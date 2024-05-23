喜歡帶孩子走進大自然，但是又懶得自搭帳怎麼辦？分享給大家這一家我真心覺得超讚、超懶人的營區

不論是親子、或是與好友一同前來都非常適合；2024年最夯、最高CP值的懶人露營記得快跟上

歸樸森活露營區

地點：嘉義縣番路鄉埔7鄰69號

電話：0975071758

官網：https://guipuglamping.com/

粉絲專頁：歸樸森活

歸樸森活在今年也就是2024年全新開幕，在網路上搜尋到的時候就覺得超級美

剛好小孩也大了，對於露營也都帶有著期待，不想要帶一堆器具、也不想搭帳的父母來說，我們過去都是選擇懶人帳居多

不過以懶人帳來說也分為超多種，有的僅提供住宿環境不能烹煮；有的是提供烹煮但是提供的東西非常一般，連被子也要自己帶

所以當我看到歸樸森活的設備的時候，真的覺得未免也太豪華了吧！說什麼立刻攜家帶眷簡單衣物就前來了～

歸樸森林位於前往阿里山的公路附近，不必開蜿蜒的山路，就可以到達

像我們市區採賣後，其實不到半小時就可以到達歸樸森活，距離中埔全聯也不超過20分鐘的車程

導航方便好到達，沒有岩壁陡峭路段，就可以擁有一片遼闊美景與小隱密的感覺

像我們這天來到除了自己開車的營友們外，還有搭計程車來到的營友～這真的是超酷的！第一次遇到這麼便利的營區

全營區共13帳，除了有12星座外，其中一個是天馬帳～當然，帳棚都是一樣的，就是名稱不同而已

如果想要特別什麼名稱的星座帳，也可以於訂房的時候先告訴歸樸森活，可盡量安排

原本我還問歸樸森活難道會看生日來決定住哪個帳？（明明我們一家人也沒有金牛座啊XDDDD)

因為營帳不多，所以建議事先訂購！像我們平日來到居然接近客滿～

也有包區的選擇，非常適合我們幼兒園一起來玩、來住

當天也遇到很多是三五好友聚會、閨蜜住宿，我們笑說我們一家人這一帳是最老跟最年輕的一帳XD

歸樸森活不僅適合親子家庭，網美等級的住宿以及環境，各種年齡層都適合

營區非常的大也寬闊，有自己的停車場，就在營區正對面，拿東西、取行李也不必走很遠

一進來首先就是管理室，這邊的服務人員都相當的親切也熱情協助，有任何的事情來找管理室就對了

晚上即使10點過後管理室關了，也都會有服務人員駐守或是電話聯絡

管理室內備有冰箱與冷凍，可以提供食材的存放，超貼心；如果有需要購買飲料、啤酒，管理室也都有提供採購

還有拍照區可以拍照呢





可以在天幕區享受下午茶及早餐

歸樸森活基本上是一泊二食，提供自製的隔日早餐與入住當日的下午茶

如果晚餐想烤肉、火鍋又不想自備食材，可以請歸樸森活幫忙代訂，食材豐富而且會依照人數有不同的選擇，時間為入住前的3-5日

歸樸森活每一帳都有屬於自己的休憩區、烤肉區；在燈光上不僅有氣氛也非常明亮，說真的在這邊感受優閒的生活真的很舒適～

歸樸森活雖然不在高山上，不過溫度非常的舒服

即使是下午3點、早上10點，坐在戶外休憩區也不嫌太熱

我跟老公就坐在這邊閒聊、泡咖啡，小朋友也一起在這邊吃餅乾，好悠哉啊～頓時有種澳洲人家小屋外有小庭院的那種悠閒

夜晚的營區也超美的~

戶外區難免蚊蟲較多，歸樸森林也有提供黏蠅板、蚊香可以使用

我必須說這邊的自然資源很多，我們在這邊的時候不僅見到常見的瓢蟲，還有天牛、螳螂，甚至獨角仙都有，讓都市小孩嘖嘖稱奇





父子在觀察獨角仙中

豪華的球型帳篷帶有一種愛斯基摩人的家的那種感覺，好好玩





內部空間看似小小，但是實在豐富！

有兩張舒適好躺的雙人床，搭配現代人最需要的床頭充電座；還有一個小客廳（沙發、桌子），搭配電視（還有Netfix可看）你說這是不是飯店等級？

對！天氣很熱，是不是冷氣超必備！天啊～涼快到不行，晚上一夜好眠吹到會冷XD

還搭配美麗的吊燈，搭配夜燈晚上睡覺好好眠

為什麼我會說是飯店等級？

因為連個人洗漱用品都幫你準備好囉，毛巾浴巾都有喔！就連床被也都超好蓋、超好躺，貼心到連外出拖鞋都幫你準備好了呢，到退房前最後一分鐘才依依不捨的離開這帳篷

可拉開式窗簾可以從房間眺望外面的景色，也可以保有自己的隱私感

連老公都稱讚這比很多飯店還舒服呢

戶外區有什麼呢？為什麼我會說只要人來就好？

一整台美式烤肉爐、瓦斯爐幫你備到好，如果沒有錫箔紙在管理室也可以請求支援XD

夏季時段，烤肉爐與瓦斯爐使用時間到晚上9點～主要是擔心蚊蟲較多的關係！

不過時間也是蠻夠用的啦

自己的流理清洗台，清洗食材、雙手不用大家排隊

更誇張的是整套鍋碗瓢盆都幫你準備好了！就連菜刀、夾子、碗筷通通有～是不是真的人來就好？！

我們享受著在戶外烹調的快樂，同時也訓練小孩幫忙處理食材跟烤肉，真的是非常寓教於樂的快樂，想要讓小孩揮別3Ｃ絲毫不費力

自己烤得最好吃，美式烤肉爐不僅小孩烤得開心，大人我們也覺得超級方便！

大家最好奇、也最在意的衛浴呢？

之所以讓我們一家遲遲不願意去露營的原因還有一個點就是共用衛浴；基於很多小時後共用衛浴不好的印象，讓我真的很害怕公共衛浴

不過歸樸森活的衛浴真的是給予七星級的享受

超級乾淨的衛浴、而且數量夠多不壅擠；男女分開，保有隱私

洗手台、馬桶、淋浴都是採用知名品牌TOTO，並且備有洗沐用品不必自己帶

非常寬闊的廁所與乾溼分離的洗澡區，真的是超推！

24小時都有提供熱水，而且水壓很穩定！

噓～就連我那有潔癖的小孩不在外面拉屎的，也沉浸在歸樸森活的馬桶上～解放！

超級好吹的吹風機超推！不是按壓到會過熱的那種，是超級高速、快乾的吹風機，有夠好用

關於園區內的早餐＆下午茶，都是園區內自製的，我必須說都超級好吃又豐盛

下午茶提供奶酪、杏仁片、台式馬卡龍，搭配著阿里山的紅茶/綠茶





還有營區的貓咪相伴，真有趣

早餐更更更厲害，脆又綿密的可頌、培根與德式熱狗，還有沙拉，真的吃得超撐，一整天都活力充足、飽飽飽





歸樸森活擁有壯麗的山景與各時段的公路美景，讓我們不必開山路就能輕鬆露營

對了，有朋友問我嬰兒適合嗎？

這邊飲水機超方便，有熱水、溫水、甚至冰水都有呢～是不是超適合、超方便呢？！

跟大家分享這個2024年你不能錯過的懶人露營區，帶你認識嘉義美景的第一步，就在歸樸森活