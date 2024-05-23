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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市麻辣囍室》豪華中國風精緻鍋物吃到飽餐廳498元起，一次享有三種湯底！升級享頂級肉品吃到飽，澳洲M9和牛.帝

宜蘭縣宜蘭市麻辣囍室》豪華中國風精緻鍋物吃到飽餐廳498元起，一次享有三種湯底！升級享頂級肉品吃到飽，澳洲M9和牛.帝

2024-05-23 13:55:05 紫色微笑 人氣：118
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紫色微笑

發表篇數：1437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：麻辣囍室
phone03-9381488
place宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭火鍋餐廳宜蘭市美食推薦麻辣囍室是一家有著時尚中國風精緻鍋物吃到飽餐廳，裝潢設計十分到位，餐點的選擇也很多元，餐點有$498、$758、$998三種選擇升級到998元享有頂級肉品吃到飽像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，真的也是賓士級的享受哦。除此之外，這裏也提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級。特別這裏對毛小孩也很友善，提供免費水煮肉品鮮食，真的太佛心了，一起來看看更多資訊吧

麻辣囍室 店家資訊

  • 地址：宜蘭市女中路一段315號 ( 陽大醫院附近)
  • 營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00
  • 電話：03 938 1488
  • 只收現金，需要預訂，需加收10%服務費
  • 用餐限時120分鐘，最後加點為用餐結束前40分鐘
  • FB
  • 線上訂位： opentable.com.twinline.app

麻辣囍室 交通停車

麻辣囍室位在陽大醫院、宜蘭市立(李科永)圖書館附近，店的對面有整排收費停車格，附近也有不少收費停車場。

  • 自行開車：Google導航輸入麻辣囍室即可到達
  • 停車場：附近有付費停車場，開車來很方便
  1. 李科永圖書館停車場
  2. CITY PARKING 城市車旅停車場
  3. 俥亭停車-宜蘭校舍停車場

麻辣囍室 菜單價位

麻辣囍室的定位算是從低價位到高價位都有的火鍋吃到飽餐廳

  • 三種價位：佳品498元、上選品798元、御前皇品998元＋10%

不得不說菜單很用心，質感很棒，湯頭也有九種湯頭仼你選，有三種免費鍋底可以選：台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布湯

  • 加50元可升級：東北酸白菜鍋、藥膳養生鍋、酸甜蕃茄湯、麻辣牛奶鍋
  • 加70元可升級：日式厚牛奶
  • 加100元可升級：重慶麻辣老火鍋
  • 每桌可選3種不同湯底

  1. 498元價位，肉品海鮮共有小肥牛、梅花豬、雞腿肉、白蝦等等10種選擇，主要以火鍋料、新鮮時蔬為主
  2. 758元價位，則明顯的看得出升級感，像是黑牛肉片、牛舌、鮮蚵、蛤蜊、小捲、prime腿三角、黑虎蝦、天使紅蝦等等，其他還有三星蔥滑牛串、麻辣三寶、花生&芝麻湯圓、炸湯圓
  3. 998元價位當然又更不得了啊，又多了13種頂級肉品、海鮮，包括澳洲和牛、胭脂蝦、三點蟹、帝王大生蠔、日本生食級干貝、伊比利豬、炙燒和牛握壽司等等。

麻辣囍室 空間環境

麻辣囍室門口呈現出時尚中式風格，紅色牆面搭配拱門，上方還有個燙金字的匾額，整體呈現喜氣洋洋的模樣

大門旁還設計成網美打卡座位區呢，非常不錯啊

用餐的空間還滿不錯的，座位區的間隔也很好，不會有太擁擠的感覺

店內座位以4~6人桌為主，而且椅子上有屏風間隔(這點滿不錯的)，牆面裝飾還用有趣的對聯增添用餐趣味

窗邊位置很棒，用餐時還有窗外的田園風光佐餐呢

第一眼看到是中藥材的名稱。沒想到，中間還排成了「吉」字，很促咪~~

各位觀眾，洗手間前的配置，應該是我們目前看到過最豪華的，漱口水、牙線棒、香氛用品、女性衛生用品，還有吹風機~~呢

麻辣囍室 自助吧

麻辣囍室」自助吧滿不錯的，有咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料
冰淇淋提供了泰國明果或是 cold stone，都是品質很棒的冰淇淋

 

貼心的推薦調味的組合，這可真的很少見啊~~不同湯頭搭配不同醬料
這樣的吃法好用心

先來碗又香又濃好吃的咖哩牛舌飯開開胃吧!!

