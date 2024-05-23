夏天就是要吃冰啊，不然要幹嘛？

超人氣老字號桃園水果冰店「盛夏冰菓室」好吃又好拍〜

這間是來滑FB時無意發現的店家，聽說是開了很久的店，還有一隻柯基店狗，當然要來嘗鮮一下啦！

【盛夏冰菓室】位置就在國際路一段上，附近不太好停車，開車來的話可以停在愛馬屋桃園中山場

(桃園市桃園區吉昌街226號)

藍色系為主視覺，都讓店顯得明亮又時髦！

門口點完餐，再入內找位置坐，室內室外都有座位區

店門口也有刨冰的圖片，會想多看一眼，感覺都超誘人，每一樣都想吃看看XD

食尚玩家也有來採訪介紹過

附上完整菜單〜

選項蠻多的，夏天可以吃冰，冬天還有紅豆湯圓等等

這裡也有傳統剉冰，可以自己挑選喜歡的配料，超多元的選擇每個人都能吃到自己喜歡的品項啦！

明亮的室內空間，雖然沒有過多的裝潢，也讓人感到放鬆愜意

店狗「芒果」也時不時會跑到你跟前閒晃，脾氣超好任人摸

很強很強的冷氣，很舒服的用餐環境，非常適合吃冰消暑！

芒果很溫馴各位狗控可以找牠玩，帶自家毛小孩來的話記得先讓牠們上完廁所在進入店內唷

【哈密瓜101】

視覺衝擊！ 超浮誇水果冰塔，水果都堆成小山丘了！

將新鮮當季水果豪邁鋪滿冰上，在加上一球香甜芒果冰淇淋，鋪好鋪滿每一口都吃得到誘人果肉

不管是空拍、還是側拍，這冰就是令人食指大動、食慾全開，料滿到都不知道要從哪邊開始下手了

這樣豐富的水果冰，水果熟度及香氣和甜度都在最佳狀態

裡面是牛奶與雞蛋口味的雪綿冰，口感細緻香濃，單吃就蠻好吃的了

吃起來都非常滿足，甚至對於像我這樣小鳥胃的人來說，有點太大份了些

【花生大湯圓】

來到這裡，客人可以自由選擇要冰的或熱的花生湯

熱花生湯很香濃耶〜

湯本身不會太過甜膩，花生也不少，有煮到鬆鬆的口感，香氣味道很好

湯圓的餡也不會太甜，即使我們剛吃完一碗哈密瓜101，這碗湯圓還是被我們解決掉，好吃！

小珊珊碎碎念：

炎炎夏日，想消暑必收這篇！

他們家一年四季全產品都有提供，想吃冷的熱的都有，重點是他們家的冰品料多味美用料超實在

桃園吃冰來這家！ 在這裡盡情享受吃冰的樂趣〜

【Info】

【盛夏冰菓室】

地址：桃園市桃園區國際路一段1172號

營業時間：11:00-23:00

電話訂餐：03-2289834

粉絲專頁：盛夏冰菓室

IG：盛夏冰菓室（@summer_ice_room）• Instagram 相片與影片

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