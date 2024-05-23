士林夜市美食推薦【士林串燒】超過50種美味平價串燒烤物只要25元起/私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食(聚餐/約會小酌/宵夜/居酒串烤/炸物)

內用有冷氣可吹! 士林夜市/從傍晚到深夜解饞嘴~士林串燒串烤店

士林串燒 shilinBBQ & Beer

電話:0909-555-595

營業時間:17:00~00:30

地址: 台北市士林區文林路101巷1號

(現金or街口支付)

原文網址 士林夜市美食推薦/超過50種美味平價串燒烤物25元起【士林串燒】私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食

最近在網路看到蠻多ig客推薦這家士林夜市內(剛開幕不久)生意強強滾串燒店! 又看到格友(三隻小熊)也推薦！陪妹妹來士林訪友~心想好久沒逛士林夜市! 今晚就近逛夜市吃美食嚐鮮go!

從(捷運劍潭站1號出口)步行到店約400m-6分鐘路程

(等等文末)小紫再放從捷運站步行到店(享食路線圖文)指引嘿!

走進士林夜市~串燒攤商不少家

這家(士林串燒)果真像格友所言(生意很好)而且來店客群男女生比例五五%！不是只有男生喜歡小酌吃串烤! 女孩們也超愛吃烤肉!

這家店好多『女生客群』閨蜜們相約大啖烤串太chill啦！

用餐座位分為戶外與室內。多人歡聚適合坐戶外區

室內座位有冷氣!

整間店(內用區)幾乎快被我們女生給佔據啦

若小紫沒說~單看(下圖)您肯定會誤以為來到哪間生意很好(居酒屋)

NO~這真的開在『士林夜市內喔』

環境乾淨舒適~氛圍棒棒! 坐我們隔壁桌3+1日本觀光客(歐吉桑)點了2大盤串燒烤物配麒麟一番搾生啤(吃不過癮)又續了一輪串物(直呼)台灣的串燒真便宜

士林串燒消費方式:

免收服務費(收現金or街口支付

先找座位、再點餐

想吃什麼？ 自己夾再拿著(串物籃)到櫃檯結帳

有廁所(在2樓)

籃子和夾子放在串物冷藏商品櫃旁, 店員補食材補的勤又快! 串燒烤物選擇多元至少50種(我沒細數 )總之絕對可以滿足(不同客群之喜好)

串物價格最低25元起~比去居酒屋吃串燒還划算！

透明冷藏烤串櫃! 食材分門別類整齊擺放!

記得隨手關冰箱門喔! 炎熱夏天即將到來~我喜歡有『保鮮設施』串燒店(吃美食、食安也顧到)

架上食材看起來好新鮮!

竟然也有賣德式香腸!

帶著煙燻香氣德式香腸與台味山豬肉香腸都好想點食!

剛剛看好多組客人都夾山豬肉香腸與雞腿捲~這兩款棒狀烤物都好大一條(捲) CP值

蔬菜類烤物有:絲瓜/櫛瓜/茄子/糯米椒/青椒/玉米

外酥內Q~日式烤麻糬! 也有賣捏!

猜一猜~這是什麼？

答: 香菇頭! 之前在桃園串燒店有吃過(先炸再烤)口感QQ、愈嚼愈香

魔王烤雞腿與烤魷魚 超適合點一份(多人共享)

雞胗、雞心、雞皮、雞屁股新鮮又大串

夾取好想吃的串物(拿到櫃檯)結帳即可入座候餐!

真的不誇張! 現場每一桌客人(都拿超多串物)

放籃子內疊到籃子快滿出來! 又續拿籃子繼續裝!

我和堂妹各拿一個籃子夾取想吃的串物! 與大家籃子內(放)滿滿串物食材相比~我倆『點真少』

小叮嚀: 所有串類烤好出餐前都會『灑芝麻』提香! 若您不愛吃芝麻! 點餐結帳時記得『事先』主動告知喔!

今天來逛士林夜市發現雖然現在士林夜市人氣比以前少很多!

但...仍是許多外國觀光客(來台灣旅行時)會安排的覓食(夜市商圈)

結帳櫃檯前方貼心的貼了一張『中文/英文/日文/韓文』4國語言(內用/外帶)點餐辣度、飲品甜度冰塊(單子) 讓外國觀光客也能輕鬆點食

剛剛沒注意看!

