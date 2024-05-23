士林夜市美食推薦【士林串燒】超過50種美味平價串燒烤物只要25元起/私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食(聚餐/約會小酌/宵夜/居酒串烤/炸物)
內用有冷氣可吹! 士林夜市/從傍晚到深夜解饞嘴~士林串燒串烤店
士林串燒 shilinBBQ & Beer
電話:0909-555-595
營業時間:17:00~00:30
地址: 台北市士林區文林路101巷1號
(現金or街口支付)
原文網址士林夜市美食推薦/超過50種美味平價串燒烤物25元起【士林串燒】私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食
最近在網路看到蠻多ig客推薦這家士林夜市內(剛開幕不久)生意強強滾串燒店! 又看到格友(三隻小熊)也推薦！陪妹妹來士林訪友~心想好久沒逛士林夜市! 今晚就近逛夜市吃美食嚐鮮go!
從(捷運劍潭站1號出口)步行到店約400m-6分鐘路程
(等等文末)小紫再放從捷運站步行到店(享食路線圖文)指引嘿!
走進士林夜市~串燒攤商不少家
這家(士林串燒)果真像格友所言(生意很好)而且來店客群男女生比例五五%！不是只有男生喜歡小酌吃串烤! 女孩們也超愛吃烤肉!
這家店好多『女生客群』閨蜜們相約大啖烤串太chill啦！
用餐座位分為戶外與室內。多人歡聚適合坐戶外區
室內座位有冷氣!
整間店(內用區)幾乎快被我們女生給佔據啦
若小紫沒說~單看(下圖)您肯定會誤以為來到哪間生意很好(居酒屋)
NO~這真的開在『士林夜市內喔』
環境乾淨舒適~氛圍棒棒! 坐我們隔壁桌3+1日本觀光客(歐吉桑)點了2大盤串燒烤物配麒麟一番搾生啤(吃不過癮)又續了一輪串物(直呼)台灣的串燒真便宜
士林串燒消費方式:
- 免收服務費(收現金or街口支付
- 先找座位、再點餐
- 想吃什麼？自己夾再拿著(串物籃)到櫃檯結帳
- 有廁所(在2樓)
籃子和夾子放在串物冷藏商品櫃旁, 店員補食材補的勤又快! 串燒烤物選擇多元至少50種(我沒細數)總之絕對可以滿足(不同客群之喜好)
串物價格最低25元起~比去居酒屋吃串燒還划算！
透明冷藏烤串櫃! 食材分門別類整齊擺放!
記得隨手關冰箱門喔! 炎熱夏天即將到來~我喜歡有『保鮮設施』串燒店(吃美食、食安也顧到)
架上食材看起來好新鮮!
竟然也有賣德式香腸!
帶著煙燻香氣德式香腸與台味山豬肉香腸都好想點食!
剛剛看好多組客人都夾山豬肉香腸與雞腿捲~這兩款棒狀烤物都好大一條(捲) CP值
蔬菜類烤物有:絲瓜/櫛瓜/茄子/糯米椒/青椒/玉米
外酥內Q~日式烤麻糬! 也有賣捏!
猜一猜~這是什麼？
答: 香菇頭! 之前在桃園串燒店有吃過(先炸再烤)口感QQ、愈嚼愈香
魔王烤雞腿與烤魷魚 超適合點一份(多人共享)
雞胗、雞心、雞皮、雞屁股新鮮又大串
夾取好想吃的串物(拿到櫃檯)結帳即可入座候餐!
真的不誇張! 現場每一桌客人(都拿超多串物)
放籃子內疊到籃子快滿出來! 又續拿籃子繼續裝!
我和堂妹各拿一個籃子夾取想吃的串物! 與大家籃子內(放)滿滿串物食材相比~我倆『點真少』
小叮嚀: 所有串類烤好出餐前都會『灑芝麻』提香! 若您不愛吃芝麻! 點餐結帳時記得『事先』主動告知喔!
今天來逛士林夜市發現雖然現在士林夜市人氣比以前少很多!
但...仍是許多外國觀光客(來台灣旅行時)會安排的覓食(夜市商圈)
結帳櫃檯前方貼心的貼了一張『中文/英文/日文/韓文』4國語言(內用/外帶)點餐辣度、飲品甜度冰塊(單子) 讓外國觀光客也能輕鬆點食
剛剛沒注意看!
櫃檯旁放了(下圖) 評論送(飲料+烤串)點心券好康活動!
店家不會強迫客人評五星!
