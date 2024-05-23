瑞豐夜市隱藏這間厲害的品天然，主打不加糖也好喝的奶茶

高雄唯一1間不加糖也好喝的鮮奶茶，無糖也會有自然甜味的涼水

外地來的客人都十分推薦，逛夜市看到品天然都會很開心

讓很多上班族、旅客、養生朋友都愛的品天然

傳承媽媽涼水的飲料店，食材用料都是非常嚴格挑選

不使用化學食材、堅持天然，讓飲料可以好喝又能很回味

而且是對身體好的，不是越喝越不健康

已經累積很多熟客持續回購，而且很多國際旅客喝到都會很驚艷

品天然飲料都有提供試喝，老闆很大心

而且都會介紹飲品的風味、口感、自然香甜

品天然主打:100% 純天然食材、100% 無人工果糖、100% 無濃縮糖漿、不添加任何化學藥物

。XL瓶裝回購可折扣10元（建議使用半年就好）

。早上10：00～14：00這個時段有提供外送

。全省另有提供宅配服務



品天然創始店（三代店）

營業地址：高雄市鼓山區裕誠路1128號第6攤 瑞豐夜市第2排

訂購電話：0917-642-963

營業時間：17:30～23:00

公休時間：星期一、星期三

線上菜單：VIEW

LINE@:https://lin.ee/YudzlXP

IG:drink.natural.195/

官網與分店資訊:https://www.drinknatural.tw/

粉絲團：Facebook

外送時段10：00-14：00（請提早1天預定）

四大有料的隱藏版新品，因為菜單上沒有，請念出飲料名字或提供照片來選購

高雄最專精於天然茶飲的店家就是 品天然 美顏系飲料專賣

從原本的店鋪到瑞豐夜市行動攤子，很多回流客都會持續追隨

會開創品天然也是因緣際會加上身體因素

現代人都很愛喝手搖茶飲，持續喝下來真的也讓身體出現的狀況

加上老闆工作壓力大、隨著年紀增長

更加發現身體出了狀況

回想起來才知道是缺乏運動、加上愛喝手搖果糖茶飲，導致脂肪肝形成

聽從醫生的指示開始戒糖，加上又可以傳承媽媽好手藝的涼水

於是開始研究如何讓奶茶好喝、飲料好喝卻不加糖？！

老闆選擇了天然糖，如有冰糖、黑糖、二砂糖

堅持不添加任何化學物品的飲料店 應該就是品天然

高成本的用料、天然糖，也逐漸收到很多老饕的回饋、回流

高雄天然飲料推薦首選，不加糖也會甜的0卡飲料

老闆的媽媽本身也是販售古早味涼水，洛神花茶、冬瓜茶都是天然飲品

品天然就跟名稱一樣，堅持天然

讓飲品也可能好喝消暑解渴，還不會造成身體負擔

挖掘夜市隱藏版咀嚼系飲品，推薦給大家

夜市很多邪惡美食，可以配天然健康的茶飲 品天然

第一次來品天然可以參考熱銷排行榜

喜歡喝奶茶的一定要喝 甜菊鮮奶茶

堪稱為用喝的化妝水，喝出天然美顏

尤其現代人壓力大，手搖飲料成為最佳療癒的飲料

很多上班族團購、熟客平常日都會直接跟店家團購訂購

不一定要跑到夜市唷!!!大量訂購都可以跟店家洽詢

現在甚至很多外地客喝過，都會一次買十瓶以上

還自己自費300元的宅配費用

品天然 菜單

線上菜單：VIEW



除了入簾青跟香茅綠茶可以選擇無糖或微糖

其他飲品都是黃金比例調配一律固定

都是偏微糖或者無糖自然甜

點飲料不用煩惱甜度或者冰塊的問題

老闆都會專精調配每一杯黃金比例

點外送只需要飲料名稱，甜度、冰塊都不用煩惱幫你設定好

老闆也是很熱忱的人，因為提早發現自己身體健康出了狀況

更是極力推廣品天然，用好的茶飲、好的涼水，讓大家更能喝的健康

很多食材的好處都可以上網查到唷!

