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礁溪美食推薦》「快炒樂室」改變了熱炒店的形象，成為近期礁溪新開幕美食打卡景點，露營風格很chill ，空間也很舒適，特別是餐點也很好吃哦，當天吃的十幾道菜色，幾乎都沒什麼好挑的，超適合到礁溪泡完湯後打牙祭的好地點，我們來的是晚間時段，當燈光亮起，華燈初上，環境變的更有fu，真的是礁溪一帶優質的時尚熱炒店啦
快炒樂室 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街20號 （正對面）
- 營業時間：11:30-14:00、17:00-21:30 (五六日營業至22:30）
- 電話：03-9885488
- FB、IG
- 訂位：https://reurl.cc/80kQYb
快炒樂室 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「快炒樂室」即可到達
- 停車場：斜對面附設付費停車場，路邊白線內也可以免費停車，開車來很方便
快炒樂室 空間環境
店家位於礁溪市區，離火車站不算遠，附近有長榮鳳凰酒店、、寒沐溫泉酒店~幾乎都被酒店包圍了
入門迎面的是熱情如火的太陽，背面卻是溫柔寧靜的月亮，很有趣的安排
第一眼看到的「快炒樂室」真的有讓人眼睛一亮的感覺呢，街道旁還有仙人掌呢
對面就是中天溫泉渡假酒店了
有別於一般快炒店，店面寬敞又舒適
一進門就可以看到衝浪的畫面，帶出一股休閒風
空間氣氛營造的很不錯，下方還有草皮搭配，有點像是野地露營的風格，天花板上吊著還真的是露營燈呢
座位的安排也不錯，有方桌、圓桌，可以容納多人的大長桌。窗邊的二人小桌氣氛也很棒
下方也有擺放包包的露營風格的籃子
要是天氣許可，窗外用餐的感覺也很不錯
快炒樂室 休閒露營車
沒想到餐廳外面還真擺台露營車呢
我會披星戴月的想你~這可是紅遍半邊天的告五人歌中的名句，歌迷們一定不陌生吧～告五人也是宜蘭之光啦
內部陳設很有露營風，坐在車上拍照超有感
有沒有週末度假的FU~~
快炒樂室 菜單價位
「快炒樂室」餐點有單點，也有組合套餐（2、3、4、6、8人），人數少也可以吃到多種菜色！
當天的八人套餐，從肉品、海鮮、湯品、炒麵/飯、飲料、甜點都包含了
光看這裏可選擇的菜色，就知道這裏的廚藝也是了不起的吧，可不只是網紅餐廳哦，該有的菜色這裏都有啦
♥詳細菜單在這裡
快炒樂室 八人套餐心得評價
呷好料–主菜21選8
+
這也太豐盛了吧~~
塔香螺肉
美味爽脆的螺肉搭配九層塔的鮮香，真的是配飯下酒的超人氣菜色之一
四季肥腸
油炸過後的滷大腸搭配煸得爽脆的四季豆，簡直是天作之合，入口愈嚼愈香，也是熱炒店經典菜色之一
鳳梨蝦球
酸甜清爽鳳梨搭配炸的金黃油亮的蝦球也好吃的，上頭要淋上美乃滋才是真正的台菜啦
鐵板牛肉
鑊氣十足的鐵板牛肉，牛肉軟嫩入味，搭配蔥段、洋蔥、九層塔的香氣，這道一上桌你一箸，我一筷，馬上搶光光
感覺來塊麵包沾著醬汁應該也很棒
川燙鮮小卷
新鮮就是王道，鮮香Q彈的小卷非常鮮美，沾點哇沙米醬油，台味十足
泰式脆皮椒麻雞
泰式脆皮椒麻雞這也是泰式料理融入台式料理的精采結合，麻辣鮮香非常夠味
宇宙泡泡蝦
哇，這道可是一上桌就讓我們眼睛一亮的菜色啊
好看好拍好吸睛!!!!
