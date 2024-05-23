給個讚
宜蘭火鍋餐廳宜蘭市美食推薦》「麻辣囍室」是一家有著時尚中國風精緻鍋物吃到飽餐廳，裝潢設計十分到位，餐點的選擇也很多元，餐點有$498、$758、$998三種選擇，升級到998元享有頂級肉品吃到飽，像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，真的也是賓士級的享受哦。除此之外，這裏也提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級。特別這裏對毛小孩也很友善，提供免費水煮肉品鮮食，真的太佛心了，一起來看看更多資訊吧
麻辣囍室 店家資訊
- 地址：宜蘭市女中路一段315號 ( 陽大醫院附近)
- 營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00
- 電話：03 938 1488
- 只收現金，需要預訂，需加收10%服務費
- 用餐限時120分鐘，最後加點為用餐結束前40分鐘
- FB
- 線上訂位： opentable.com.tw／inline.app
麻辣囍室 交通停車
「麻辣囍室」位在陽大醫院、宜蘭市立(李科永)圖書館附近，店的對面有整排收費停車格，附近也有不少收費停車場。
- 自行開車：Google導航輸入「麻辣囍室」即可到達
- 停車場：附近有付費停車場，開車來很方便
麻辣囍室 菜單價位
「麻辣囍室」的定位算是從低價位到高價位都有的火鍋吃到飽餐廳
- 三種價位：佳品498元、上選品798元、御前皇品998元＋10%
不得不說菜單很用心，質感很棒，湯頭也有九種湯頭仼你選，有三種免費鍋底可以選：台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布湯
- 加50元可升級：東北酸白菜鍋、藥膳養生鍋、酸甜蕃茄湯、麻辣牛奶鍋
- 加70元可升級：日式厚牛奶
- 加100元可升級：重慶麻辣老火鍋
- 每桌可選3種不同湯底
- 498元價位，肉品海鮮共有小肥牛、梅花豬、雞腿肉、白蝦等等10種選擇，主要以火鍋料、新鮮時蔬為主
- 758元價位，則明顯的看得出升級感，像是黑牛肉片、牛舌、鮮蚵、蛤蜊、小捲、prime腿三角、黑虎蝦、天使紅蝦等等，其他還有三星蔥滑牛串、麻辣三寶、花生&芝麻湯圓、炸湯圓
- 998元價位當然又更不得了啊，又多了13種頂級肉品、海鮮，包括澳洲和牛、胭脂蝦、三點蟹、帝王大生蠔、日本生食級干貝、伊比利豬、炙燒和牛握壽司等等。
麻辣囍室 空間環境
「麻辣囍室」門口呈現出時尚中式風格，紅色牆面搭配拱門，上方還有個燙金字的匾額，整體呈現喜氣洋洋的模樣
大門旁還設計成網美打卡座位區呢，非常不錯啊
用餐的空間還滿不錯的，座位區的間隔也很好，不會有太擁擠的感覺
店內座位以4~6人桌為主，而且椅子上有屏風間隔(這點滿不錯的)，牆面裝飾還用有趣的對聯增添用餐趣味
窗邊位置很棒，用餐時還有窗外的田園風光佐餐呢
第一眼看到是中藥材的名稱。沒想到，中間還排成了「吉」字，很促咪~~
各位觀眾，洗手間前的配置，應該是我們目前看到過最豪華的，漱口水、牙線棒、香氛用品、女性衛生用品，還有吹風機~~呢
麻辣囍室 自助吧
「麻辣囍室」自助吧滿不錯的，有咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料
冰淇淋提供了泰國明果或是 cold stone，都是品質很棒的冰淇淋
貼心的推薦調味的組合，這可真的很少見啊~~不同湯頭搭配不同醬料
這樣的吃法好用心
先來碗又香又濃好吃的咖哩牛舌飯開開胃吧!!
