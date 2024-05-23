蘆洲燒肉吃到飽推薦在地炭火燒烤【昭和園日式燒肉屋】，燒肉火鍋兩吃平日只要777元起

依照各方案還有日本A5和牛、波士頓龍蝦、肋眼牛排、鮑魚、生食級干貝吃到飽，還能暢飲生啤酒及日本三田沙瓦，再送鹿兒島和牛及巨無霸手臂蝦

不到1800元的價格就能波士頓龍蝦、日本A5和牛吃到飽真的很划算！

當日壽星用餐享8折／當月9折優惠（限點777/999價位），今年生日就預約來昭和園蘆洲店用餐吧！

蘆洲燒肉吃到飽，昭和園日式燒肉屋，日本A5和牛、波士頓龍蝦、肋眼牛排通通吃到飽，還送手臂蝦!

昭和園日式燒肉屋蘆洲店位於蘆洲中原路上，在地經營12年，是蘆洲知名燒烤店家，網路評價相當不錯

距離蘆洲捷運站步行需15-20分鐘左右，可以轉乘公車至＂長安街一＂站

開車前來的朋友，店家附近有收費停車場，停車免煩惱！

ADD:新北市蘆洲區中原路27號1樓

TEL:02 2285 1633

營業時間:平日:17:30-24:30 假日:11:30-15:00、17:30-01:00

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昭和園日式燒肉屋蘆洲店吃到飽價格分為$777、$999、$1199及$1798(1199+599)四種

