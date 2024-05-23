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「冬山火車站美食景點」》冬山鄉人氣美食、在地特色小吃、咖啡下午茶冰品等，尤其每年中秋「月亮什麼冬冬」「冬山舊河道燈」裝置藝術，還有「宜蘭的正濱漁港」之稱，河道電動船、造型獨特的冬山火車站、大碗公溜滑梯、3D可愛街景及周邊美食，這裏可是很棒的一日遊景點。



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冬山火車站前多了幾個裝置藝術把這一帶變的更活潑了

冬山是以風箏出名，前一陣子還在稻田裏辦了熱鬧的風箏節呢

可愛的玉兔

非常可愛的造型

月亮什麼東東

前幾年基隆漁港旁流行彩繪房屋，這一排原本是房屋的背面，現在妝點的可愛多了

這個以大型充氣氣球製作而成的月球可有3層樓高呢，站在一旁也可以清楚看到月球表面(應該找不到吳剛伐木吧)，裡面放置LED燈，夜晚會發不同燈光，比真的月光還美呢

大家都很開心的拍照留念

稻草捲心酥

另一個大改變是旁邊的民宅，原來是很普通的水泥灰色矮房，而彩虹屋前廣場季節性放上「稻草捲心酥」，讓旅客可以盡情拍照。

橋下大碗公溜滑梯

別錯過免費的溜滑梯!!它最棒的地方就是位於鐵軌下方，根本不會淋到雨

這裏很好玩!! 橋下不怕日曬雨淋，非常棒的地方!! 現在也是人氣景點哦

這裡非常適合 3-8歲的小孩來玩，記得要脫鞋喔。這裡不是天然草皮，而是人工草皮，許多小孩都開始玩起滾草皮遊戲

橋下健身設施

冬山河舊河道 台版羊角村

冬山百周年紀念活動，冬山鄉公所把冬山火車站變得很美

這些主題燈飾都有不同名稱，這一個燈飾好美啊

所以從冬山河火車站開始走到冬山老街上，剛好繞一大圈!!舊河港燈節越夜越美麗~

沿著電動小船乘船處就是羊角村未來的規劃地點，因為有人說這一段的舊河道像極了荷蘭羊角村!!

冬山河舊河道電動船 資訊

票價：

全票｜100元

半票｜50元(滿3歲未滿12歲、65歲以上)

免費｜未滿3歲、身心障礙者

全票｜100元 半票｜50元(滿3歲未滿12歲、65歲以上) 免費｜未滿3歲、身心障礙者 船行路線：冬山河舊河道→冬山河主河道→生態綠舟→宜冬橋折返

搭船地點：冬山火車站出站後，右轉步行3分鐘即可達

搭乘時間：8:30~12:00、13:00~16:30，須提前10分鐘報到，航行時間約30分鐘

預約電話：03-9590799

冬山火車站 周邊景點 3D彩繪

在火車站搞怪街拍

“瘋”很大

附近還有彩繪街可以打卡拍照喔

這附近彩繪街很好拍，快來找找打卡拍美照

來這裏別忘了拍個可愛的照片

三奇美徑 獨木舟

附近景點最推薦的，當然是有宜蘭伯朗大道之稱的三奇美徑

這裡有冬山伯朗大道美稱，彩繪稻田免費入場拍照喔！每年都有安排一些熱門活動，稻浪音樂會、冬山熱氣球嘉年華、冬山風箏節嘉年華，讓冬山鄉聚齊許多遊客及朝聖的人潮。現在還能在稻田裡划獨木舟，來這裏感受壯闊的田野風光外

武淵水火同源親子公園

宜蘭冬山鄉有個自然奇景，火出水中源源不絕，稱為「武淵水火同源」。利用國道五號高架橋下遮雨、擋烈陽的功能，現在開發成「武淵水火同源親子公園」，有人造草皮遊樂區，包含了大碗公溜滑梯、戲水池，新增滾輪溜滑梯、大沙坑、攀爬網。還有必吃武淵阿公香腸也一起收集

武淵水火同源親子公園 詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路42號

電話：03 959 5020

營業時間：24小時開放，投射照明燈到23:00，所以白天、夜晚都可玩

冬山火車站 美食小吃





肚子餓了嗎?!了火車站對面有好吃美食小吃和冰喔!

