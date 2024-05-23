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宜蘭火鍋餐廳宜蘭市美食推薦》「麻辣囍室」是一家有著時尚中國風精緻鍋物吃到飽餐廳，裝潢設計十分到位，餐點的選擇也很多元，餐點有$498、$758、$998三種選擇，升級到998元享有頂級肉品吃到飽，像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，真的也是賓士級的享受哦。除此之外，這裏也提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級。特別這裏對毛小孩也很友善，提供免費水煮肉品鮮食，真的太佛心了，一起來看看更多資訊吧



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麻辣囍室 店家資訊

麻辣囍室 交通停車

「麻辣囍室」位在陽大醫院、宜蘭市立(李科永)圖書館附近，店的對面有整排收費停車格，附近也有不少收費停車場。

自行開車： Google導航輸入 麻辣囍室」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附近有付費停車場，開車來很方便

麻辣囍室 菜單價位

「麻辣囍室」的定位算是從低價位到高價位都有的火鍋吃到飽餐廳

三種價位： 佳品498元、上選品798元、御前皇品998元＋10%

不得不說菜單很用心，質感很棒，湯頭也有九種湯頭仼你選，有三種免費鍋底可以選：台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布湯

加50元 可升級：東北酸白菜鍋、藥膳養生鍋、酸甜蕃茄湯、麻辣牛奶鍋

可升級：東北酸白菜鍋、藥膳養生鍋、酸甜蕃茄湯、麻辣牛奶鍋 加70元 可升級：日式厚牛奶

可升級：日式厚牛奶 加100元 可升級：重慶麻辣老火鍋

可升級：重慶麻辣老火鍋 每桌可選3種不同湯底

498元價位 ，肉品海鮮共有小肥牛、梅花豬、雞腿肉、白蝦等等10種選擇，主要以火鍋料、新鮮時蔬為主 758元價位 ，則明顯的看得出升級感，像是黑牛肉片、牛舌、鮮蚵、蛤蜊、小捲、prime腿三角、黑虎蝦、天使紅蝦等等，其他還有三星蔥滑牛串、麻辣三寶、花生&芝麻湯圓、炸湯圓 998元價位 當然又更不得了啊，又多了13種頂級肉品、海鮮，包括澳洲和牛、胭脂蝦、三點蟹、帝王大生蠔、日本生食級干貝、伊比利豬、炙燒和牛握壽司等等。

麻辣囍室 空間環境

「麻辣囍室」門口呈現出時尚中式風格，紅色牆面搭配拱門，上方還有個燙金字的匾額，整體呈現喜氣洋洋的模樣

大門旁還設計成網美打卡座位區呢，非常不錯啊

用餐的空間還滿不錯的，座位區的間隔也很好，不會有太擁擠的感覺

店內座位以4~6人桌為主，而且椅子上有屏風間隔(這點滿不錯的)，牆面裝飾還用有趣的對聯增添用餐趣味

窗邊位置很棒，用餐時還有窗外的田園風光佐餐呢

第一眼看到是中藥材的名稱。沒想到，中間還排成了「吉」字，很促咪~~

各位觀眾，洗手間前的配置，應該是我們目前看到過最豪華的，漱口水、牙線棒、香氛用品、女性衛生用品，還有吹風機~~呢

麻辣囍室 自助吧

「麻辣囍室」自助吧滿不錯的，有咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料

冰淇淋提供了泰國明果或是 cold stone，都是品質很棒的冰淇淋

貼心的推薦調味的組合，這可真的很少見啊~~不同湯頭搭配不同醬料

這樣的吃法好用心

先來碗又香又濃好吃的咖哩牛舌飯開開胃吧!!

麵點的選擇也很多元

超棒的cold stone ~~好吃哦

麻辣囍室 菜色心得評價

今天點的是御前皇品998元＋10%的價位。這是麻辣囍室最豪華的菜色選擇了

其實758元近40種食材已經很豐富了，但御前皇品998元又多了13種頂級肉品了，就是要讓客人摸著肚皮、心滿意足的回家

真的超適合來慶祝人生重要時刻的聚會啊

這裏用的是「賓士鍋」，可以放三種湯頭

這次我們點了「重慶麻辣老火鍋」、「酸甜番茄湯」、以及「大骨濃白湯」



倒入大骨濃白湯時，還有類似乾冰效果的特效呢，

真的有騰雲駕霧中、飛龍在天的感覺啊

這次的「大骨濃白湯」，加入蔥、蒜、枸杞、紅棗多種食材，湯頭越煮越濃郁

「酸甜番茄湯」，清爽甘甜，有點去油解膩的感覺。既然店名是麻辣囍室，那當然一定要點個「重慶麻辣老火鍋」，麻辣鮮香！果然不同凡響，辣的很過癮

嘿嘿，來吃到飽的餐廳，當然先點一輪啊，滿滿一大桌光看就很過癮

優質肉品類

美國見島和牛雪花

牛舌肉質軟中帶Q 非常適合燒烤，但用來涮肉也適合。

松阪豬片

松阪豬來自肉豬身上兩片珍貴的豬頸肉，這裏的松阪豬的油花分佈均勻，輕涮幾下口感就很棒了

雪花胸腹

油花與瘦肉的分佈大概一半，軟Q香滑，真的是一口接一口停不下來

M9和牛

有誰可以抵檔和牛的魅力呢，這可是牛肉的最高等級了，這裏的M9等級大約是日本和牛A3等級

一般人或許不是那麼可以輕易分辨，但看這油花就知道厲害了

輕涮幾下就可以了，接下來用舌尖慢慢感受和牛的軟嫩香滑~~真的太幸福了

M9澳洲和牛霜降

澳洲Ｍ9和牛已經很厲害，M9澳洲和牛霜降則是又高了一檔啊，大理石般的油花均勻分佈，輕涮幾下，入口就能感受它的美味口感與濃郁的香氣，真的要奢侈一回，嚐嚐這人間美味啊

囍室·嫩滑牛

囍室·豬肉滑

囍室·羊肉滑

這三款則是先用獨家祕方讓肉片醃漬入味，而且也有軟化肉質的效果

這款不用沾醬就很夠味了，肉質軟嫩好入口，也滿不錯的。

宜蘭三星蔥滑牛串／牛肉包香菜

這兩款好像是燒烤類會出現的菜色啊，沒想到也可以做成火鍋!!

