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桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛外觀與美味口感絕佳搭配，饕客激推！

2024-05-23 17:30:00 小珊珊 人氣：185
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1262篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：盛夏冰菓室
phone03-2289834
place桃園市桃園區國際路一段1172號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

夏天就是要吃冰啊，不然要幹嘛？001欠揍

超人氣老字號桃園水果冰店「盛夏冰菓室」好吃又好拍〜015啊

 

這間是來滑FB時無意發現的店家，聽說是開了很久的店，還有一隻柯基店狗，當然要來嘗鮮一下啦！

盛夏冰菓室】位置就在國際路一段上，附近不太好停車，開車來的話可以停在愛馬屋桃園中山場

(桃園市桃園區吉昌街226號)

藍色系為主視覺，都讓店顯得明亮又時髦！

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

門口點完餐，再入內找位置坐，室內室外都有座位區

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

店門口也有刨冰的圖片，會想多看一眼，感覺都超誘人，每一樣都想吃看看XD

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

食尚玩家也有來採訪介紹過

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

附上完整菜單〜

選項蠻多的，夏天可以吃冰，冬天還有紅豆湯圓等等

這裡也有傳統剉冰，可以自己挑選喜歡的配料，超多元的選擇每個人都能吃到自己喜歡的品項啦！

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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明亮的室內空間，雖然沒有過多的裝潢，也讓人感到放鬆愜意

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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店狗「芒果」也時不時會跑到你跟前閒晃，脾氣超好任人摸

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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很強很強的冷氣，很舒服的用餐環境，非常適合吃冰消暑！

芒果很溫馴各位狗控可以找牠玩，帶自家毛小孩來的話記得先讓牠們上完廁所在進入店內唷

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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哈密瓜101

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

視覺衝擊！021渴望超浮誇水果冰塔，水果都堆成小山丘了！

將新鮮當季水果豪邁鋪滿冰上，在加上一球香甜芒果冰淇淋，鋪好鋪滿每一口都吃得到誘人果肉

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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不管是空拍、還是側拍，這冰就是令人食指大動、食慾全開，料滿到都不知道要從哪邊開始下手了

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

這樣豐富的水果冰，水果熟度及香氣和甜度都在最佳狀態004拍手

裡面是牛奶與雞蛋口味的雪綿冰，口感細緻香濃，單吃就蠻好吃的了

吃起來都非常滿足，甚至對於像我這樣小鳥胃的人來說，有點太大份了些

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

花生大湯圓

來到這裡，客人可以自由選擇要冰的或熱的花生湯

熱花生湯很香濃耶〜

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

湯本身不會太過甜膩，花生也不少，有煮到鬆鬆的口感，香氣味道很好

湯圓的餡也不會太甜，即使我們剛吃完一碗哈密瓜101，這碗湯圓還是被我們解決掉，好吃！

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

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小珊珊碎碎念：

炎炎夏日，想消暑必收這篇！023啦啦啦

他們家一年四季全產品都有提供，想吃冷的熱的都有，重點是他們家的冰品料多味美用料超實在

桃園吃冰來這家！028揪耳朵在這裡盡情享受吃冰的樂趣〜

桃園冰店推薦！盛夏冰菓室滿到不行的浮誇水果造型101塔，吸睛

 

【Info】

盛夏冰菓室

▶地址：桃園市桃園區國際路一段1172號

▶營業時間：11:00-23:00

▶電話訂餐：03-2289834

▶粉絲專頁：盛夏冰菓室

▶IG：盛夏冰菓室（@summer_ice_room）• Instagram 相片與影片

 

 

文章標籤
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