這~完全是饕客們自己(自主性)評論後主動秀手機畫面給店員查看送的喔！
送的『點心券』餐食可以當日(當場)做兌換
也可先將(下圖)點心券收進皮夾內，下次來吃烤串再做兌換
現送點心券! 當日兌換須知:
- 一張點心券(送)1杯無酒精飲料+1支25元烤串(飲品口味/串物)客人自選
持有兌換券! 想現場兌換! 必須在您『自夾串物』送到櫃檯結帳前『先出示』拿給店員做折抵。若是『點完餐』事後才秀出兌換券(已Key單)就無法當下做折抵!
- 但~您可以(馬上)再去『串物櫃』拿1支25元串物+現點一杯無酒精飲品『現兌換』
內用『沒』收服務費!
無酒精飲料~很大一杯
現點現做『無酒精飲料』每杯均一價只賣40元
『奶茶系列』一杯也賣40元! 比夜市內手搖飲店賣的還便宜!
居酒屋很夯解膩氣泡飲『梅子可樂』在士林串燒竟然也是40元銅板價!
(下圖)飲料MENU
2024-5月拍攝!避免未來菜單內容or單價更新調整(僅供參考)請以您享食當日(現場menu為準)
麒麟一番搾生啤酒~1杯120元
(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)
'
多人歡聚! 也可直接點『KIRIN生啤酒塔』$800元 (容量3000cc) 一起chill~
除了菜單上的酒精飲品
(冰箱內)也有高梁酒與其它啤酒選擇! 韓國觀光客最愛的(真露燒酌)or女生喜歡喝的水果風味(漾young)水果燒酌! 冰箱自取~櫃檯結帳！
夏天『冷氣房』內用區很搶手! 想坐冷氣房~記得早點兒來!
半開放式燒烤區有兩大台烤爐(持續烤不停)出餐速度很快! 不會等很久
剛剛拿自夾烤物到櫃檯結帳時
我站在結帳櫃檯外好奇的拿著手機錄影+拍師傅認真串烤模樣!
店員超親切!看我在拍照竟問小紫: 您站那麼遠拍的到嗎？您可以...再靠近一點!
我回: 怕影響其工作，我站在櫃檯外(將鏡頭拉近)遠拍就好!謝謝~
除了涮獨門烤醬，還會灑特調粉
遠遠看~師傳一直不停的翻轉著串物我已忍不住的先吞了幾口(口水)有一種餓~叫~看著一串串燒烤，吃不到會愈看愈餓
(左右) 豬五花蔥肉串/烤雞屁股/青椒/番茄豬五花串/烤豆皮/烤香菇/烤甜不辣
內用不收服務費
『餐具(筷子、吸管)、辛香佐料粉、分享碟碗、分食剪刀、開瓶器、牙韱等...』均放在自助區~自取
餐具區 有骰子可玩擲骰子比大小(自取) 輸的~乎答啦!
不玩時記得勿歸原位!
番茄豬五花 給的很有誠意!
不誇張! 一口一捲(顆)就可塞滿您的嘴!
要小心~會爆汁! 吃的時候(別說話)
因為店家選用的小番茄size比較大顆，外層捲包一層肥瘦相間豬五花肉片! 咬食當下(酸中帶甜很啾C)
新鮮茄汁在嘴裡猛爆汁!
若您吃的時候嘴巴沒閉緊! 邊吃邊說話~有可能會不小心~噴汁到桌上 烤物出餐前有灑(雙色芝麻)提香~這個果香肉串哇尬意
烤豆皮 先炸再烤! 外層酥香!內部吃的到豆包軟軟豆香味!
士林串燒涮醬鹹甜鹹甜~吃多不會膩! 滋味帶著淡淡中藥香氣挺迷人der
豬五花蔥肉串 一直是小紫吃串烤美食『必點品項』我超愛吃蔥肉串烤物!
這家的豬五花肉片(油花很美)不會太肥膩! 也不會太瘦柴!
嘟嘟好的肥瘦均勻肉片比例，入口嫩香好咬食(不韌不乾)也不會爆油
每口蔥肉串都吃的到蔥白與蔥綠! 咬食當下爆汁蔥香(魅力)無法擋~好涮嘴!好好吃! 原本好想再去續點個2串~吃個過癮
最後....忍下來了
大仁哥今天沒來! 否則愛吃烤七里香的他
肯定會喜歡士林串燒雞屁股
雞屁股若沒處理好會有一股怪味! 很多人不敢吃！ 當然也有一群死忠粉絲吃串烤必點!
妹妹就屬: 打死她都不願再嘗試之族群!
她小時候吃過(害怕)那噗滋怪味口感就再也不吃了!
