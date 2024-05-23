※過去都到九族文化村&日月潭遊玩
說明：泰雅渡假村佔地約54公頃，以原住民泰雅族為特色，提供原住民文化、生態導覽、住宿、露營、溫泉、高低空探索的一個多功能休閒渡假村(摘自官網&導覽員介紹)
這次我們母子倆因為接到 #勇士的考驗 邀請
展開了二天一夜充實豐富又難忘的周末假期!!
搭著園區的高爾夫球車
不用自己扛著行李爬死
我們抵達【皇宮】報到處Check in▼
好康：住客獨享五星評論活動
可以兌換冰淇淋(杜老爺家的呦)
拿了這二天入住的【家(房間)】Key
我們的房間充滿了 #年代感 與味道
▼房內竟然就能泡溫泉
也能去大眾池泡湯(開放時間17:00~22:00)
緊接著來到 #彩虹廣場 集合+分組，
我們開始+挑戰一連串 #勇士的考驗
~先隨機抽出自己的”原住民名字”~
▼分組鋸竹子
▼揹竹簍(物資)接力
▼前進獵場狩獵(成年禮-射箭)
▼再換上原住民的傳統服飾
作為我們在 #泰雅渡假村 同伴&遊客的識別!!
哇喔~兒子穿上原住民服飾挺好看的
※我家的“騷”(少)年長大了!!(拭淚~)
自己的飯自己做
來加工 #竹筒飯
各自帶開，在園區裡採摘要拓印的葉子
發現園區裡，有很多美景可看、可逛ㄟ
#勇士的考驗 告一個段落，享用 #下午茶
沒有供應晚餐，這頓得吃飽點(誤~)
※幸好路上有買了一堆零食&杯麵~
傍晚，大家集合繪製自己的手提袋
將白天採摘的葉子拓印到帆布袋上
~~~與大自然共生共存的手作體驗~~~
不得不說，齊齊比阿木我有藝術天分
然後，我們和園區裡的其他遊客在大眾池前的販賣部集合
▼兌換玻璃紙手電筒(照路~不是照螢火蟲)&聽聽注意事項
一起步行到無光害的 #螢火蟲 生態區
不能使用散光燈，我的手機拍起來就這樣
▼已經盡力捕捉 #螢火蟲 的風采與蹤跡
很忙的公關、生態導覽員 #馨賢
又趕著回 #彩虹廣場 當表演者
▼歡迎來到火熱的集會夜
我們每個人都玩得好嗨森
營火點燃後，我們跟著學習類似豐年祭的舞蹈(祈福)
▼從來不跳舞也很久不入鏡的齊齊
竟然願意耐著性子扭著屁股在學舞
祈福儀式完整版影音(全長四分多鐘)
最後，大家搶著烤棉花糖並互道晚安啦!!
Day 2 享用早餐
(非常簡單的幾樣，但該有的都有，覺得比昨天的下午茶好吃)
吃完早餐，下起暴雷雨@_@
我們原本的高空繩索只能取消!!
▼改成靜態的Diy手作品：魚鑰匙圈
逐漸老花的我，全靠鵝子幫偶穿珠子(已淚~)
▼最後我們的成品好好看鴨!!!!!!!!!!!
than，發放我們第一天自製的 #竹筒飯
九成的小夥伴都選擇現剖現吃▼
▼閉幕式(點響禮炮-竹炮)
最後填寫 #問卷 寫上愛的告白~
▼換得工作人員親手做的小吊飾
謝謝你們這二天的陪伴
非常充實有意義的考驗
我們故事未完，待續?!
泰雅渡假村
地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號
電話：04-9246-1311
IG：泰雅渡假村Atayal Resort ( @atayalresort )