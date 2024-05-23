※過去都到九族文化村&日月潭遊玩

說明：泰雅渡假村佔地約54公頃，以原住民泰雅族為特色，提供原住民文化、生態導覽、住宿、露營、溫泉、高低空探索的一個多功能休閒渡假村(摘自官網&導覽員介紹)

這次我們母子倆因為接到 #勇士的考驗 邀請

展開了二天一夜充實豐富又難忘的周末假期!!

搭著園區的高爾夫球車

不用自己扛著行李爬死

我們抵達【皇宮】報到處Check in▼

好康：住客獨享五星評論活動

可以兌換冰淇淋(杜老爺家的呦)

拿了這二天入住的【家(房間)】Key

我們的房間充滿了 #年代感 與味道

▼房內竟然就能泡溫泉

也能去大眾池泡湯(開放時間17:00~22:00)

緊接著來到 #彩虹廣場 集合+分組，

我們開始+挑戰一連串 #勇士的考驗

~先隨機抽出自己的”原住民名字”~

▼分組鋸竹子

▼揹竹簍(物資)接力

▼前進獵場狩獵(成年禮-射箭)

▼再換上原住民的傳統服飾

作為我們在 #泰雅渡假村 同伴&遊客的識別!!

哇喔~兒子穿上原住民服飾挺好看的

※我家的“騷”(少)年長大了!!(拭淚~)

自己的飯自己做

來加工 #竹筒飯

各自帶開，在園區裡採摘要拓印的葉子

發現園區裡，有很多美景可看、可逛ㄟ

#勇士的考驗 告一個段落，享用 #下午茶

沒有供應晚餐，這頓得吃飽點(誤~)

※幸好路上有買了一堆零食&杯麵~

傍晚，大家集合繪製自己的手提袋

將白天採摘的葉子拓印到帆布袋上

~~~與大自然共生共存的手作體驗~~~

不得不說，齊齊比阿木我有藝術天分

然後，我們和園區裡的其他遊客在大眾池前的販賣部集合

▼兌換玻璃紙手電筒(照路~不是照螢火蟲)&聽聽注意事項

一起步行到無光害的 #螢火蟲 生態區

不能使用散光燈，我的手機拍起來就這樣

▼已經盡力捕捉 #螢火蟲 的風采與蹤跡

很忙的公關、生態導覽員 #馨賢

又趕著回 #彩虹廣場 當表演者

▼歡迎來到火熱的集會夜

我們每個人都玩得好嗨森

營火點燃後，我們跟著學習類似豐年祭的舞蹈(祈福)

▼從來不跳舞也很久不入鏡的齊齊

竟然願意耐著性子扭著屁股在學舞

祈福儀式完整版影音(全長四分多鐘)

最後，大家搶著烤棉花糖並互道晚安啦!!

Day 2 享用早餐

(非常簡單的幾樣，但該有的都有，覺得比昨天的下午茶好吃 )

吃完早餐，下起暴雷雨 @_@

我們原本的高空繩索只能取消!!

▼改成靜態的Diy手作品：魚鑰匙圈

逐漸老花的我，全靠鵝子幫偶穿珠子(已淚~ )

▼最後我們的成品好好看鴨 !!!!!!!!!!!

than，發放我們第一天自製的 #竹筒飯

九成的小夥伴都選擇現剖現吃▼

▼閉幕式(點響禮炮-竹炮)

最後填寫 #問卷 寫上愛的告白~

▼換得工作人員親手做的小吊飾

謝謝你們這二天的陪伴

非常充實有意義的考驗

我們故事未完，待續?!

泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

電話：04-9246-1311

IG：泰雅渡假村Atayal Resort ( @atayalresort )