士林串燒七里香(雞屁股)製程有先前置處理過~真的無異味!
先炸酥再涮醬烤! 表層酥香~內部保有微濕潤口感! 不會爆油也真的沒有怪味道! 吃在嘴裡~只有滿滿的烤七里香(涮醬香)是很涮嘴的小酌下酒烤物
烤香菇 軟Q軟Q、濕潤帶汁
甜不辣 Q香~表層帶著中藥醬香很加分!
青椒 軟中帶脆! 鹹甜適中，吃的到蔬菜甜
(左右) 烤玉米/培根麻糬/烤雞心串/烤牛肉串/烤櫛瓜/烤羊肉串/烤雞胸串
牛豬雞羊烤串類(除了羊肉串)會先醃漬過! 其它都是原味肉串現烤
妹妹點了烤雞心 直誇! 熟度嘟嘟好! 搭配黑白芝麻與店家秘製烤醬非常涮嘴，不會過乾、嫩口好咬食
雞胸肉串 烤之前是原味肉串
很多串燒店(會先醃漬肉類串物)去壓蓋食材的不新鮮!
這家的『肉類串物烤物』9成以上都是『原味肉品』烤製! (食材新鮮)有青才敢原汁原味燒烤後再涮醬呈現
今晚我們點串烤共享! 先將串物竹韱移除再夾食
『烤雞胸肉』搭配著(出餐時)附的脆甜洋蔥一起吃口感不錯!
師傅串烤時涮的『烤醬與灑粉』已經很夠味
(無需再加任何辛香佐料粉)單吃即很迷人!
雞胸肉~鮮! 口感不柴不硬也不會夫夫的(肉若不新鮮)吃的時候會覺得粉粉(夫夫)! 這串雞胸肉『有新鮮』
(下圖/深色)烤牛肉串 肉質QQ略帶嚼勁!
如果您飲食吃的比較『重口味』或者無辣不歡!
餐桌上有串燒粉與青花椒粉可灑佐
我原本不想點羊肉串~超怕不曉得會不會有羊羶味？
妹妹拿羊肉串時有注意到『羊肉串』是眾多肉串中(有事先灑粉醃漬的肉類串物)
烤好直接吃~免再灑佐料粉已很香(羊肉不會辛羶)
無辣不歡者~可以灑(串燒粉)提味!
串燒粉(特調辣味粉) 尾韻帶著類似七味粉香氣~會辣!! 辣香味蕾~很加分! 青花椒粉與羊肉串or內臟類烤串也很搭! 花椒麻香滋味挺迷人的
除了店外面『冷藏烤串食材』士林串燒也有私房菜
手機掃描(餐桌)QR Code即可進入『點餐系統』內點餐
點~私房菜時~請使用『同一支手機點餐』這樣廚房出餐才不會錯亂
私房菜/炸物/酒飲/現做飲料均掃QR碼點餐
私房菜品項選擇不多有（墨魚花枝燒/香酥油爆蝦/招牌中秋烤土司/烤香酥肥腸/香烤鯖魚/香烤午仔魚）我在說廢話嗎？不然怎會稱『私房』呀！
然後~小紫對士林串燒招牌拉麵(感興趣) 有點一碗吃!
親子家庭逛士林夜市吃士林串燒! 媽咪可以點炸物拼盤~給孩子吃
高梁酒系列一次都是整瓶賣的喔!
士林串燒招牌拉麵 (微辣) $180元
整碗拉麵橘黃色澤湯頭看起來好香濃
麵條是Q彈韓國拉麵口感! 久泡不軟爛! 奶油湯頭上方舖放一片起司片!融化的起司包附在拉麵麵條上面~入口濃郁起司香
豬肉片有厚度! 不是重組肉口感帶嚼勁
奶油湯頭帶辣感! 與其說奶油拉麵湯~我更覺得這是帶著濃郁厚實『起司奶油香氣』湯頭~熱熱喝或冷掉喝都好喝!
私房菜 烤香酥肥腸 $250元
高普林的內臟類(體質問題)我不宜多吃!
滷大腸一直是妹妹去吃燒烤吃到飽時必點佳餚!
看到私房菜裡有這道! 先炸再烤~超級吸引她! 忍不住的點了一份吃。我則是對烤午仔魚感興趣!
大腸厚切先炸到『酥香脆口』口感。再涮一層醬燒烤! 出餐前再灑特調粉；入口甜甜鹹鹹~有胡椒香又有淡淡中藥香
酥脆微Q~好咬食是一道很棒的下酒菜
小紫淺嚐幾塊~其它妹妹全梭哈!