外表像是吹脹的氣球，但卻是真的鮮蝦在裏面耶
入口的口感非常奇妙，微微Q軟的外皮裏面看的到蝦仁!! 趣味性十足
呷氣味–副菜11選4
龍珠花生
Ｑ彈有嚼勁的口感，搭配外層的酥脆麵衣與蔥蒜香味，吃起來好涮嘴
台灣蚵仔酥
炸的金黃香酥，但卻又外酥內軟，一口咬下口中都是大海的鮮味，好好吃啊
粵式白灼蝦
海鮮的料理其實不算太難，簡單的料理讓食材展現它的本味，夠鮮夠彈牙夠美味
大溪鮮魚味噌湯
我們很喜歡這道湯品，如果餐廳有這道菜色，我們都會點來吃，湯鮮味美，這裏還加了魚肉增加不少美味，大人小孩都會喜歡
三杯杏鮑菇
也不知道是那位天才發明的，杏鮑菇經過三杯的料理作法後，竟然有接近雞肉的鮮嫩口感並帶有新鮮時蔬天然的香氣
超好吃的
呷配菜–蛋豆5選2
阿嬤味道菜脯蛋
菜脯的香氣加上鬆軟的蛋，油而不膩外酥內嫩，每一口都有童年的回憶，好好吃
鐵板豆腐
這道也是人見人愛的熱炒菜色之一，黑胡椒勾芡的醬汁和軟嫩的豆腐相互搭配，真的是白飯殺手
尚青欸–青菜5選2
清炒高麗菜
高麗菜真的是國民菜色啊，雖然常見但要像熱炒店一樣大火熱炒，才能更保有它的爽脆香甜!! 也是很考驗廚師功力的菜色
美濃炒水蓮
這裏的水蓮炒的也很棒，非常的清脆爽口，搭配菇類調味的也很不錯，非常下飯
清炒空心菜
礁溪的溫泉空心菜非常有名，炒起來不會發黑，鮮嫩可口，清炒的作法更能吃出空心菜的清甜
來呷奔–主食4選4
宜蘭櫻花蝦炒飯
好吃的炒飯能夠嚐到鍋氣與十足的香氣，一吃就能知道店家的實力。櫻花蝦鹹香夠味，飯粒分明不濕不乾更不會太油膩
宜蘭鴨賞炒飯
「鴨賞炒飯」也很棒。鴨賞是宜蘭的名產。所以這裏也算是在地的特色菜
鴨賞本身也很鹹香，用來炒飯不用再加什麼調味，就很好吃啦
肉絲炒烏龍
炒烏龍Q軟滑順，骨溜骨溜的好入口，這道也很不錯
呷甜欸–甜點4選8
烤布蕾 / 銀絲捲佐煉乳 / 樂室招牌炸香蕉
雞蛋造型烤布蕾還特別放在鳥巢之中呢，超可愛的，這道也是大獲好評啊
敲開微硬的焦糖和裏面鬆軟可口的內餡一起吃，真的超滿足啊
淋上煉乳的銀絲捲，太邪惡太犯規了，一定要消滅它
炸的金黃色的香蕉和巧克力，也是超合拍的神仙組合，很好吃。在家裏也可以學著做做看，吃出香蕉的新境界
拎涼欸–飲料24選8
角嗨檸檬 / 南亞batavia 生啤 / asahi 朝日生啤 ( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
吃熱炒一定要來杯生啤的啊，這算是國民基本常識吧XD，一面吃一面來杯生啤再和三五好友把酒言歡，真的是人生的一大享受
因為沒看點這牌子的啤酒，所以就點來喝，沒想到它用椰子殼當成酒杯，真的好有渡假風
口感也很柔順!
沙瓦、可爾必思跟氣泡飲。是帶小孩或是不能喝酒的朋友最適合的飲品了，和台式快炒也很搭哦。
「快炒樂室」真的把吃快炒變成是一件樂事了!
這裏打破了我們對傳統快炒店的印象，環境非常棒，吃快炒也可以很潮，菜色夠味不油膩
菜色的選擇也很多元，特別是萬一有選擇困難的朋友，套餐裏的搭配齊全，還有飲料、甜點
價格也滿合理的，真的大推!
快炒樂室 附近景點美食
- 附近景點：礁溪免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、宜蘭玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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