【CusTom.ER習慣這家Café】是基隆廟口商圈裡一間隱藏在巷弄間的質感餐廳，住基隆的瑪姬在開幕沒多久就被粉紅般的環境燒到，曾來這裡喝過下午茶，看到最近芒果季有新菜單推出，於是就約了好姐妹再訪，這次不只喝下午茶，還想吃吃正餐，有義大利麵、燉飯和早午餐、披薩可做選擇，快把這次嚐鮮的心得分享給大家。

【CusTom.ER習慣這家Café】

地 址：基隆市仁愛區愛三路98巷15號2樓

電 話：02-2426-0579

營業時間：週日-週四11：30-21：00 (五.六.例假至21：30)

官方臉書：CusTom.ER習慣這家Café (內有菜單)

【CusTom.ER習慣這家Café】就位在基隆廟口夜市熱鬧的商圈巷弄間，搭公車至二信循環站，再於愛三路新東陽旁的巷子進來，亦可於愛四路廟口三姐妹鍋貼巷子走進來，開車可停東岸停車場，皆步行5分鐘就能抵達。

餐廳位於這棟大樓的二樓有電梯可搭，更方便於大眾所需。

推開門眼前所見的就是冒著粉紅泡泡的色彩，柔和的粉紅色桌椅搭配亮橘色的牆面，走進來就讓人心情愉悅，很適合在這裡和好姐妹聚餐或是情侶約會的好地方。

瑪姬從門口一進來就看到角落裡一隻超大的熊熊，好幸運今天的座位安排在這裡，有熊熊陪吃飯更讓我開心，若是家庭聚餐有帶小朋友的一定也會被療癒到！

另一邊則是以半圓型沙發的多人座位，三五好姐妹一起聚在這裡吃吃喝喝聊聊天一定很chill～我也好喜歡這個座位區。

門口的另一邊有沙發座位區，有別於柔和的粉紅色，用深藍絨布沙發也別具時尚感。

店裡主要以早午餐、披薩、義大利麵和燉飯為主食，再搭配幾款手工甜點和特調的飲品，一整天隨時都可以享用到各種美食。

我們今天點的閨蜜餐，步入夏天開始是芒果盛產的季節，今天點的就是芒果季節限定的甜點和飲品，再搭配兩道主食來享用。

習慣這道蒜辣海鮮麵350

到了夏天食慾沒那麼好，自然會想吃一些重口味的料理，這道蒜辣海鮮麵就這樣雀屏中選啦！

裡面有四尾紅通通的新鮮白蝦，尺寸頗大飽滿紮實夠新鮮，還有新鮮無腥味的淡菜和蛤蜊，搭配玉米荀等時蔬，配料不單調。

義大利麵有著滿滿的蒜香味，帶著海鮮的風味，辣度可調整這點很貼心！義大麵的份量讓人有飽足感，麵體的軟硬度適中又不失彈性我很喜歡！

松露奶油野菇溫泉蛋燉飯330

看到有松露又有我愛的溫泉蛋，燉飯就選擇它了；我很喜歡他們家的餐盤，有著如貝殼般的花瓣紋，和一般單調的白瓷盤不同，不自覺的有高級感，食物也感覺更美味。

戳破如白玉般滑嫩的溫泉蛋，裡面黃澄澄的誘人蛋液緩緩的流出，再均勻的拌入松露燉飯內，多了蛋香味美味度俱增！

燉飯有著滿滿的松露香氣難人難以抗拒，伴著野菇的香氣往上堆疊風味極佳，米粒的口感軟硬適中，有濕潤度但又不會過於軟爛，是我喜歡的口感。

不挑全部都要鬆鬆棒320

端上桌時我都要尖叫了，用可頌裹滿細糖再熱壓出外酥內軟的脆香鬆餅，造型就像一根可頌棒棒糖；鬆鬆棒依季節變化有芒果奶油、黑糖珍珠、巧克力脆片和焦糖餅乾四種口味；嘿嘿！四種我都想吃，當然就不用挑了。

可頌造型的鬆餅棒棒糖把我充分療癒了，光看就超級喜歡！店長說會做成棒狀主要是方便大家拿起來就可以吃，想不到意外讓鬆餅的視覺效果萌噠噠！

季節限定的芒果鮮奶油鬆鬆棒，在甜脆的可頌鬆餅上擠上雪白的清爽鮮奶油，再加上新鮮芒果果肉，香甜可口難以抗拒！

黑糖珍珠鬆鬆棒上面加了焦糖的香蕉和超Ｑ的大顆珍珠，帶著黑糖的香甜又不膩，造型也好好看哦！

焦糖餅乾鬆鬆棒是選用一整片知名的焦糖餅乾搭配鮮奶油，是很經典的風味；這用可頌加細糖去熱壓成的鬆鬆棒吃起來甜脆而不膩，造型又好看，太得我心；期待日後可開發出更多口味，我覺得會是店裡的明星商品呢！

巧克力脆片鬆鬆棒用OREO巧克力餅乾加上口感像生巧克力的布朗尼，底下搭配巧克力鮮奶油，這個口味出乎意料的好吃，讓我很想再多吃一個。

季節限定推出的芒果系列飲品，我們選了芒果冰沙和芒果氣泡飲來佐餐。

芒果汽泡飲150

香甜芒果和百香果的香氣撲鼻，上面又灑上些許玫瑰花瓣，配色美極了，喝來沁涼香甜在心頭，好喝的夏季飲品。

芒果冰沙160

用新鮮芒果打成滿滿一杯的冰沙，上面再加上鮮奶油和芒果肉，特別的上層還飄浮著一球芒果果凍口感更加豐富；清涼的冰涼配上香甜可口的芒果，味道很濃郁，讓人不自覺愛上它！

有熊熊陪伴加上美味可口的餐點，還有充滿粉紅泡泡的環境，下次還是習慣來這家和閨蜜聚餐！

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