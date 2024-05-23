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基隆市仁愛區基隆美食【CusTom.ER習慣這家Café】芒果季開跑！粉紅公主風網美餐廳

2024-05-23 14:35:05 瑪姬愛漂亮 人氣：110
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窩客好文

瑪姬愛漂亮

發表篇數：481篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：CusTom.ER習慣這家Café
phone02 -2426 0579
place基隆市仁愛區基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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CusTom.ER習慣這家Café】是基隆廟口商圈裡一間隱藏在巷弄間的質感餐廳，住基隆的瑪姬在開幕沒多久就被粉紅般的環境燒到，曾來這裡喝過下午茶，看到最近芒果季有新菜單推出，於是就約了好姐妹再訪，這次不只喝下午茶，還想吃吃正餐，有義大利麵燉飯和早午餐披薩可做選擇，快把這次嚐鮮的心得分享給大家。

CusTom.ER習慣這家Café】
地      址：基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓
電      話：02-2426-0579
營業時間：週日-週四11：30-21：00 (五.六.例假至21：30)
官方臉書：CusTom.ER習慣這家Café (內有菜單)

CusTom.ER習慣這家Café】就位在基隆廟口夜市熱鬧的商圈巷弄間，搭公車至二信循環站，再於愛三路新東陽旁的巷子進來，亦可於愛四路廟口三姐妹鍋貼巷子走進來，開車可停東岸停車場，皆步行5分鐘就能抵達。

餐廳位於這棟大樓的二樓有電梯可搭，更方便於大眾所需。

推開門眼前所見的就是冒著粉紅泡泡的色彩，柔和的粉紅色桌椅搭配亮橘色的牆面，走進來就讓人心情愉悅，很適合在這裡和好姐妹聚餐或是情侶約會的好地方。

瑪姬從門口一進來就看到角落裡一隻超大的熊熊，好幸運今天的座位安排在這裡，有熊熊陪吃飯更讓我開心，若是家庭聚餐有帶小朋友的一定也會被療癒到！

另一邊則是以半圓型沙發的多人座位，三五好姐妹一起聚在這裡吃吃喝喝聊聊天一定很chill～我也好喜歡這個座位區。

門口的另一邊有沙發座位區，有別於柔和的粉紅色，用深藍絨布沙發也別具時尚感。

店裡主要以早午餐披薩義大利麵和燉飯為主食，再搭配幾款手工甜點和特調的飲品，一整天隨時都可以享用到各種美食。

我們今天點的閨蜜餐，步入夏天開始是芒果盛產的季節，今天點的就是芒果季節限定的甜點和飲品，再搭配兩道主食來享用。

習慣這道蒜辣海鮮麵350

到了夏天食慾沒那麼好，自然會想吃一些重口味的料理，這道蒜辣海鮮麵就這樣雀屏中選啦！

裡面有四尾紅通通的新鮮白蝦，尺寸頗大飽滿紮實夠新鮮，還有新鮮無腥味的淡菜和蛤蜊，搭配玉米荀等時蔬，配料不單調。

義大利麵有著滿滿的蒜香味，帶著海鮮的風味，辣度可調整這點很貼心！義大麵的份量讓人有飽足感，麵體的軟硬度適中又不失彈性我很喜歡！

松露奶油野菇溫泉蛋燉飯330

看到有松露又有我愛的溫泉蛋，燉飯就選擇它了；我很喜歡他們家的餐盤，有著如貝殼般的花瓣紋，和一般單調的白瓷盤不同，不自覺的有高級感，食物也感覺更美味。

戳破如白玉般滑嫩的溫泉蛋，裡面黃澄澄的誘人蛋液緩緩的流出，再均勻的拌入松露燉飯內，多了蛋香味美味度俱增！

燉飯有著滿滿的松露香氣難人難以抗拒，伴著野菇的香氣往上堆疊風味極佳，米粒的口感軟硬適中，有濕潤度但又不會過於軟爛，是我喜歡的口感。

不挑全部都要鬆鬆棒320

端上桌時我都要尖叫了，用可頌裹滿細糖再熱壓出外酥內軟的脆香鬆餅，造型就像一根可頌棒棒糖；鬆鬆棒依季節變化有芒果奶油黑糖珍珠巧克力脆片和焦糖餅乾四種口味；嘿嘿！四種我都想吃，當然就不用挑了。

可頌造型的鬆餅棒棒糖把我充分療癒了，光看就超級喜歡！店長說會做成棒狀主要是方便大家拿起來就可以吃，想不到意外讓鬆餅的視覺效果萌噠噠！

季節限定的芒果鮮奶油鬆鬆棒，在甜脆的可頌鬆餅上擠上雪白的清爽鮮奶油，再加上新鮮芒果果肉，香甜可口難以抗拒！

黑糖珍珠鬆鬆棒上面加了焦糖的香蕉和超Ｑ的大顆珍珠，帶著黑糖的香甜又不膩，造型也好好看哦！

焦糖餅乾鬆鬆棒是選用一整片知名的焦糖餅乾搭配鮮奶油，是很經典的風味；這用可頌加細糖去熱壓成的鬆鬆棒吃起來甜脆而不膩，造型又好看，太得我心；期待日後可開發出更多口味，我覺得會是店裡的明星商品呢！

巧克力脆片鬆鬆棒用OREO巧克力餅乾加上口感像生巧克力的布朗尼，底下搭配巧克力鮮奶油，這個口味出乎意料的好吃，讓我很想再多吃一個。

季節限定推出的芒果系列飲品，我們選了芒果冰沙和芒果氣泡飲來佐餐。

芒果汽泡飲150

香甜芒果和百香果的香氣撲鼻，上面又灑上些許玫瑰花瓣，配色美極了，喝來沁涼香甜在心頭，好喝的夏季飲品。

芒果冰沙160

用新鮮芒果打成滿滿一杯的冰沙，上面再加上鮮奶油和芒果肉，特別的上層還飄浮著一球芒果果凍口感更加豐富；清涼的冰涼配上香甜可口的芒果，味道很濃郁，讓人不自覺愛上它！

有熊熊陪伴加上美味可口的餐點，還有充滿粉紅泡泡的環境，下次還是習慣來這家和閨蜜聚餐！

 

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