加一點桌上的柴魚醬油讓醬汁略為收乾一些吃來更美味呢！這麼肥美的生蠔再多我也吃得下啦～

海鮮類的食材準備上場，我最好奇的是那個明太子秋刀魚。烤秋刀魚也是我愛吃的食物之一，但卻沒吃過魚肚裡塞了明太子的秋刀魚！

各式鮮蝦

有大蝦白蝦草蝦以及紅蝦，各有不同的風味～但最厲害的來啦，胖肚肚員工絕技之三秒剝蝦出現啦！剛剛暫離去服務其他桌顧客的店長走過我們這桌，看到我們正準備把蝦子直接放上烤網時他主動接手處理，然後一邊跟我們哈啦一邊唰唰唰地把每一尾蝦的蝦殼剝乾淨了！！！只見他拿起兩支烤肉夾，從蝦頭旁邊往側腹插進去然後像變魔術一樣的一翻，蝦子的殼就剝好了！看得我們兩個是差點起立鼓掌啊！

我說店長啊，你們的桌邊服務我真的非常滿意！但我們沒想到你連烤蝦子都可以烤得這麼有藝術感啊～

號稱甲殼類鮮度檢測機的我先試吃看看吧！因為個人體質的關係啊所以我只要吃到鮮度不夠的海鮮尤其是甲殼類，我的耳朵跟喉嚨大約二十秒就會開始發癢…但這裡的蝦子鮮度都不錯啊！肉質Q彈又飽滿～

粉絲貝

嗯……我原先以為就是比較大殼的扇貝啦，沒想到放上烤網才注意到，原來貝肉的四周竟然圍了一圈粉絲！！！這時路過的店長看到我們這樣直接放上烤網忍不住又晃過來技術指導一下ＸＤ

他說為了確保客人吃到有熟而且美味翻倍的扇貝，他都會幫客人在扇貝上加上桌上必備的那個柴魚醬油！等於有點半烤半煮的意思啦～

等到醬汁都收得差不多了，再在粉絲貝上撒上七味粉再加上點涼拌洋蔥就可以吃囉～爆好吃啊這個粉絲貝！！！！！大家有沒有吃過一道類似海鮮粉絲煲的料理啊？這就是迷你的海鮮粉絲煲啊～精華都被粉絲吸收了吃起來有夠鮮美的（陶醉

我說店長啊，你可以有事沒事常常經過我們這桌嗎？你烤肉的技術實在太棒了啦～（抱大腿

扇貝

扇貝很輕鬆地就可以從貝殼上弄下來，先試試湯汁吧……唔！柴魚醬油的甜美與七味粉的微辣頓時讓這個扇貝的美味程度提升了不只一個檔次！不信啊？你來你來，你來吃看看就知道了！

明太子秋刀魚

我要再次對於胖肚肚的桌邊服務致上崇高的敬意……因為秋刀魚本來就是一種適合燒烤卻又非常容易烤焦的食材，服務人員幫我們烤的時候非常的注意炭火，才有辦法烤出這個堪比藝術品的烤秋刀魚啊………

看著那微帶焦香的秋刀魚我口水都流了下來啊～（擦

先說說口感，比我想像中的清淡一點點！請依個人口味撒上胡椒來調味喔！但口感很特別啊，秋刀魚的香氣配上明太子的口感，而且這尾明太子秋刀魚好像只有尾巴那一小段有魚骨，其他的魚骨好像都去掉了耶～

我們兩個邊烤邊吃了一個半小時，基本上已經開始進入滿足的發呆狀態了！只能說這家胖肚肚燒肉不只平價，而且食材都準備的很用心！愛吃燒肉的同學們，跟我一樣無肉不歡的朋友們，自認食量過人的年輕人們！來來來，都來都來～胖肚肚燒肉中壢店都可以滿足你們喔。

交通資訊

按讚加入粉絲團

延伸閱讀