「牛肉包香菜」多了香菜的特殊氣味，很新鮮的口味，真的是別家少有的菜色。不敢吃香菜的也有「宜蘭三星蔥滑牛串」可以選擇。

牛肚／毛肚／大腸

牛三寶

牛筋、牛肚、肥腸，這個超適合下麻辣鍋的，處理過的肉質軟嫩，和著麻辣湯汁入口，超過癮的

如果來碗麵條，那就是很棒的牛三寶牛肉麵了

雞佛／豬腦花

嘿嘿，精緻的中式提籃裏竟然提供新鮮的雞佛／豬腦花!! 這也是火鍋店很少見的食材

這個見仁見智啦，但喜歡的朋友一定不能錯過這樣特別的食材

感覺吃完會有營養滋補的效果呢

生猛海鮮類

蟹腿／日本生食級干貝／大蛤

蛤蠣大顆，肉質飽滿。干貝是生食級的哦，美味鮮甜不在話下，蟹腿肉也很不錯

天使紅蝦／黑虎蝦／胭脂蝦

蝦類有天使紅蝦、黑虎蝦及胭脂蝦

有蝦不稀奇，特別的是原來這裡有桌邊剝蝦服務，看著服務人員的熟練的巧手，只見三兩下，蝦殼都被剝光了

天使紅蝦軟嫩鮮甜，但不適合久煮哦，大概煮20秒時的口感最棒了

黑虎蝦吃起來爽脆厚實、鮮美彈牙，很不錯吃哦

胭脂蝦口感偏軟嫩，且口味鮮甜。如果處理得當，這可是生食級的好貨啊

帝王大生蠔

好大的生蠔，口感鮮甜帶有大海的風味，難怪會有海中牛奶的稱號，愛吃生蠔的人可以大吃特吃

小卷／鮮蚵

小卷、鮮蚵也很新鮮好吃

三點蟹

三點蟹整隻下鍋真的超過癮的，愛吃螃蟹的朋友，多吃幾隻就快回本了

蝦滑

這個比較耐煮，久煮不爛，愈煮愈入味哦

新鮮時蔬與火鍋配料類

大黃瓜／水蓮／鮮香菇/鴻喜菇／娃娃菜/ 花椰菜

呷魚呷肉也要菜呷，吃火鍋也要多吃蔬菜均衡一下哦

老油條／響鈴卷／芋頭貢丸／腐竹

這都是火鍋的好朋友，特別是麻辣鍋一定要有老油條啊，我們最喜歡半硬半軟的狀態，有一半吸飽了湯汁，超滿足的

手撕麵疙瘩/ 麻辣鴨血/麻辣豆腐/ 炙燒牛舌握壽司

「麻辣囍室」還有全台獨家的「手撕麵疙瘩」服務，服務人員現場手撕成一片片的麵疙瘩

然後下鍋煮熟吸飽了湯汁就變成一道很有嚼勁的麵料理，簡簡單單的一碗麵，卻很好吃哦

炙燒牛舌握壽司也是這裏獨到的餐點

炙燒牛舌的銷魂美味相信很多人都嚐過，炙燒牛舌的香氣在口中咀嚼後釋放出來，愈嚼愈香

麻辣鴨血、麻辣豆腐

這二樣也是吃麻辣鍋的好朋友啊

啤酒暢飲

當然啦，享受美食來個生啤酒無限暢飲，配麻辣鍋超級搭、好過癮！(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

精緻甜品類

這裏提供的是油炸過後的湯圓，吃的時候再沾點花生糖粉或是淋上煉乳

吃的時候花生香、糯米香~~在口中交織著，非常中式的點心，但太好吃了！

銀絲卷炸過之後，呈現出金黃色的外表，外酥裏嫩好好吃，重點是一定要加上煉乳啊!!!

加了煉乳的銀絲卷彷佛升級了，變成人間美味，大小朋友都愛不釋口。

甜點是「芝麻湯圓」、「花生湯圓」，這裏特別講究用中式的茶碗來盛裝，感覺自己就像皇上、皇后般的尊榮啊

甜湯也很費工夫，用上了桂圓熬煮，自然的甜香，入口超滿足。

當然最後一定再來個冰淇淋當做美好的ending.

毛小孩無調味牛肉

毛小孩鮮食是給無調味的水煮肉塊，當天提供的是牛肉，真的超貼心的，難怪我們也看了不少桌是有帶寵物入內用餐的

「麻辣囍室」真的是一吃就會愛上的店家啊，充滿喜氣的的時尚宮廷風格到位，用餐環境也寬敞，自助吧跟飲料吧的選擇也很多，重點是這裏不論肉類、海鮮品質都非常夠水準，不但吃的巧也可以吃的飽，連洗手間都有各式用品，讓客人在用餐之後，也可以神清氣爽的離開餐廳，這麼用心的店家真的大推啊

麻辣囍室 附近景點美食

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