櫃檯旁放了(下圖) 評論送(飲料+烤串)點心券好康活動!

店家不會強迫客人評五星!

這~完全是饕客們自己(自主性)評論後主動秀手機畫面給店員查看送的喔！

送的『點心券』餐食可以當日(當場)做兌換

也可先將(下圖)點心券收進皮夾內，下次來吃烤串再做兌換

現送點心券! 當日兌換須知:

一張點心券(送)1杯無酒精飲料+1支25元烤串(飲品口味/串物)客人自選

持有兌換券! 想現場兌換! 必須在您『自夾串物』送到櫃檯結帳前『先出示』拿給店員做折抵。若是『點完餐』事後才秀出兌換券(已Key單)就無法當下做折抵!

但~您可以(馬上)再去『串物櫃』拿1支25元串物+現點一杯無酒精飲品『現兌換』

內用『沒』收服務費!

無酒精飲料~很大一杯

現點現做『無酒精飲料』每杯均一價只賣40元

『奶茶系列』一杯也賣40元! 比夜市內手搖飲店賣的還便宜!

居酒屋很夯解膩氣泡飲『梅子可樂』在士林串燒竟然也是40元銅板價!

(下圖)飲料MENU

2024-5月拍攝!避免未來菜單內容or單價更新調整(僅供參考)請以您享食當日(現場menu為準)

麒麟一番搾生啤酒~1杯120元

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

'

多人歡聚! 也可直接點『KIRIN生啤酒塔』$800元 (容量3000cc) 一起chill~

除了菜單上的酒精飲品

(冰箱內)也有高梁酒與其它啤酒選擇! 韓國觀光客最愛的(真露燒酌)or女生喜歡喝的水果風味(漾young)水果燒酌! 冰箱自取~櫃檯結帳！

夏天『冷氣房』內用區很搶手! 想坐冷氣房~記得早點兒來!

半開放式燒烤區有兩大台烤爐(持續烤不停)出餐速度很快! 不會等很久

剛剛拿自夾烤物到櫃檯結帳時

我站在結帳櫃檯外好奇的拿著手機錄影+拍師傅認真串烤模樣!

店員超親切!看我在拍照竟問小紫: 您站那麼遠拍的到嗎？您可以...再靠近一點!

我回: 怕影響其工作，我站在櫃檯外(將鏡頭拉近)遠拍就好! 謝謝~

除了涮獨門烤醬，還會灑特調粉

遠遠看~師傳一直不停的翻轉著串物我已忍不住的先吞了幾口(口水) 有一種餓~叫~看著一串串燒烤，吃不到會愈看愈餓

(左 右) 豬五花蔥肉串/烤雞屁股/青椒/番茄豬五花串/烤豆皮/烤香菇/烤甜不辣

內用不收服務費

『餐具(筷子、吸管)、辛香佐料粉、分享碟碗、分食剪刀、開瓶器、牙韱等...』均放在自助區~自取

餐具區 有骰子可玩擲骰子比大小(自取) 輸的~乎答啦!

不玩時記得勿歸原位!

番茄豬五花 給的很有誠意!

不誇張! 一口一捲(顆)就可塞滿您的嘴!

要小心~會爆汁! 吃的時候(別說話)

因為店家選用的小番茄size比較大顆，外層捲包一層肥瘦相間豬五花肉片! 咬食當下(酸中帶甜很啾C)

新鮮茄汁在嘴裡猛爆汁!

若您吃的時候嘴巴沒閉緊! 邊吃邊說話~有可能會不小心~噴汁到桌上 烤物出餐前有灑(雙色芝麻)提香~這個果香肉串哇尬意

烤豆皮 先炸再烤! 外層酥香!內部吃的到豆包軟軟豆香味!

士林串燒涮醬鹹甜鹹甜~吃多不會膩! 滋味帶著淡淡中藥香氣挺迷人der

豬五花蔥肉串 一直是小紫吃串烤美食『必點品項』 我超愛吃蔥肉串烤物!

這家的豬五花肉片(油花很美)不會太肥膩! 也不會太瘦柴!