麵點的選擇也很多元

超棒的cold stone ~~好吃哦

麻辣囍室  菜色心得評價

今天點的是御前皇品998元＋10%的價位。這是麻辣囍室最豪華的菜色選擇了

其實758元近40種食材已經很豐富了，但御前皇品998元又多了13種頂級肉品了，就是要讓客人摸著肚皮、心滿意足的回家
真的超適合來慶祝人生重要時刻的聚會啊

這裏用的是「賓士鍋」，可以放三種湯頭
這次我們點了「重慶麻辣老火鍋」、「酸甜番茄湯」、以及「大骨濃白湯」

倒入大骨濃白湯時，還有類似乾冰效果的特效呢，

真的有騰雲駕霧中、飛龍在天的感覺啊

這次的「大骨濃白湯」，加入蔥、蒜、枸杞、紅棗多種食材，湯頭越煮越濃郁
「酸甜番茄湯」，清爽甘甜，有點去油解膩的感覺。既然店名是麻辣囍室，那當然一定要點個「重慶麻辣老火鍋」，麻辣鮮香！果然不同凡響，辣的很過癮

嘿嘿，來吃到飽的餐廳，當然先點一輪啊，滿滿一大桌光看就很過癮

優質肉品類

美國見島和牛雪花

牛舌肉質軟中帶Q 非常適合燒烤，但用來涮肉也適合。

松阪豬片

松阪豬來自肉豬身上兩片珍貴的豬頸肉，這裏的松阪豬的油花分佈均勻，輕涮幾下口感就很棒了

雪花胸腹

油花與瘦肉的分佈大概一半，軟Q香滑，真的是一口接一口停不下來

M9和牛

有誰可以抵檔和牛的魅力呢，這可是牛肉的最高等級了，這裏的M9等級大約是日本和牛A3等級
一般人或許不是那麼可以輕易分辨，但看這油花就知道厲害了

輕涮幾下就可以了，接下來用舌尖慢慢感受和牛的軟嫩香滑~~真的太幸福了

M9澳洲和牛霜降

澳洲Ｍ9和牛已經很厲害，M9澳洲和牛霜降則是又高了一檔啊，大理石般的油花均勻分佈，輕涮幾下，入口就能感受它的美味口感與濃郁的香氣，真的要奢侈一回，嚐嚐這人間美味啊

囍室·嫩滑牛

囍室·豬肉滑

囍室·羊肉滑

這三款則是先用獨家祕方讓肉片醃漬入味，而且也有軟化肉質的效果
這款不用沾醬就很夠味了，肉質軟嫩好入口，也滿不錯的。

宜蘭三星蔥滑牛串／牛肉包香菜

這兩款好像是燒烤類會出現的菜色啊，沒想到也可以做成火鍋!!

「牛肉包香菜」多了香菜的特殊氣味，很新鮮的口味，真的是別家少有的菜色。不敢吃香菜的也有「宜蘭三星蔥滑牛串」可以選擇。

牛肚／毛肚／大腸

牛三寶

牛筋、牛肚、肥腸，這個超適合下麻辣鍋的，處理過的肉質軟嫩，和著麻辣湯汁入口，超過癮的
如果來碗麵條，那就是很棒的牛三寶牛肉麵了

雞佛／豬腦花

嘿嘿，精緻的中式提籃裏竟然提供新鮮的雞佛／豬腦花!! 這也是火鍋店很少見的食材
這個見仁見智啦，但喜歡的朋友一定不能錯過這樣特別的食材
感覺吃完會有營養滋補的效果呢