妹稱讚有這『烤香酥肥腸』有特色! 她再自灑串燒粉與一點點青花椒粉也很對味捏!
無酒精飲料如網友說言:很大一杯
阿薩姆紅茶(去冰) 鮮萃奶綠(去冰) 一杯只賣40元很划算!
烤雞翅 吮指肉食
烤玉米
豬五花金針菇串 五花豬肉片捲包飽滿金針菇! 入口會爆菇汁呦! 士林串燒的豬五花肉片(品質棒棒) 烤出來的肉串嫩香又涮嘴
培根麻糬 麻吉控~記得點一串
培根香氣+烤醬香! 讓平凡無味麻糬咀嚼時多了煙燻香! 這組合麻吉QQ不錯吃!
烤櫛瓜 脆中帶軟~很多汁(我好愛)
花枝丸 吃的到裡頭『有』花枝顆粒喔! 灑一點點串燒粉(微辣感)
米腸 很大根
士林串燒(烤物)出餐時都是串物原形呈現!
若想共享共食! 自己到餐具區拿『食物剪』自剪小塊分食趣!
糯米腸吃的到油蔥香與花生顆粒~軟糯烤米腸(再夾一塊香腸)尬著吃(很讚)
山豬肉香腸 也是好大一支
香腸熟度掌控的很好! 剪開帶汁!
瘦肉比例居多~依然保有揪C感! 不會乾柴!
嘟嘟好是我愛吃的『不肥膩』香腸滋味! 搭配洋蔥~金厚呷！
烤魷魚 附洋蔥+檸檬角
除非您想自己啃食一整隻! 免剪直接拿起來整串咬食
否則~我覺得來吃串燒就是要『剪一塊塊』一起大口吃海鮮、吃肉肉(大家)一起享用! 再大口喝酒、喝飲料聚餐才爽才過癮!
烤魷魚擠一點點檸檬汁提味!
魷魚烤醬香氣足口感Q脆味美
搭台北捷運逛士林夜市『享食』路線圖文指引
走出捷運『劍潭站1號出口』步行約400m-6分鐘路程即可抵士林串燒
從1號出口走『左手邊』往士林夜市方向前進再在基河路(馬路)路口等紅綠燈(過馬路後)馬上右轉續行(文林路)
走約幾秒鐘看到(下圖)士林夜市巷弄(左轉)走進這條(大東路)內
然後看到(右手邊)小巷(右轉101巷)您就馬上會看到(下圖) 大大黑底白字『士林串燒』招牌啦!
(下圖) 這是妹妹拿著手機去櫃台換『google評論』點心券時、烤台師傅放在櫃檯旁正要出餐(客人點食的串物) 秒拍的畫面! 所以...真的不是小紫在亂蓋!
幾乎每桌客人至少都會點兩大盤串燒美食吃喔!
;;
雖然這家『士林串燒』在士林夜市算是剛開幕不久串烤店
但在吃貨(網紅們)來店用餐發ig與抖音後已迅速成為『士林夜市裡』耀眼新店了喔！
店員的服務態度也很好(親切)
食材(新鮮)價格平價(合理)烤醬與灑粉很有『個人特色』
吃過真的會讓人吮指回味!
還有好多我想吃的士林串燒美味串物(這次沒有點食)等下次再來逛士林夜市；我除了來回味，還要點更多沒吃過的烤串及私房菜吃吃
:繼續閱讀::
追蹤小紫IGhttps://www.instagram.com/duck303088/
小紫Tiktok 點我連結
捷運劍潭站/士林夜市美食【丞祖胡椒餅士林夜市大南店/2店】傳承四代超過70年老店/2種肉餡口感招牌胡椒餅/牛肉胡椒餅/泡菜豬肉胡椒餅/起司豬肉胡椒餅/起司牛肉胡椒餅。
台北好吃平價創意丼飯/捷運中山站美食【新丼長安本店】多達25種美味丼飯!內用味噌湯/麥茶無限續!起司控必吃~浮誇起司瀑布熔岩起司系列(升級套餐最划算)新丼menu
捷運台北101世貿站/信義區美食/寵物友善【豐雞號信義莊敬店】招牌油雞飯/港式撈麵/廣東滷味必點!醇香藥膳雞湯免費喝到飽(豐雞號菜單+食記)
淡水甜點推薦/淡水老街下午茶【幻日線法式甜點】高顏質手工蛋糕(細細品味)每一口都充滿驚喜! 好看好吃又好拍(幻日線MENU)
每個人對『士林串燒』餐食口味喜好不盡相同5/14食記心得僅供參考，店家 營業時間、餐食實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食與景點GO