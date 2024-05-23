台中人氣蛋捲王再推新品，復古蛋捲強勢登場，打造層層酥脆紮實涮嘴口感，滿足口慾的魔力蛋捲就在這！！

台中人氣蛋捲王“ 似錦堂 “再推新品！使用純粹原料製作了口感紮實，並富有飽足感的 復古蛋捲 ，也就是我們常見的長條形蛋捲，但有別於機器做的薄酥口感，似錦堂以手工製作的復古蛋捲，則強調酥脆厚實的風味，目前只推出原味、芝麻、可可三種口味復古蛋捲，且以文青的輕巧包來包裝，不管是自己吃或是送親朋好友都很體面呢

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似錦堂 在台中經營了近五年的新食感蛋捲，不只是在地人喜歡，更是外縣市的旅客來到台中必買的伴手禮之一，且產品更獲得了 2024 ​台中市十大伴手禮首獎 、 臺中市百大好禮 ，以及 2023台灣烘培大賞TOP30 的肯定呢

目前似錦堂在台中有兩家店，一家緊鄰台中火車站的站前店，另一家則是在勤美附近的忠誠街上。

似錦堂2024門市限定評論活動：只要現場選購蛋捲並於Google留下任一鼓勵評論，經店員確認就回饋你迷你包 原味乙包。

現場人員正馬不停蹄的手作復古蛋捲，當下是生產可可復古蛋捲，那可可的香氣瀰漫整個工作室~

麵糊定量的擠入熱騰騰的鐵板壓烤後~

再由現場人員立馬以鐵棒一層層的快速捲緊後的蛋捲才會口感紮實，且手工製作產量有限，建議先預訂自己喜歡的口味，以免現場買不到喜歡的口味喔！

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每一根蛋捲稍微冷卻後就可以脫鐵棒，且在放一旁熱度降下後，就可以準備包裝囉！

每一根復古蛋捲的長度略不一是正常的唷！畢竟是純手工捲起來的蛋捲～～

你沒有看錯！似錦堂對自家產品很嚴苛，就連將蛋捲放入盒內也要有另一員工來把關，將最好品質的手作蛋捲放入。

再進行輕巧包導入自動包裝設備，密封式包裝效期可達100天，食品安全保鮮更加分唷～～

似錦堂的文青紙袋可裝入文青方盒1~3盒，或裝入輕巧包5~12包。需加購＄５元。（或現場購買滿＄５００即贈送一個）

輕巧包提盒可裝４－５包，需加購＄２０元，直接提著就走的禮盒送禮超便利。

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打開提盒印入眼前就是似錦堂家的輕巧包，文青的設計加上俐落的包裝，產品一目了然又好看。

復古蛋捲 目前推出的只有原味、芝麻以及可可唷！

每一輕巧包上都會貼上口味標籤。

背後更是將主要成分、產地、有效期限及保存方式都標示清楚。

輕巧包內都是單一口味，一包四支裝，且不必擔心會受潮而軟化。

記得把蛋捲給小孩吃前，先把乾燥劑丟掉唷!!

小孩才做選擇！招待好姊妹就是一次三種口味的復古蛋捲都要上桌，搭配美式咖啡或無糖茶品更是讚!!

復古蛋捲-原味 ，厚實度是拿起來不會輕易斷掉、也比較不會掉蛋捲屑，來個Ｘ也沒問題。

原味蛋捲就是擁有著最純樸簡單的味道，加上手作的紮實口感、入嘴後的酥脆及蛋奶香氣超涮嘴。

復古蛋捲-可可 ，有著豐富多層次的可可香氣，卻是微苦不甜的風味，加上一層層捲緊後的美味與紮實口感同時滿足，讓人欲罷不能的一支接著一支涮嘴吃去～～～

對於小涼來說，吃可可復古蛋捲再來上一杯美式咖啡，就是最棒的下午茶時光囉。

復古蛋捲-芝麻 ，這一口味是我家長輩的最愛，因為多了芝麻香氣，更迷人。

不得不說有了芝麻粒的加持，那香氣更上一層樓，難怪是百變口味中都依舊會保存下來的風味。我喜歡大口吃蛋捲，享受那蛋奶香與多層次的香脆口感，那熟悉溫馨的好味道，讓人一口接著一口不想停。

從側邊看！更能看出這手作蛋捲的厚實度，難怪小涼連吃兩根蛋捲就有飽足感。真材實料且用心手作，難怪每一年都是台中必買的伴手禮。

2024年就用 似錦堂 推出的輕巧包復古蛋捲，襲捲你周遭的親朋好友唄~

年輕人最愛的新食感蛋捲依舊有八種口味任你選購唷! 獨家限定口味有原味奶香、原粒芝麻、靜岡抹茶、艾肯可可、古早肉鬆、濃醇咖啡、灑滿青蔥及帕瑪森起司手作蛋捲。

似錦堂站前店 開在火車站附近真的超棒，旅人要回家前順路來提貨嘟嘟好(前提你要先預訂、也不怕想買的口味沒有囉)，目前有新食感蛋捲八種口味、復古蛋捲三種口味，葷素甜鹹皆有任你搭配！！且似錦堂站前店斜對面有兩個收費停車場，就算是外縣市朋友開車來也能輕鬆購物唷!

似錦堂 台中火車站前店

地址：台中市西區民權路31號

營業時間：09:30~17:30

似錦堂LINE@帳號 : @shijintang

臉書粉絲頁： 似錦堂

官網： 似錦堂

勤美店

地址：台中市西區忠誠街32號

營業時間：09:30~17:30