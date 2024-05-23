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礁溪美食推薦》「快炒樂室」改變了熱炒店的形象，成為近期礁溪新開幕美食打卡景點，露營風格很chill ，空間也很舒適，特別是餐點也很好吃哦，當天吃的十幾道菜色，幾乎都沒什麼好挑的，超適合到礁溪泡完湯後打牙祭的好地點，我們來的是晚間時段，當燈光亮起，華燈初上，環境變的更有fu，真的是礁溪一帶優質的時尚熱炒店啦

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快炒樂室 店家資訊

快炒樂室 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「 快炒樂室 」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：斜對面附設付費停車場，路邊白線內也可以免費停車，開車來很方便

快炒樂室 空間環境

店家位於礁溪市區，離火車站不算遠，附近有長榮鳳凰酒店、、寒沐溫泉酒店~幾乎都被酒店包圍了

入門迎面的是熱情如火的太陽，背面卻是溫柔寧靜的月亮，很有趣的安排

第一眼看到的「快炒樂室」真的有讓人眼睛一亮的感覺呢，街道旁還有仙人掌呢

對面就是中天溫泉渡假酒店了

有別於一般快炒店，店面寬敞又舒適

一進門就可以看到衝浪的畫面，帶出一股休閒風

空間氣氛營造的很不錯，下方還有草皮搭配，有點像是野地露營的風格，天花板上吊著還真的是露營燈呢

座位的安排也不錯，有方桌、圓桌，可以容納多人的大長桌。窗邊的二人小桌氣氛也很棒

下方也有擺放包包的露營風格的籃子

要是天氣許可，窗外用餐的感覺也很不錯

快炒樂室 休閒露營車

沒想到餐廳外面還真擺台露營車呢

我會披星戴月的想你~這可是紅遍半邊天的告五人歌中的名句，歌迷們一定不陌生吧～告五人也是宜蘭之光啦

內部陳設很有露營風，坐在車上拍照超有感

有沒有週末度假的FU~~

快炒樂室 菜單價位

「快炒樂室」餐點有單點，也有組合套餐（2、3、4、6、8人），人數少也可以吃到多種菜色！

當天的八人套餐，從肉品、海鮮、湯品、炒麵/飯、飲料、甜點都包含了

光看這裏可選擇的菜色，就知道這裏的廚藝也是了不起的吧，可不只是網紅餐廳哦，該有的菜色這裏都有啦

想要來這裡chill，點盤下酒菜搭配清爽啤酒

♥詳細菜單在這裡

快炒樂室 八人套餐心得評價

呷好料 – 主菜 21 選 8

+

這也太豐盛了吧~~

塔香螺肉

美味爽脆的螺肉搭配九層塔的鮮香，真的是配飯下酒的超人氣菜色之一

四季肥腸

油炸過後的滷大腸搭配煸得爽脆的四季豆，簡直是天作之合，入口愈嚼愈香，也是熱炒店經典菜色之一

鳳梨蝦球

酸甜清爽鳳梨搭配炸的金黃油亮的蝦球也好吃的，上頭要淋上美乃滋才是真正的台菜啦

鐵板牛肉

鑊氣十足的鐵板牛肉，牛肉軟嫩入味，搭配蔥段、洋蔥、九層塔的香氣，這道一上桌你一箸，我一筷，馬上搶光光

感覺來塊麵包沾著醬汁應該也很棒

川燙鮮小卷

新鮮就是王道，鮮香Q彈的小卷非常鮮美，沾點哇沙米醬油，台味十足

泰式脆皮椒麻雞

泰式脆皮椒麻雞這也是泰式料理融入台式料理的精采結合，麻辣鮮香非常夠味

宇宙泡泡蝦

哇，這道可是一上桌就讓我們眼睛一亮的菜色啊

好看好拍好吸睛!!!!