麵點的選擇也很多元
超棒的cold stone ~~好吃哦
麻辣囍室 菜色心得評價
今天點的是御前皇品998元＋10%的價位。這是麻辣囍室最豪華的菜色選擇了
其實758元近40種食材已經很豐富了，但御前皇品998元又多了13種頂級肉品了，就是要讓客人摸著肚皮、心滿意足的回家
真的超適合來慶祝人生重要時刻的聚會啊
這裏用的是「賓士鍋」，可以放三種湯頭
這次我們點了「重慶麻辣老火鍋」、「酸甜番茄湯」、以及「大骨濃白湯」
倒入大骨濃白湯時，還有類似乾冰效果的特效呢，
真的有騰雲駕霧中、飛龍在天的感覺啊
這次的「大骨濃白湯」，加入蔥、蒜、枸杞、紅棗多種食材，湯頭越煮越濃郁
「酸甜番茄湯」，清爽甘甜，有點去油解膩的感覺。既然店名是麻辣囍室，那當然一定要點個「重慶麻辣老火鍋」，麻辣鮮香！果然不同凡響，辣的很過癮
嘿嘿，來吃到飽的餐廳，當然先點一輪啊，滿滿一大桌光看就很過癮
優質肉品類
美國見島和牛雪花
牛舌肉質軟中帶Q 非常適合燒烤，但用來涮肉也適合。
松阪豬片
松阪豬來自肉豬身上兩片珍貴的豬頸肉，這裏的松阪豬的油花分佈均勻，輕涮幾下口感就很棒了
雪花胸腹
油花與瘦肉的分佈大概一半，軟Q香滑，真的是一口接一口停不下來
M9和牛
有誰可以抵檔和牛的魅力呢，這可是牛肉的最高等級了，這裏的M9等級大約是日本和牛A3等級
一般人或許不是那麼可以輕易分辨，但看這油花就知道厲害了
輕涮幾下就可以了，接下來用舌尖慢慢感受和牛的軟嫩香滑~~真的太幸福了
M9澳洲和牛霜降
澳洲Ｍ9和牛已經很厲害，M9澳洲和牛霜降則是又高了一檔啊，大理石般的油花均勻分佈，輕涮幾下，入口就能感受它的美味口感與濃郁的香氣，真的要奢侈一回，嚐嚐這人間美味啊
囍室·嫩滑牛
囍室·豬肉滑
囍室·羊肉滑
這三款則是先用獨家祕方讓肉片醃漬入味，而且也有軟化肉質的效果
這款不用沾醬就很夠味了，肉質軟嫩好入口，也滿不錯的。
宜蘭三星蔥滑牛串／牛肉包香菜
這兩款好像是燒烤類會出現的菜色啊，沒想到也可以做成火鍋!!
「牛肉包香菜」多了香菜的特殊氣味，很新鮮的口味，真的是別家少有的菜色。不敢吃香菜的也有「宜蘭三星蔥滑牛串」可以選擇。
牛肚／毛肚／大腸
牛三寶
牛筋、牛肚、肥腸，這個超適合下麻辣鍋的，處理過的肉質軟嫩，和著麻辣湯汁入口，超過癮的
如果來碗麵條，那就是很棒的牛三寶牛肉麵了
雞佛／豬腦花
嘿嘿，精緻的中式提籃裏竟然提供新鮮的雞佛／豬腦花!! 這也是火鍋店很少見的食材
這個見仁見智啦，但喜歡的朋友一定不能錯過這樣特別的食材
感覺吃完會有營養滋補的效果呢
生猛海鮮類
蟹腿／日本生食級干貝／大蛤
蛤蠣大顆，肉質飽滿。干貝是生食級的哦，美味鮮甜不在話下，蟹腿肉也很不錯
天使紅蝦／黑虎蝦／胭脂蝦
蝦類有天使紅蝦、黑虎蝦及胭脂蝦
有蝦不稀奇，特別的是原來這裡有桌邊剝蝦服務，看著服務人員的熟練的巧手，只見三兩下，蝦殼都被剝光了
天使紅蝦軟嫩鮮甜，但不適合久煮哦，大概煮20秒時的口感最棒了
黑虎蝦吃起來爽脆厚實、鮮美彈牙，很不錯吃哦
胭脂蝦口感偏軟嫩，且口味鮮甜。如果處理得當，這可是生食級的好貨啊
帝王大生蠔
好大的生蠔，口感鮮甜帶有大海的風味，難怪會有海中牛奶的稱號，愛吃生蠔的人可以大吃特吃
小卷／鮮蚵
小卷、鮮蚵也很新鮮好吃
