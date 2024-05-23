玉津咖啡近年來在全台積極展店，店內主打高品質手搖飲結合咖啡店，還有多款麵包、輕食和蛋糕，其中位在桃園的青埔店更是結合了青親書屋，讓顧客在店內享用飲料和蛋糕外，還能逛逛書店，被書櫃圍繞整個就氣質了起來！

▲玉津咖啡菜單：有各類飲品、咖啡、輕食、麵包、蛋糕，整體價格相當平實。

▲玉津咖啡青埔店與尊騰大真席接待會館都在同一棟建築，來到門口警衛杯杯會問你要看房子還是喝咖啡，喝咖啡記得走右邊喔！

▲店內中央有個口字型的工作櫃台，上面的招牌同時出現青親書屋和玉津咖啡，真是巧妙的結盟阿！

▲玻璃櫥窗內有多款蛋糕輕食可選，輕食比較可惜不是現做的。

▲書屋的書籍總類很多，而且大都是新書，一個下午窩在這看書都不覺得浪費！

▲還有一區是兒童閱讀區，空間寬闊書籍的總類也很多。

▲店內有筆電區、一般座位區、沙發區，沙發區都保留給預定或看房子的顧客使用。

▲滿杯橙橙 70元：飲料可以喝到完整的柳橙果粒，甜度剛好，沒有咖因很適合小朋友。

▲珍珠奶茶 65元：珍珠口感稍微偏軟，奶與茶的比例剛剛好，喝起來不會有水水的感覺，有中上的水準。

▲起司軟歐麵包 60元：麵包有烤過吃起來熱熱的，麵包口感外層稍微偏乾硬，本體較為柔軟，起司吃起來鹹鹹香香的非常入味。

▲原味可頌 40元：可頌有一層層酥酥的口感，抹上奶油後更增添了濃濃奶油香氣。

▲檸檬塔68元：外觀做成玫瑰花瓣形狀，有濃郁的檸檬清香，配上酥酥的餅皮整個就是香阿！

雞蛋糕短評：咖啡店內的餐點和飲品走的是平價路線，店內有很多書籍可閱讀，而且書都相當新，有一區是兒童閱讀區域，很適合點杯咖啡吹吹冷氣看看書！



用餐環境★★★★★

餐點★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★☆



【玉津咖啡 Y.J COFFEE 青埔概念店美食資訊】

地址：桃園市中壢區文智路與號民權路四段交叉口

電話：032877967

官網：https://www.yujincafe.com/

營業時間：09:00–19:00

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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