小朋友依照身高收費，90cm以下收取清潔費100元、90-110cm收取兒童價150元、110-140cm收取半價、140cm以上依照成人計價

以上價格另加10%服務費，999方案目前優惠免收服務費，用餐時間為120分鐘，點餐時間90分鐘

同桌限點相同價位！

環境氛圍很好，濃濃日式風情，讓人有在日本用餐的錯覺

店內還有櫻花樹裝置，可以享受在櫻花樹下吃燒肉的浪漫，中間為大長桌，適合多人聚餐

是真正的炭火燒肉，烤肉就是要用炭烤才道地

火爐面積大，一次可以燒烤多樣

目前有臉書打卡活動，拍照打卡標註店家即享有生蠔吃到飽

生蠔肥美且新鮮，一點腥味都沒有，喜歡吃生蠔的有福了，打卡打起來！

飲料在自助區，包含可口可樂罐裝系列無限暢飲

喜歡喝熱飲的有咖啡機可選擇

$1199方案生啤酒就能喝到飽，其他方案可+140

冰淇淋品牌是Sucr'e喜客，香濃好吃！

自助區另有爆米花、紅棗銀耳甜湯，想吃什麼自己來

紅棗銀耳甜湯用料實在，香甜好喝

火鍋的好朋友，王子麵、雞絲麵與鍋燒麵也放在自助區

雖然煮火鍋很好吃，但記得不要吃太多，不然就裝不下和牛了！

自助區的醬料有蒜蓉醬、味噌醬及辣味醬，另有泡菜及蔥鹽

每桌上都有的調味料，算一算多達六種風味，有古代岩盬/椒鹽檸檬/新彊孜然/芥末椒鹽/八味唐辛子及香辣黑胡椒

這麼多種風味讓大家依照喜好選擇，真是不錯

採用平板點餐，上菜速度挺快的

雖然是炭火烤肉，但店內沒有煙霧感也沒有濃厚炭味

當天我們吃的是$1798(1199+599)方案，忙碌的生活偶爾也要犒賞辛苦的自己跟家人，龍蝦、日本A5和牛通通吃到飽

龍蝦海鮮船一端上桌，我們一家眼睛都亮了起來，原本我想說會不會是小小隻的龍蝦，結果好大隻，也太超值！

火鍋湯底有原味/牛奶/麻辣/泡菜/酸菜五種口味可選擇，因為想要煮龍蝦，所以選擇原味

可以點一些喜歡的食材加進火鍋內煮

提供的是熟凍波士頓龍蝦，吃完可再點，無限量供應，想吃幾隻就吃幾隻！

每一隻除了新鮮肉質肥美外還都有蛋耶！

龍蝦上桌前已經是熟的了，稍微煮熱或是烤熱就能開吃

龍蝦鉗都超出鍋外了，記得也要放進鍋內煮後再吃喔！

鹿兒島和牛

點$1798(1199+599)及贈送一份

去單點的燒烤店光是點這樣一份就要不少錢，來昭和園日式燒肉屋蘆洲店免費送真的很超值

鹿兒島和牛肉質鮮紅，雪白油花細緻均勻，肉質軟嫩、肉味濃，吃完齒頰留香

帶骨牛小排

可以享受吮指回味的帶骨牛小排，可以烤稍熟些，就能嚐到酥脆的口感，還有濃郁的肉香與骨頭香氣

肋眼牛排

好大片且帶有厚度的肋眼牛排，光看就好滿足喜歡吃牛排的千萬別錯過了！

烤好後的牛排可以用剪刀剪成合適大小，再撒點椒鹽檸檬或是香辣黑胡椒等調味粉，真的很享受

日本A5和牛

只要$1199就能吃到飽的A5和牛，讓人滿滿幸福感

這價位真的很划算，之前有吃過其他家和牛吃到飽不是不只這個價格，要不然就是和牛品質沒有這麼好

昭和園蘆洲店的和牛品質真的很優秀，優質的肉質與豐沛的油花，送進口中，滿滿肉汁

美國見島和牛

$999就能享有見島和牛吃到飽，為日本和牛與美國黑安格斯牛混種後飼育的品種

見島和牛肉質軟嫩帶嚼勁，入口香氣十足，滑順帶汁

$1798(1199+599)贈送的手臂蝦，每位送一隻，這手臂蝦真的超大隻！

極品大鮑魚

厚實肥美的大鮑魚肉質鮮彈Ｑ嫩，大顆超滿足！

泰國蝦

昭和園日式燒肉屋蘆洲店的菜單內有白蝦、草蝦、天使紅蝦及泰國蝦，光是蝦子就有好幾種

泰國蝦肉質飽滿，口感爽脆

生食級干貝

干貝小朋友也超愛的，生食級干貝建議不要烤過熟，口感更為鮮美滑嫩

這樣就能比較出泰國蝦與手臂蝦的大小差距了，泰國蝦已經不小隻了，手臂蝦更是大

好紮實的蝦肉，肉質Q彈緊致，吃起來超過癮

墨魚香腸

意外好吃的墨魚香腸，入口香脆彈牙，每一口都充滿了墨魚的鮮甜味

雪花松阪豬

被稱為「黃金六兩肉」的松阪豬油花分布漂亮，口感Q脆，很喜歡松阪豬Ｑ脆的口感

和風沙拉

沙拉有和風及果香兩種選擇，吃多了肉就要來份沙拉綜合一下味蕾

沙拉配色繽紛，新鮮爽脆

紐西蘭頂級牛舌

兒子每次吃燒肉必點的牛舌，單點一份都不便宜，來吃到飽一次可以吃過癮

這裡的牛舌品質很棒，色澤很美

燒烤後的牛舌簡單灑點鹽巴或是加點蔥鹽入口，太美味了

昭和嚴選雪花牛

油花豐富的雪花牛可以吃到濃郁的油脂香氣，口感軟嫩適中不膩

美國Prime牛排

昭和園日式燒肉屋蘆洲店的牛排都好厲害，這樣一片牛排在外面吃就要破百了，來這裡可以無限吃

豐富大理石油花與甜美肉質的美國Prime牛排，肉質風味香醇濃郁

醬燒牛肋條

燒烤後的牛肋條帶嚼勁，紮實的口感吃嚼越香

黑牛橫膈膜

橫膈膜帶有豐富油花，肉質口感軟嫰帶點嚼勁，具有特別的香氣

昭和嫩肩板腱牛

帶有嫩筋的板腱牛稍微燒烤後就能送進口中，肉質鮮甜、味美不油膩

包肉菜

吃烤肉就要搭配生菜，更為爽口不膩

胡椒鳳螺

每次在夜市看到都想買的胡椒鳳螺，胡椒香氣濃郁撲鼻，又脆又嫩彈牙口感超開胃

奶皇包

沒想到在燒烤店還能吃到奶皇包，奶黃內餡香甜細緻不膩口

軟綿綿花糖、起酥片、烤布朗尼及麻糬

吃完鹹的就想來點甜的，甜食有多樣可點，麻糬烤膨後沾點煉乳或是花生粉超讚

除了冰淇淋，冰箱內還有中華豆花及愛玉可以吃

最後還要來碗熱呼呼的紅棗銀耳湯，滿滿幸福感

吃完讓人很滿意的蘆洲燒肉吃到飽店家，食材新鮮、環境舒適，單點品質，吃到飽價格真的很划算！

下回想吃燒肉吃到飽還會想再來！

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