三點蟹
三點蟹整隻下鍋真的超過癮的，愛吃螃蟹的朋友，多吃幾隻就快回本了
蝦滑
這個比較耐煮，久煮不爛，愈煮愈入味哦
新鮮時蔬與火鍋配料類
大黃瓜／水蓮／鮮香菇/鴻喜菇／娃娃菜/ 花椰菜
呷魚呷肉也要菜呷，吃火鍋也要多吃蔬菜均衡一下哦
老油條／響鈴卷／芋頭貢丸／腐竹
這都是火鍋的好朋友，特別是麻辣鍋一定要有老油條啊，我們最喜歡半硬半軟的狀態，有一半吸飽了湯汁，超滿足的
手撕麵疙瘩/ 麻辣鴨血/麻辣豆腐/ 炙燒牛舌握壽司
「麻辣囍室」還有全台獨家的「手撕麵疙瘩」服務，服務人員現場手撕成一片片的麵疙瘩
然後下鍋煮熟吸飽了湯汁就變成一道很有嚼勁的麵料理，簡簡單單的一碗麵，卻很好吃哦
炙燒牛舌握壽司也是這裏獨到的餐點
炙燒牛舌的銷魂美味相信很多人都嚐過，炙燒牛舌的香氣在口中咀嚼後釋放出來，愈嚼愈香
麻辣鴨血、麻辣豆腐
這二樣也是吃麻辣鍋的好朋友啊
啤酒暢飲
當然啦，享受美食來個生啤酒無限暢飲，配麻辣鍋超級搭、好過癮！(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
精緻甜品類
這裏提供的是油炸過後的湯圓，吃的時候再沾點花生糖粉或是淋上煉乳
吃的時候花生香、糯米香~~在口中交織著，非常中式的點心，但太好吃了！
銀絲卷炸過之後，呈現出金黃色的外表，外酥裏嫩好好吃，重點是一定要加上煉乳啊!!!
加了煉乳的銀絲卷彷佛升級了，變成人間美味，大小朋友都愛不釋口。
甜點是「芝麻湯圓」、「花生湯圓」，這裏特別講究用中式的茶碗來盛裝，感覺自己就像皇上、皇后般的尊榮啊
甜湯也很費工夫，用上了桂圓熬煮，自然的甜香，入口超滿足。
當然最後一定再來個冰淇淋當做美好的ending.
毛小孩無調味牛肉
毛小孩鮮食是給無調味的水煮肉塊，當天提供的是牛肉，真的超貼心的，難怪我們也看了不少桌是有帶寵物入內用餐的
「麻辣囍室」真的是一吃就會愛上的店家啊，充滿喜氣的的時尚宮廷風格到位，用餐環境也寬敞，自助吧跟飲料吧的選擇也很多，重點是這裏不論肉類、海鮮品質都非常夠水準，不但吃的巧也可以吃的飽，連洗手間都有各式用品，讓客人在用餐之後，也可以神清氣爽的離開餐廳，這麼用心的店家真的大推啊
麻辣囍室 附近景點美食
- 熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
- 必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
- 宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店
宜蘭必吃美食推薦
延伸閱讀
-
冬山小風箏雪花冰》新式雙色雪花冰.絕版搭配消暑又好吃
-
飛魚食染》鹽滷豆花專賣店，必吃甜點拼盤、草莓大福和京都白玉豆花
-
麻辣囍室》豪華中國風精緻鍋物吃到飽餐廳498元起，一次享有三種湯底！升級享頂級肉品吃到飽，澳洲M9和牛.帝王大生蠔.
-
鼎楓寶島火鍋 旗艦店》石頭火鍋湯鮮味美，肉多多海陸套餐肉爆多，爆爆麻油蒜頭蛤蜊鍋～超香超好吃
-
許家米粉羹》冬山火車站前米粉羹、一串心
-
金鐤精緻鍋物》近宜蘭壯圍交流道傅停車場，牛肉三吃、精緻百匯鍋大推，雪酪冰淇淋吃到飽