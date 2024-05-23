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新店人氣吃到飽「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽」，週年慶限時2週只要299元+10%吃到飽，299元就能享用韓國年糕鍋、韓式炸雞、韓國泡麵、韓國料理通通吃到飽，真的CP值超級高！299元吃到飽活動時間只有5/18-5/31，大家趕緊訂位吧！（線上訂位）

兩餐真的是我心目中CP值最高的韓式料理吃到飽，特別推薦給喜歡吃韓式料理、辣炒年糕、韓式炸雞、韓國泡麵的人，現在萬物皆漲的時代，竟然還有349元吃到飽，真的超佛心！現在活動期間，符合條件也可享299元吃到飽，這麼划算怎麼可以錯過呢！

限時活動｜歡慶兩餐8週年

▶️ 5/18~5/31只要身分證字有『8』即可享同桌

兩餐吃到飽基本方案$299/人(原價$349)

肉肉吃到飽方案$399/人(原價$449)



(消費總金額需另加 10% 清潔費)

兩餐年糕火鍋吃到飽｜新店店用餐環境

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽 新店店就位在捷運新店站，出站即可抵達「碧潭廣場2樓」，交通非常方便，用餐環境很寬敞乾淨，非常舒服，推薦白天用餐坐在窗邊，還能看著碧潭美景用餐呢！

我最喜歡的窗變座位區，白天可以欣賞碧潭風景，自助吧區很乾淨，店員補食材很快速，年糕鍋食材、炸物、炒飯、飲品、冰淇淋都在自助吧自取，只有韓國泡麵是與店員索取，想吃多少就拿多少！

兩餐年糕火鍋吃到飽｜399元肉肉吃到飽

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽目前用餐價為分為兩種：349元基本吃到飽、449元肉肉吃到飽，另外可加購雙色起司139元，還有其他小點、海鮮可加點。

桌上有教學如何煮年糕火鍋，從年糕鍋的醬料自己調，並拿取喜歡的食材，吃完年糕鍋後記得留胃吃第二餐炒飯，最後再放上泡麵鍋，煮碗好吃的韓國泡麵，每次吃兩餐真的都飽到不行，CP值太高了呀！

自己調火鍋湯底

醬料區有超多種醬料可以選擇，調製自己的韓式年糕鍋，醬料也都是「韓國進口」，口味、辣度都可以自己調整，如果不吃辣，可以使用天使白醬、粉紅醬，小朋友也可以吃唷～

自助吧食材吃到飽

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽349元基本吃到飽，就能享用「自助吧」吃到飽，自助吧有超多種食材，蔬菜、火鍋料、魷魚等等，還有韓國來的年糕，年糕形狀、口味超多種，喜歡吃年糕的人，真的會愛上兩餐！

各式各樣的年糕，年糕一定要夾好夾滿，各種口味年糕吃不膩！特別推薦韓國進口的包餡年糕，真的爆炸好吃！

店內也有提供韓國拉麵、韓國冬粉，喜歡吃韓國拉麵的我，真的吃得好開心呀！

各式韓國炸物吃到飽

兩餐除了年糕吃到飽之外，我覺得最大的亮點之一，就是各式各樣的韓國炸物吃到飽，真的實現「韓式炸雞自由」，兩種口味的韓式炸雞吃到飽，真的太幸福了呀！

我本身超愛吃韓式炸雞，平時點一份都要三百元，在兩餐可以愛吃多少吃多少，光是韓式炸雞我覺得就能吃回本了！炸物補得很快，不用擔心吃不到，店員會一直補貨唷～熱騰騰剛出鍋，一定要多夾一點呀！

韓國魚板吃到飽

韓國經典小吃，每次去韓國都會去吃一串魚板串～現在不用飛出國，在兩餐就能吃到韓國進口的韓國魚板串！外面一串賣一百元，這裡免費吃到飽喔！！！

推薦加點：莫札瑞拉奶酪球

除了自助吧的炸物之外，我特別推薦大家加點超好吃的「莫札瑞拉奶酪球」，這一份有六顆只要79元，酥脆的外皮咬下去會爆漿，裡面包著濃濃的莫札瑞拉起司，甜甜鹹鹹超濃郁，而且還會牽絲，真的無敵好吃唷！

推薦加點：經典雙色起司

起司控必吃！兩餐超經典的就是這一圈起司，雙色起司只要139元，超大一圈沾什麼都好吃，可以沾年糕、炸雞、魚板，吃起來有滿滿的幸福感喔～

濃郁會牽絲的起司，挖著吃真的太享受了！

牛雞豬肉肉吃到飽

愛吃肉肉的朋友們，兩餐的牛雞豬肉肉吃到飽只要＋100元，真的很划算，肉肉吃到飽只要449元唷！

記得留胃吃第二餐「炒飯」

年糕鍋吃到最後，可以去拿取炒飯配料～白飯、火腿、韓國泡菜、海苔、玉米，用剩下的湯汁炒出美味的韓式炒飯，跟韓劇裡的炒飯一模一樣，超好吃喔！

第三餐「韓國泡麵」吃到飽

超愛吃韓國泡麵的我，每次去兩餐最期待的事就是可以泡麵吃到飽，好吃的辛拉麵、必吃韓國炸醬麵、馬鈴薯麵，每一款都超好吃，煮泡麵記得要用泡麵專用鍋，如果想丟進年糕鍋裡煮，記得去旁邊食材區，拿散裝的韓國不倒翁泡麵唷～

飲料、冰沙、冰淇淋喝到飽

喜歡吃韓國料理、韓國泡麵、韓式炸雞、辣炒年糕的人，兩餐韓國年糕火鍋吃到飽真的CP值很高，餐點很道地，每次吃都超滿足！現在週年慶期間5/31前吃到飽只要299元+10%服務費起，大家趕緊訂位吧！

兩餐年糕火鍋吃到飽｜新店店訂位資訊