冬山小可愛 臭豆腐米粉羹粉圓冰

冬山美食推薦》「冬山小可愛」位於冬山火車站旁，賣的東西也很簡單~米粉羹、粉圓、臭豆腐。近年來，因為食尚玩家的加持，它馬上搖身一變成為人氣小店！2024年，在羅東也開了新店面，稱「冬山小可愛羅東總店」，可惜附近真的不好停車啊!

冬山小可愛 詳細介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路69號

電話：03 959 3904

營業時間：08:30–17:30 週二公休

許家米粉羹

冬山火車站前米粉羹，冬山美食推薦》「許家米粉羹」，在冬山火車站前，原本是一家沒有店名的老店，雖然外表不起眼，但卻是人氣不錯的小店。可惜臭豆腐已經停賣好多年了，不過還是有好吃的米粉羹、一串心可以品嚐

許家米粉羹 詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉中華路27號

電話：03 959 3904

營業時間：平日8：00～13：00 假日：7：30～15：00 星期一公休

秋玉滷味

冬山美食推薦》位於冬山老街與冬山火車站附近，雖然是隱身巷弄，總會有人聞香下馬找到它! 看似不起眼的小店，生意可是相當不錯呢，買回家不管當正餐或宵夜，打打牙祭都很不錯!

秋玉滷味 詳細介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉南興路52號(冬山火車站附近)

營業時間：星期五六日 11:30–18:00

電話：03 959 1864

冬山小風箏雪花冰

冬山小風箏雪花冰

招牌雙色雪花冰及單色冰品，絕版搭配消暑又好吃

地址:宜蘭縣冬山鄉中華路17號 (冬山火車站前)

電話:03 959 0875

營業時間:平日10:30~21:30 假日10:00~22:00

文章介紹

逸鄉村冬山總店

冬山美食推薦》「逸鄉村」是宜蘭特色麵包店及宜蘭伴手禮店中非常特別的一家。「逸鄉村冬山總店」的『爆漿饅頭、流淚土司』可說是宜蘭必買名產之一了，必買麵包推薦有流淚吐司、爆漿饅頭、米唐、就是愛蔥~等。新推出「百變造型饅頭DIY」的活動，宜蘭旅遊旅途中安排一下活動，不但可以吃到好吃的點心，又可以激發內心的料理魂。開心又有很有成就感哦!

冬山春捲蝦餅

冬山美食小吃必吃這幾家~冬山春捲蝦餅、金珠蔥油餅、同心圓紅豆餅只是個小小的攤子，但卻飄香千里遠近馳名。名氣大到連食尚玩家、愛玩客報導過呢，店裏主要以炸物為主，但其中又以炸蝦餅炸春捲最為出名，它的美味與龍潭湖春捲伯有過之而無不及，真的是好吃的鄉土銅板美食

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷5號對面（喜互惠超市對面）

營業時間：13:00 – 18:00 ，休息日會公佈在 Facebook

電話：0958057972

冬山金珠蔥油餅

食尚玩家介紹，好吃的炸彈蔥油餅，現擀現煎炸，麵皮蓬鬆有嚼勁，蔥蛋很香很好吃，還有賣古早味紅茶。獨特的醬汁，類似蚵仔煎的醬料，還有黃金泡菜小辣口味的，每份50元

冬山金珠蔥油餅 詳細文章介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷5號

營業時間：14:00–18:00 星期三公休

電話：0989 343 359

郭媽媽蔥油餅

餅皮煎炸的十分當蓬鬆，餅皮很Q，醬汁屬於鹹甜口味，加胡椒風味會更好。酥酥的蔥油餅搭配蔥花和雞蛋，非常很好吃。油瀝乾會更好吃！

郭媽媽蔥油餅 文章介紹

地址：宜蘭縣冬山鄉香南路(冬山國中正門口)

營業時間：14:00–18:00

電話：0987 377 495

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