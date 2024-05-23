在九州福岡市有著一間專售烤豬排的專賣店，其特色是全店只供應一道料理「烤豬排定食」。雖然只販售一種餐點但其人氣度可是絲毫不減，是福岡市上班族口耳相傳的熱門餐廳之一。

這間餐廳名為「豚ステーキ 十一(烤豬排定食 十一)」，其在博多市區有著四間分店，本店在博多南，第二間在住吉神社附近博多車站往藥院方向走路10分鐘就到了，第三間則是在近大濠公園的赤坂站附近。第四間則是有販售牛舌與烤豬排的六本松店。

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清爽可愛的豚ステーキ 十一的門口

在博多南的是本店，店內位置較大但也較多人排隊。這次在朋友的帶領之下我們到了第二間在住吉神社附近的住吉分店，從博多車站出往藥院方向走路10分鐘就可以抵達。

「豚ステーキ 十一」的特色是沒有任何招牌，只有在牆上輕輕爽爽的一隻小豬線條插畫。不仔細注意就會錯過，但仔細看就會被其巧思吸引。

「豚ステーキ 十一」住吉分店的店內以吧台和兩人座為主，四人座位僅一桌。可以感受到這裡是以上班族為客群的概念。沒有太多裝潢的店面就像是一般的家庭餐廳。

來吃「豚ステーキ 十一」不用有選擇障礙症，坐下來後店員來詢問的只會是白飯上的配料要選擇梅干醃漬物或是明太子。

前菜是一酸甜清爽的水果生菜沙拉，份量給得相當大方。

菜單也是簡潔易懂，只額外列出酒水、飲料的菜單，左邊僅介紹吃豬排會用到的醬料。

總共有三款豬排沾醬可以使用，桌上常態擺放著辛みそ(辣味噌)和わさびおろし(芥末蘿蔔泥)，和定食一起盛盤的是帶點甘甜的生薑醬油。

一整塊肉怕會吃膩，就可以沾這三種醬換換口味。我個人覺得每款醬料都很不錯，但尤以芥末蘿蔔泥最能去油膩。

上桌的定食內容也相當豐富，分量滿滿的厚片三分熟豬排，每塊都噴散著熱氣與肉香，中間帶點粉嫩色澤的半熟肉質讓豬肉吃起來Q彈不難嚼。

豚ステーキ 十一帶著粉嫩色澤的半熟肉

吱吱作響的熱燙鐵板在上桌後持續地為豬排加熱，可以直接品嘗熱燙的多汁肉塊，也可以稍待鐵板加溫後再吃下軟嫩多汁、熟度剛好的豬排。

來福岡就是要吃博多名物「明太子」，店家給的份量也是不錯，不是小氣的一小撮，這份量配飯提味剛剛好。

附贈的湯品是口味偏酸的紅味噌湯，小菜是醃白菜和馬鈴薯泥輪替。

這樣一份價格為1000日圓，算是稍微貴點價格，但以定食的份量來說「豚ステーキ 十一」是大方又讓人剛好飽足的餐點。

「豚ステーキ 十一」之所以深受上班族與當地人歡迎是因為白飯與湯可以無限續，而且原價1000日圓的定食只要加價500日圓，就直接再給你一盤和定食同樣分量的烤豬排。大食量的肉食族來這裡絕對可以吃得身心皆飽足。

豚ステーキ 十一(烤豬排定食 十一)住吉分店

地址：福岡県福岡市博多区住吉3-6-4

原文連結: (福岡)必吃美食推薦–「豚ステーキ 十一」–廣受在地人喜愛的鮮嫩多汁烤豬排定食

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