外表像是吹脹的氣球，但卻是真的鮮蝦在裏面耶

入口的口感非常奇妙，微微Q軟的外皮裏面看的到蝦仁!! 趣味性十足

呷氣味 – 副菜 11 選 4

龍珠花生

Ｑ彈有嚼勁的口感，搭配外層的酥脆麵衣與蔥蒜香味，吃起來好涮嘴

台灣蚵仔酥

炸的金黃香酥，但卻又外酥內軟，一口咬下口中都是大海的鮮味，好好吃啊

粵式白灼蝦

海鮮的料理其實不算太難，簡單的料理讓食材展現它的本味，夠鮮夠彈牙夠美味

大溪鮮魚味噌湯

我們很喜歡這道湯品，如果餐廳有這道菜色，我們都會點來吃，湯鮮味美，這裏還加了魚肉增加不少美味，大人小孩都會喜歡

三杯杏鮑菇

也不知道是那位天才發明的，杏鮑菇經過三杯的料理作法後，竟然有接近雞肉的鮮嫩口感並帶有新鮮時蔬天然的香氣

超好吃的

呷配菜 – 蛋豆 5 選 2

阿嬤味道菜脯蛋

菜脯的香氣加上鬆軟的蛋，油而不膩外酥內嫩，每一口都有童年的回憶，好好吃

鐵板豆腐

這道也是人見人愛的熱炒菜色之一，黑胡椒勾芡的醬汁和軟嫩的豆腐相互搭配，真的是白飯殺手

尚青欸 – 青菜 5 選 2

清炒高麗菜

高麗菜真的是國民菜色啊，雖然常見但要像熱炒店一樣大火熱炒，才能更保有它的爽脆香甜!! 也是很考驗廚師功力的菜色

美濃炒水蓮

這裏的水蓮炒的也很棒，非常的清脆爽口，搭配菇類調味的也很不錯，非常下飯

清炒空心菜

礁溪的溫泉空心菜非常有名，炒起來不會發黑，鮮嫩可口，清炒的作法更能吃出空心菜的清甜

來呷奔 – 主食 4 選 4

宜蘭櫻花蝦炒飯

好吃的炒飯能夠嚐到鍋氣與十足的香氣，一吃就能知道店家的實力。櫻花蝦鹹香夠味，飯粒分明不濕不乾更不會太油膩

宜蘭鴨賞炒飯

「鴨賞炒飯」也很棒。鴨賞是宜蘭的名產。所以這裏也算是在地的特色菜

鴨賞本身也很鹹香，用來炒飯不用再加什麼調味，就很好吃啦

肉絲炒烏龍

炒烏龍Q軟滑順，骨溜骨溜的好入口，這道也很不錯

呷甜欸 – 甜點 4 選 8

烤布蕾 / 銀絲捲佐煉乳 / 樂室招牌炸香蕉

雞蛋造型烤布蕾還特別放在鳥巢之中呢，超可愛的，這道也是大獲好評啊

敲開微硬的焦糖和裏面鬆軟可口的內餡一起吃，真的超滿足啊

淋上煉乳的銀絲捲，太邪惡太犯規了，一定要消滅它



炸的金黃色的香蕉和巧克力，也是超合拍的神仙組合，很好吃。在家裏也可以學著做做看，吃出香蕉的新境界

拎涼欸 – 飲料 24 選 8

角嗨檸檬 / 南亞batavia 生啤 / asahi 朝日生啤 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

吃熱炒一定要來杯生啤的啊，這算是國民基本常識吧XD，一面吃一面來杯生啤再和三五好友把酒言歡，真的是人生的一大享受

因為沒看點這牌子的啤酒，所以就點來喝，沒想到它用椰子殼當成酒杯，真的好有渡假風

口感也很柔順!

沙瓦、可爾必思跟氣泡飲。是帶小孩或是不能喝酒的朋友最適合的飲品了，和台式快炒也很搭哦。

「快炒樂室」真的把吃快炒變成是一件樂事了!

這裏打破了我們對傳統快炒店的印象，環境非常棒，吃快炒也可以很潮，菜色夠味不油膩

菜色的選擇也很多元，特別是萬一有選擇困難的朋友，套餐裏的搭配齊全，還有飲料、甜點

價格也滿合理的，真的大推!

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