甜菊鮮奶茶$杯裝60瓶裝$90：無糖自然甜還會回甘的鮮奶茶

品天然使用天然甜菊葉，帶有天然甜味完全沒有熱量

像是減肥、或者糖尿患者也都可以吃草本甜菊葉

天然植物草本帶出的獨特甜味，讓茶飲很順口、讓奶茶也變有甜味卻無負擔、無熱量

讓奶茶好喝還有甘甜滋味，不添加糖還能順口好喝的高雄奶茶之光

尤其奶茶一定要甜才好喝

利用天然的甜菊葉引出甜味，讓奶茶帶出茶香、乳香

喝起來很順口無負擔，還很療癒，減肥也可以喝奶茶唷！（完全沒有糖）

。XL瓶裝回購可折扣10元（建議使用半年就好）

很多遊客喝了都會再來買，好喝自然爽口不燥口

黑醋栗果茶$65：在日本很受時尚年輕女生喜愛的飲料

日本人最愛黑醋栗花青素

網路上都可以找到很多好處

老闆還特別到日本考察，把優質的黑醋栗也成為自家飲品

黑醋栗是莓果之王，營養多多

買回來家裡孩子也愛喝，酸甜滋味很順口

獨特的清香酸甜帶出果香

手搖飲料真的大家都愛，老闆也聽到大家的心聲

很多朋友都喜歡有加料、想要咀嚼系

也尋找很多，推出隱藏版必喝的咀嚼系加料飲品

遵循古法熬煮、傳承媽媽手藝的洛神花茶搭配

尤其悶熱天氣最適合，酸甜順口好喝

挑選台東洛神製作，不是那種濃縮的

自然的果酸，保有香氣還會回甘

喜歡有咀嚼系、加料的饕客必喝

洛神紅寶石$80（改）（台東洛神+寒天+手洗愛玉） 左邊那杯

我個人也很愛喝洛神花茶，天然順口帶酸甜

加上手洗愛玉、寒天，讓每一口都是滿滿用料

天然的洛神花熬煮，真的很好喝

使用野生愛玉，口感更加扎實帶出愛玉香氣

很像涼水攤的古早味愛玉

滑溜順口帶出洛神花茶酸甜，每一口都還有低卡的寒天珍珠

口感好豐富，真的是車上秒殺喝完

老闆還特別尋訪很多食材，都要嚴格把關挑選才能搭配品天然飲料的初衷

挑選到這款帶有口感還有地瓜香的手工地瓜珍珠

使用的糖水都是自家熬煮，簡單提味帶出 酸甜順口度

18號$80（改）（檸檬愛玉+地瓜珍珠+寒天）

咀嚼系推薦這款隱藏版必喝 18號

老闆本身也是動漫迷，這款命名是七龍珠的人造人18號

天然的顏色搭配手工地瓜珍珠、寒天、檸檬愛玉，酸甜滋味帶有懷舊愛玉攤涼水滋味

滿滿的用料，挑逗味蕾加上檸檬自然酸甜好好喝

地瓜口感很Q，挑選手工製作帶地瓜自然香氣

新鮮檸檬汁滋潤，帶出懷舊愛玉滋味

冰涼度都可以做調配

夜市好喝的咀嚼系飲料

喜歡奶茶類、乳香滋味，推薦這款 古早味的冬瓜奶茶

無雙白玉奶有加入了地瓜珍珠、寒天珍珠

無雙白玉奶$80（冬瓜奶+地瓜珍珠+寒天）推薦給愛喝甜的妳

喜歡偏甜的人，最適合點這杯無雙白玉奶

使用懷舊冬瓜磚熬煮，帶出古早味

搭配小農鮮乳滋潤柔和，引出冬瓜茶的甜味香氣

讓整個味蕾都被喚醒了，喝了真的停不下來

搭配地瓜珍珠、寒天的雙層次挑逗，一杯下去就有飽足感

是冬瓜本身帶出的甜味，不添加果糖唷！喝完更加能感受到不會口渴

好喝天然飲品也可以有多層次的咀嚼口感

太多人想要咀嚼系天然飲品，老闆都聽到了！

讓心情可以很好的可可歐蕾

17號$90（改）（可可歐蕾+仙草+地瓜珍珠）無糖自然甜的飲料

這款也是使用七龍珠命名的人造人17號，帶有仙草黑色滑溜

自家熬煮的仙草，不擔心被可可牛奶給掩蓋唷！

帶有大人味的可可香氣，滑溜仙草帶有寒天咀嚼口感

使用手工製作的地瓜珍珠，QQ口感帶出地瓜清香

仙草好好吃，滑溜帶出清香

誰說瑞豐夜市沒有好喝飲料，推薦品天然

嚴格把關食材用料，讓飲料好喝又很健康天然

高雄天然飲料推薦首選，隱身於瑞豐夜市的涼水攤

絕不添加人工果糖、化學藥物

讓我也很安心買給家人、孩子喝

品天然創始店（三代店）

營業地址：高雄市鼓山區裕誠路1128號第6攤 瑞豐夜市第2排

訂購電話：0917-642-963

營業時間：17:30～23:00

公休時間：星期一、星期三

線上菜單：VIEW

LINE@:https://lin.ee/YudzlXP

IG:drink.natural.195/

官網與分店資訊:https://www.drinknatural.tw/

粉絲團：Facebook

外送時段10：00-14：00（請提早1天預定）

四大有料的隱藏版新品，因為菜單上沒有，請念出飲料名字或提供照片來選購