嘟嘟好的肥瘦均勻肉片比例，入口嫩香好咬食(不韌不乾)也不會爆油

每口蔥肉串都吃的到蔥白與蔥綠! 咬食當下爆汁蔥香(魅力)無法擋~好涮嘴!好好吃! 原本好想再去續點個2串~吃個過癮

最後....忍下來了

大仁哥今天沒來! 否則愛吃烤七里香的他

肯定會喜歡士林串燒雞屁股

雞屁股若沒處理好會有一股怪味! 很多人不敢吃！ 當然也有一群死忠粉絲吃串烤必點!

妹妹就屬: 打死她都不願再嘗試之族群!

她小時候吃過(害怕)那噗滋怪味口感就再也不吃了!

士林串燒七里香(雞屁股)製程有先前置處理過~真的無異味!

先炸酥再涮醬烤! 表層酥香~內部保有微濕潤口感! 不會爆油也真的沒有怪味道! 吃在嘴裡~只有滿滿的烤七里香(涮醬香)是很涮嘴的小酌下酒烤物

烤香菇 軟Q軟Q、濕潤帶汁

甜不辣 Q香~表層帶著中藥醬香很加分!

青椒 軟中帶脆! 鹹甜適中，吃的到蔬菜甜

(左 右) 烤玉米/培根麻糬/烤雞心串/烤牛肉串/烤櫛瓜/烤羊肉串/烤雞胸串

牛豬雞羊烤串類(除了羊肉串)會先醃漬過! 其它都是原味肉串現烤

妹妹點了烤雞心 直誇! 熟度嘟嘟好! 搭配黑白芝麻與店家秘製烤醬非常涮嘴，不會過乾、嫩口好咬食

雞胸肉串 烤之前是原味肉串

很多串燒店(會先醃漬肉類串物)去壓蓋食材的不新鮮!

這家的『肉類串物烤物』9成以上都是『原味肉品』烤製! (食材新鮮)有青才敢原汁原味燒烤後再涮醬呈現

今晚我們點串烤共享! 先將串物竹韱移除再夾食

『烤雞胸肉』搭配著(出餐時)附的脆甜洋蔥一起吃口感不錯!

師傅串烤時涮的『烤醬與灑粉』已經很夠味

(無需再加任何辛香佐料粉)單吃即很迷人!

雞胸肉~鮮! 口感不柴不硬也不會夫夫的(肉若不新鮮)吃的時候會覺得粉粉(夫夫)! 這串雞胸肉『有新鮮』

(下圖/深色)烤牛肉串 肉質QQ略帶嚼勁!

如果您飲食吃的比較『重口味』或者無辣不歡!

餐桌上有串燒粉與青花椒粉可灑佐

我原本不想點羊肉串~超怕不曉得會不會有羊羶味？

妹妹拿羊肉串時有注意到『羊肉串』是眾多肉串中(有事先灑粉醃漬的肉類串物)

烤好直接吃~免再灑佐料粉已很香(羊肉不會辛羶)

無辣不歡者~可以灑(串燒粉)提味!

串燒粉(特調辣味粉) 尾韻帶著類似七味粉香氣~會辣!! 辣香味蕾~很加分! 青花椒粉與羊肉串or內臟類烤串也很搭! 花椒麻香滋味挺迷人的

除了店外面『冷藏烤串食材』士林串燒也有私房菜

手機掃描(餐桌)QR Code即可進入『點餐系統』內點餐

點~私房菜時~請使用『同一支手機點餐』這樣廚房出餐才不會錯亂

私房菜/炸物/酒飲/現做飲料均掃QR碼點餐

私房菜品項選擇不多有（墨魚花枝燒/香酥油爆蝦/招牌中秋烤土司/烤香酥肥腸/香烤鯖魚/香烤午仔魚）我在說廢話嗎？ 不然怎會稱『私房』呀！

然後~小紫對士林串燒招牌拉麵(感興趣) 有點一碗吃!

親子家庭逛士林夜市吃士林串燒! 媽咪可以點炸物拼盤~給孩子吃

高梁酒系列一次都是整瓶賣的喔!

士林串燒招牌拉麵 (微辣) $180元

整碗拉麵橘黃色澤湯頭看起來好香濃

麵條是Q彈韓國拉麵口感! 久泡不軟爛! 奶油湯頭上方舖放一片起司片!融化的起司包附在拉麵麵條上面~入口濃郁起司香

豬肉片有厚度! 不是 重組肉口感帶嚼勁

奶油湯頭帶辣感! 與其說奶油拉麵湯~我更覺得這是帶著濃郁厚實『起司奶油香氣』湯頭~熱熱喝或冷掉喝都好喝!

