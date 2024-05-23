113. 5. 10 (五) 花露農場

每年5～6月是花露農場的繡球花季，網路總會看到很多分享

雖然我已到訪數次，但還是忍不住想再衝一波

行前幾天跟好姐妹雪莉聊天提到我們要去花露農場

她說這裡很美，她也有興趣想來賞花，於是我們就一起出遊啦！

花露農場位於苗栗縣卓蘭鎮，園區有民宿、餐廳、精油館

入園費用每人200元，可抵100元消費

園區貼心提供地圖，方便遊客安排參觀路線

HELLO！小花精靈～我們又見面了

平日遊客較少，美麗的花屋被我們包場了，沒有路人甲乙丙的畫面超美

窗邊種滿繡球花，如此夢幻的氛圍讓人陶醉其中

波波草花園是新增的造景，走上觀景平台可以欣賞壯觀的全景

被五顏六色的花朵包圍，心情跟花兒一樣美麗

喜歡人在景物中，如詩如畫的意境美極了

我的小網美KITTY也來湊熱鬧

花露農場設有全台唯一的繡球花小火車，搭乘一次50元

火車過山洞，種滿繡球花的山洞特別柔美

接著來到"雨林部落"，這裡提供簡餐、甜點和飲料

戶外座位區有繡球花相伴，池中有魚兒和鴨子悠游，水霧渺渺宛如仙境

主展區花團錦簇，今年新增一隻紅色的鳳凰，瞬間成為吸睛焦點

回想當初認識雪莉時，我兒子才8歲，如今他已23歲了

仔細一算我們竟然已相識15年，時間過得好快啊！

更厲害的是我們一路走來，始終如一

早已成為共享喜怒哀樂的閨蜜，人生旅途有妳真好

與妳分享的快樂勝過獨自擁有，這趟花露農場之旅因為有妳更加美好

樓梯兩側也擺滿繡球花，處處都能感受園區的用心

走上樓梯就會看到貓頭鷹樹屋

還有一個小花園造景，若能在這麼美的環境喝午茶真的很幸福

深淺紫色繡球花相襯，美不勝收

白色繡球花散發清新氣質

粉嫩繡球花深得我心，圓圓一球真可愛

最後走進"蘭花館"，我很喜歡這片多角鏡，隨著角度變化可以拍出不同的美景

LOOK！我的好姐妹有分身，攝影的趣味讓我們樂此不疲

館內種植許多蘭花，在園丁悉心照顧下，每一種都開得很燦爛

滿室芬芳，賞心悅目

園區配合花季推出繡球花造型冰淇淋，每支200元

粉色是玫瑰口味、藍色是優格口味，使用門票抵用需補100元

天晴心晴，和對的人同行快樂加倍，共有的回憶永遠難忘...

＜花露農場＞苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

(04) 2589 - 3280 平日9:00～17:00 / 假日8:30～17:30 (週三休園)

FB粉絲頁：花露農場 FlowerHome

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