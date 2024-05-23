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宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/手沖咖啡/甜點/清新簡約的老宅咖啡廳

2024-05-23 22:13:00 撒野樂活小村婦 人氣：119
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：很美 Handmade
phone03-9307030
place宜蘭縣壯圍鄉大福路二段337號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

那天假日午後帶著孩子到壯圍海邊走走，踏踏沙之後陽光依舊燦爛，還捨不得回家，臨時找到這一間老宅咖啡店很美Handmade，清新簡約的風格和迷人的肉桂捲，再加上一杯香醇的手沖咖啡，這樣美妙的時光讓人印象深刻，心中默默許願下次還要再訪

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

  很美 Handmade｜店家環境  

很美Handmade位於宜蘭壯圍的鄉間，附近是很單純的田野與住宅區，就在十字路口由一棟老屋改造的咖啡廳默默地在這裡重生，初見很美之時並沒有太多的驚豔感，看得出老宅外牆用白色底漆粉飾過，一樓側面也改造了幾扇大窗戶，白色窗簾遮掩住店內的景觀，而那一個小小的紅色招牌亦是低調的可愛

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

很美Handmade的一樓是大片落地門窗，一眼就能望穿店內環境，門口幾盆綠色植栽點綴為老屋帶來一點新意，很美」其實是手作「Handmade」的諧音，老闆堅持以天然的食材手工製作，帶給大家健康又美味的甜點，這一份堅持的理念，就是很美的初衷

販賣品項有 

手作甜點/法式鹹派/肉桂捲/鹽奶油捲

還有 手沖咖啡/美式咖啡/其他飲品

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

進入店內就很喜歡它舒服的空間，沒有太多複雜華麗的裝潢，老房子的地板被保留下來，內牆以水泥灰色調為主，除了櫃台後面那一面紅色牆比較搶眼之外，淺色木質系的桌椅還有側邊一整排的大窗和透光的白色窗簾，著實有一點浪漫的韓風調

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

二樓應該沒有用餐區，而樓梯間有一些書本的擺飾，是店家挑選過適合配咖啡的書籍，可以在店裡借閱

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/ 宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

入門後馬上會看見櫃台和甜點櫃，當天的甜點、麵包、布丁、鹹派等等都會在這裡，都是當日限量販售

⊙用餐規則 

- 禁止攜帶外食、用餐時間90分鐘

- 不開放訂位，可於前10分鐘來電確認座位狀況

- 內用低消每人一杯飲料(不含甜點)

- 鹽奶油卷僅假日供應

- 開放一天前(16:00)預訂肉桂捲及鹽奶油捲，不接受當日預訂甜點

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

咖啡及飲品有菜單可以參考，如果是甜點就直接來到櫃檯點，常溫麵包和手工餅乾、肉桂捲在櫃台上方，冷藏櫃則有布丁和巴斯克蛋糕等等，就看當日供應的品項

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

走進很美」我直接被迷人的咖啡和肉桂捲香氣吸引，你能想像整間店飄散著淡淡的肉桂捲味道嗎? 雖然中午吃得很飽，但是不知覺得就好想來一杯咖啡和肉桂捲，實在太誘人了，網民推薦必點的也就是肉桂捲，有分原味焦糖核桃兩種口味

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

呈現長方形格局的店面小巧而溫馨，大概約有18個座位，微微透著光線的窗邊和飄逸的白紗布簾，伴隨著主人客人輕巧的說話聲，溫柔又帶點質感的空間讓人有放鬆感

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

這裡雖然沒有特別華麗或吸睛的造景，但整體的氛圍是很美的，給人輕輕柔柔的感覺，會很想呆坐在窗邊拾起一本書，靜靜品嘗著咖啡或書寫，或者單純聊聊天與好友一起享用甜點

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/    宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

  很美 Handmade｜菜 單  

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

  很美 Handmade｜手沖咖啡  

來到這一定要點一杯手沖咖啡，吧檯是正在沖泡咖啡的男主人，專注與凝聚地沖煮，享受著對咖啡的熱忱，是不是很帥氣呀

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/ 宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

一杯好喝的咖啡，除了嚴選的咖啡豆品及器皿，還有沖泡過程的細膩和技巧，在開放式的吧檯旁就能看見手沖的療癒過程，我想不僅僅是喜愛咖啡的男主人，我們也被療癒到了

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

哥斯大黎加/唐梅奧/紅蜜 

喝起來有一點果酸香和蜂蜜的微甜感，

滑順又香醇的口感讓人有幸福感，

謝謝老闆給予溫暖香醇的咖啡，

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

  很美 Handmade｜餐點分享  

由於每人低消是一杯飲品，

所以我們三人點了手沖咖啡之外，

另外也點了拿鐵($150)草莓氣泡飲($150)

另搭配了焦糖肉桂捲($110)

巴斯克蛋糕($160)

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

 草莓氣泡飲 

這一杯應該會是女孩們喜歡的飲品，甜蜜帶有美感的漸層，清爽綿密的酸甜感很適合夏天喝

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

 拿鐵咖啡 

拿鐵咖啡有著漂亮均勻的拉花

老爺說溫順好喝

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

 焦糖核桃肉桂捲 

店內招牌之一肉桂捲絕對不可錯過，有原味和焦糖兩種口味，實在受不了焦糖核桃的誘惑，所以點了一個來滿足自己的口腹之慾 😆他們家的肉桂有手撕吐司的口感，咬下去捲體濕潤有彈性，濃郁的肉桂香甜味在口鼻間散開，加上焦糖核桃味道更為豐富，真是太喜歡了，但是因為有了焦糖所以甜度稍微高了一些，這時候剛好可以搭配咖啡或氣泡飲，簡直是完美的下午茶組合

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

 巴斯克蛋糕 

原味的巴斯克蛋糕乳酪味濃郁，質地細緻綿密，淋上了莓果醬增加酸甜度，吃起來味道也是很不錯喔

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

手沖咖啡組還有附贈一小片手工餅乾

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

宜蘭壯圍下午茶推薦【很美 Handmade】迷人香氣肉桂捲/

很美 Handmade的初訪就如同美妙的際遇，整體環境清新舒服讓人喜歡，甜點和咖啡的表現也不錯，特別推薦好吃的肉桂捲，這裡來過之後會很想再來坐坐，感受午後寧靜輕鬆的美好。在宜蘭壯圍小村落的文青咖啡店，分享給大家來品嚐囉 

  很美 Handmade｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉大福路二段337號 

■ 電話 : 03 9307030

■ 營業時間  13:00-19:00

■ 公休日: 週三四五

■ FB官方網站: 很美 Handmade

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
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