私房菜 烤香酥肥腸 $250元

高普林的內臟類(體質問題)我不宜多吃!

滷大腸一直是妹妹去 吃燒烤吃到飽 時必點佳餚!

看到私房菜裡有這道! 先炸再烤~超級吸引她! 忍不住的點了一份吃。我則是對烤午仔魚感興趣!

大腸厚切先炸到『酥香脆口』口感。再涮一層醬燒烤! 出餐前再灑特調粉；入口甜甜鹹鹹~有胡椒香又有淡淡中藥香

酥脆微Q~好咬食是一道很棒的下酒菜

小紫淺嚐幾塊~其它妹妹全梭哈!

妹稱讚有這『烤香酥肥腸』有特色! 她再自灑串燒粉與一點點青花椒粉也很對味捏!

無酒精飲料如網友說言:很大一杯

阿薩姆紅茶(去冰) 鮮萃奶綠(去冰) 一杯只賣40元很划算!

烤雞翅 吮指肉食

烤玉米

豬五花金針菇串 五花豬肉片捲包飽滿金針菇! 入口會爆菇汁呦! 士林串燒的豬五花肉片(品質棒棒) 烤出來的肉串嫩香又涮嘴

培根麻糬 麻吉控~記得點一串

培根香氣+烤醬香! 讓平凡無味麻糬咀嚼時多了煙燻香! 這組合麻吉QQ不錯吃!

烤櫛瓜 脆中帶軟~很多汁(我好愛)

花枝丸 吃的到裡頭『有』花枝顆粒喔! 灑一點點串燒粉(微辣感)

米腸 很大根

士林串燒(烤物)出餐時都是串物原形呈現!

若想共享共食! 自己到餐具區拿『食物剪』自剪小塊分食趣!

糯米腸吃的到油蔥香與花生顆粒~軟糯烤米腸(再夾一塊香腸)尬著吃(很讚)

山豬肉香腸 也是好大一支

香腸熟度掌控的很好! 剪開帶汁!

瘦肉比例居多~依然保有揪C感! 不會乾柴!

嘟嘟好是我愛吃的『不肥膩』香腸滋味! 搭配洋蔥~金厚呷！

烤魷魚 附洋蔥+檸檬角

除非您想自己啃食一整隻! 免剪直接拿起來整串咬食

否則~我覺得來吃串燒就是要『剪一塊塊』一起大口吃海鮮、吃肉肉(大家)一起享用! 再大口喝酒、喝飲料聚餐才爽才過癮!

烤魷魚擠一點點檸檬汁提味!

魷魚烤醬香氣足口感Q脆味美

搭台北捷運逛士林夜市『享食』路線圖文指引

走出捷運『劍潭站1號出口』步行約400m-6分鐘路程即可抵士林串燒

從1號出口走『左手邊』往士林夜市方向前進再在基河路(馬路)路口等紅綠燈(過馬路後)馬上右轉續行(文林路)

走約幾秒鐘看到(下圖)士林夜市巷弄(左轉)走進這條(大東路)內

然後看到(右手邊)小巷(右轉101巷)您就馬上會看到(下圖) 大大黑底白字『士林串燒』招牌啦!

(下圖) 這是妹妹拿著手機去櫃台換『google評論』點心券時、烤台師傅放在櫃檯旁正要出餐(客人點食的串物) 秒拍的畫面! 所以...真的不是小紫在亂蓋!

幾乎每桌客人至少都會點兩大盤串燒美食吃喔!

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雖然這家『士林串燒』在士林夜市算是剛開幕不久串烤店

但在吃貨(網紅們)來店用餐發ig與抖音後已迅速成為『士林夜市裡』耀眼新店了喔！

店員的服務態度也很好(親切)

食材(新鮮)價格平價(合理)烤醬與灑粉很有『個人特色』

吃過真的會讓人吮指回味!

還有好多我想吃的士林串燒美味串物(這次沒有點食)等下次再來逛士林夜市；我除了來回味，還要點更多沒吃過的烤串及私房菜吃吃

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