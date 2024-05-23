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苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

2024-05-23 08:47:00 齊媽 人氣：134
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窩客好文

齊媽

發表篇數：116篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 卓蘭鎮

113. 5. 10  (五)                                   花露農場

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

每年5～6月是花露農場的繡球花季，網路總會看到很多分享

雖然我已到訪數次，但還是忍不住想再衝一波

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

行前幾天跟好姐妹雪莉聊天提到我們要去花露農場

她說這裡很美，她也有興趣想來賞花，於是我們就一起出遊啦！

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

花露農場位於苗栗縣卓蘭鎮，園區有民宿、餐廳、精油館

入園費用每人200元，可抵100元消費

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

園區貼心提供地圖，方便遊客安排參觀路線

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

HELLO！小花精靈～我們又見面了苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

平日遊客較少，美麗的花屋被我們包場了，沒有路人甲乙丙的畫面超美

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

窗邊種滿繡球花，如此夢幻的氛圍讓人陶醉其中

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

波波草花園是新增的造景，走上觀景平台可以欣賞壯觀的全景

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

被五顏六色的花朵包圍，心情跟花兒一樣美麗

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

喜歡人在景物中，如詩如畫的意境美極了

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

我的小網美KITTY也來湊熱鬧

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

花露農場設有全台唯一的繡球花小火車，搭乘一次50元

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

火車過山洞，種滿繡球花的山洞特別柔美

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

接著來到"雨林部落"，這裡提供簡餐、甜點和飲料

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

戶外座位區有繡球花相伴，池中有魚兒和鴨子悠游，水霧渺渺宛如仙境

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

主展區花團錦簇，今年新增一隻紅色的鳳凰，瞬間成為吸睛焦點

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

回想當初認識雪莉時，我兒子才8歲，如今他已23歲了

仔細一算我們竟然已相識15年，時間過得好快啊！

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

更厲害的是我們一路走來，始終如一

早已成為共享喜怒哀樂的閨蜜，人生旅途有妳真好苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

與妳分享的快樂勝過獨自擁有，這趟花露農場之旅因為有妳更加美好

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

樓梯兩側也擺滿繡球花，處處都能感受園區的用心

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

走上樓梯就會看到貓頭鷹樹屋

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

還有一個小花園造景，若能在這麼美的環境喝午茶真的很幸福

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

深淺紫色繡球花相襯，美不勝收

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

白色繡球花散發清新氣質

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

粉嫩繡球花深得我心，圓圓一球真可愛

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

最後走進"蘭花館"，我很喜歡這片多角鏡，隨著角度變化可以拍出不同的美景

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

LOOK！我的好姐妹有分身，攝影的趣味讓我們樂此不疲

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

館內種植許多蘭花，在園丁悉心照顧下，每一種都開得很燦爛

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

滿室芬芳，賞心悅目

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

園區配合花季推出繡球花造型冰淇淋，每支200元

粉色是玫瑰口味、藍色是優格口味，使用門票抵用需補100元

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

苗栗卓蘭．花露農場 Flower Home (繡球花季)

天晴心晴，和對的人同行快樂加倍，共有的回憶永遠難忘...

 

＜花露農場＞苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

(04) 2589 - 3280    平日9:00～17:00 / 假日8:30～17:30  (週三休園)

FB粉絲頁：花露農場 FlowerHome

 

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花露農場 Flower Home 苗栗卓蘭 繡球花
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