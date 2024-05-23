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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【南投】勇士的考驗in《泰雅渡假村》(一泊二食)☆體驗原住民部落文化、溫泉、美食、Diy手作品&螢火蟲生態導(季節限定)

【南投】勇士的考驗in《泰雅渡假村》(一泊二食)☆體驗原住民部落文化、溫泉、美食、Diy手作品&螢火蟲生態導(季節限定)

2024-05-23 14:15:09 齊齊媽咪☆蚊子 人氣：117
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：178篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：南投縣 > 國姓鄉

造訪商家：

泰雅渡假村(南投縣旅館005號)
phone049-2461311
place南投縣國姓鄉北原56-2號
作者本次評價：
4.30
環境設備
4.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
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長這麼大，從來沒來過 #泰雅渡假村

※過去都到九族文化村&日月潭遊玩

說明：泰雅渡假村佔地約54公頃，以原住民泰雅族為特色，提供原住民文化、生態導覽、住宿、露營、溫泉、高低空探索的一個多功能休閒渡假村(摘自官網&導覽員介紹)

這次我們母子倆因為接到 #勇士的考驗 邀請

展開了二天一夜充實豐富又難忘的周末假期!!

搭著園區的高爾夫球車

不用自己扛著行李爬

 

我們抵達【皇宮】報到處Check in

好康：住客獨享五星評論活動

可以兌換冰淇淋(杜老爺家的呦)

拿了這二天入住的【家(房間)】Key

我們的房間充滿了 #年代感 與味道

 

▼房內竟然就能泡溫泉

也能去大眾池泡湯(開放時間17:00~22:00)

緊接著來到 #彩虹廣場 集合+分組，

我們開始+挑戰一連串 #勇士的考驗

~先隨機抽出自己的原住民名字~

▼分組鋸竹子

 

▼揹竹簍(物資)接力

▼前進獵場狩獵(成年禮-射箭)

 

▼再換上原住民的傳統服飾

作為我們在 #泰雅渡假村 同伴&遊客的識別!!

哇喔~兒子穿上原住民服飾挺好看的

※我家的”()年長大了!!(拭淚~)

自己的飯自己做

來加工 #竹筒飯

各自帶開，在園區裡採摘要拓印的葉子

發現園區裡，有很多美景可看、可逛ㄟ

 

#勇士的考驗 告一個段落，享用 #下午茶

沒有供應晚餐，這頓得吃飽點(誤~)

※幸好路上有買了一堆零食&杯麵~

傍晚，大家集合繪製自己的手提袋

將白天採摘的葉子拓印到帆布袋上

~~~與大自然共生共存的手作體驗~~~

 

不得不說，齊齊比阿木我有藝術天分

然後，我們和園區裡的其他遊客在大眾池前的販賣部集合

▼兌換玻璃紙手電筒(照路~不是照螢火蟲)&聽聽注意事項

一起步行到無光害的 #螢火蟲 生態區

 

不能使用散光燈，我的手機拍起來就這樣

▼已經盡力捕捉 #螢火蟲 的風采與蹤跡

 

很忙的公關、生態導覽員 #馨賢

又趕著回 #彩虹廣場 當表演者

 

▼歡迎來到火熱的集會夜

 

 

我們每個人都玩得好嗨森

 

 

營火點燃後，我們跟著學習類似豐年祭的舞蹈(祈福)

▼從來不跳舞也很久不入鏡的齊齊

竟然願意耐著性子扭著屁股在學舞

 

祈福儀式完整版影音(全長四分多鐘)

 

最後，大家搶著烤棉花糖並互道晚安啦!!

 

Day 2 享用早餐

(非常簡單的幾樣，但該有的都有，覺得比昨天的下午茶好吃)

吃完早餐，下起暴雷雨@_@

我們原本的高空繩索只能取消!!

▼改成靜態的Diy手作品：魚鑰匙圈

逐漸老花的我，全靠鵝子幫偶穿珠子(已淚~)

▼最後我們的成品好好看鴨!!!!!!!!!!!

than，發放我們第一天自製的 #竹筒飯 

九成的小夥伴都選擇現剖現吃

 

▼閉幕式(點響禮炮-竹炮)

 

最後填寫 #問卷 寫上愛的告白~

▼換得工作人員親手做的小吊飾

謝謝你們這二天的陪伴

非常充實有意義的考驗

我們故事未完，待續?!

泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2

電話：04-9246-1311

IG：泰雅渡假村Atayal Resort ( @atayalresort )

 
 
 
 

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