生猛海鮮類

蟹腿／日本生食級干貝／大蛤

蛤蠣大顆，肉質飽滿。干貝是生食級的哦，美味鮮甜不在話下，蟹腿肉也很不錯

天使紅蝦／黑虎蝦／胭脂蝦

蝦類有天使紅蝦、黑虎蝦及胭脂蝦

有蝦不稀奇，特別的是原來這裡有桌邊剝蝦服務，看著服務人員的熟練的巧手，只見三兩下，蝦殼都被剝光了

天使紅蝦軟嫩鮮甜，但不適合久煮哦，大概煮20秒時的口感最棒了

黑虎蝦吃起來爽脆厚實、鮮美彈牙，很不錯吃哦

胭脂蝦口感偏軟嫩，且口味鮮甜。如果處理得當，這可是生食級的好貨啊

帝王大生蠔

好大的生蠔，口感鮮甜帶有大海的風味，難怪會有海中牛奶的稱號，愛吃生蠔的人可以大吃特吃

小卷／鮮蚵

小卷、鮮蚵也很新鮮好吃

三點蟹

三點蟹整隻下鍋真的超過癮的，愛吃螃蟹的朋友，多吃幾隻就快回本了

蝦滑
這個比較耐煮，久煮不爛，愈煮愈入味哦

新鮮時蔬與火鍋配料類

大黃瓜／水蓮／鮮香菇/鴻喜菇／娃娃菜/ 花椰菜

呷魚呷肉也要菜呷，吃火鍋也要多吃蔬菜均衡一下哦

老油條／響鈴卷／芋頭貢丸／腐竹

這都是火鍋的好朋友，特別是麻辣鍋一定要有老油條啊，我們最喜歡半硬半軟的狀態，有一半吸飽了湯汁，超滿足的

手撕麵疙瘩/ 麻辣鴨血/麻辣豆腐/ 炙燒牛舌握壽司

「麻辣囍室」還有全台獨家的「手撕麵疙瘩」服務，服務人員現場手撕成一片片的麵疙瘩

然後下鍋煮熟吸飽了湯汁就變成一道很有嚼勁的麵料理，簡簡單單的一碗麵，卻很好吃哦

炙燒牛舌握壽司也是這裏獨到的餐點
炙燒牛舌的銷魂美味相信很多人都嚐過，炙燒牛舌的香氣在口中咀嚼後釋放出來，愈嚼愈香

麻辣鴨血、麻辣豆腐

這二樣也是吃麻辣鍋的好朋友啊

啤酒暢飲

當然啦，享受美食來個生啤酒無限暢飲，配麻辣鍋超級搭、好過癮！(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

精緻甜品類

這裏提供的是油炸過後的湯圓，吃的時候再沾點花生糖粉或是淋上煉乳
吃的時候花生香、糯米香~~在口中交織著，非常中式的點心，但太好吃了！

銀絲卷炸過之後，呈現出金黃色的外表，外酥裏嫩好好吃，重點是一定要加上煉乳啊!!!
加了煉乳的銀絲卷彷佛升級了，變成人間美味，大小朋友都愛不釋口。

甜點是「芝麻湯圓」、「花生湯圓」，這裏特別講究用中式的茶碗來盛裝，感覺自己就像皇上、皇后般的尊榮啊
甜湯也很費工夫，用上了桂圓熬煮，自然的甜香，入口超滿足。

當然最後一定再來個冰淇淋當做美好的ending.

毛小孩無調味牛肉

毛小孩鮮食是給無調味的水煮肉塊，當天提供的是牛肉，真的超貼心的，難怪我們也看了不少桌是有帶寵物入內用餐的

麻辣囍室真的是一吃就會愛上的店家啊，充滿喜氣的的時尚宮廷風格到位，用餐環境也寬敞，自助吧跟飲料吧的選擇也很多，重點是這裏不論肉類、海鮮品質都非常夠水準，不但吃的巧也可以吃的飽，連洗手間都有各式用品，讓客人在用餐之後，也可以神清氣爽的離開餐廳，這麼用心的店家真的大推啊

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