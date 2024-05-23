#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ·臺中西屯

【前言】

臺中老虎城新開幕的新加坡南洋料理餐廳- #撈八生，富含泰、越、新馬等南洋異國風味，引入當地特有辛香料與餐點，依照臺灣飲食習慣研發出各式新創料理！

【店內環境】

位於老虎城三樓的撈八生，在前往四樓影城的手扶梯轉角處，稍微有些死角視野會比較難在第一時間找到餐廳（但如果有要前往影城看電影的民眾，一定會被店門口的精緻裝潢吸引到！）

用餐空間其實不大，不過撈八生完善規劃了大約20人左右的桌位數，桌與桌之間都有保留舒適不擁擠的區隔。

並且打造了充滿南洋風情的裝潢擺設，選用了金邊大理石桌與餐具、藤編木質椅以及各類植栽，既感受到南洋異國氣息又結合了奢華慵懶的氛圍！

【菜單Menu】

圖片來源：撈八生官網

店內是單點式菜色，價位落在$88-$388區間，有販售主餐肉食、蔬食、湯品、炸物甜點以及當地啤酒，我覺得很適合與朋友聚餐小酌一下。

【餐點介紹】

#海南片烤雞 /附餅皮

大家一定有吃過烤鴨店的一鴨三吃，其中最多人喜歡就是餅皮包片烤鴨與蔬菜蔥段，但你們有吃過餅皮包「海南雞」嗎！？

第一次聽到這麼創意的結合，用精緻兩層架擺上了蔬菜烤皮以及海南片烤雞，從上層拿了薄薄的餅皮，海南雞蘸上經典甜麵醬後再夾入黃瓜、豆芽菜；包起來後一口咬下，海南烤雞的肉質非常軟嫩多汁，與一般常見的烤鴨來說更為清爽不油膩，黃瓜跟豆芽菜讓整體多了爽脆的口感！

#馬來椒麻炒雞

我個人對於椒麻雞的印象，是泰式料理中的油炸類主餐，外層酥脆且搭配生菜與魚露的調味致使口感酸甜；撈八生的椒麻炒雞口感顛覆我的想像，選用無骨雞腿部位省去剔骨的麻煩、搭配泰國檸檬葉與辣椒大火快炒，與以往的泰式椒麻雞而言，口感上轉為軟嫩、多了一種醬燒的鹹甜滋味，辣度非常足夠，是道非常下飯的主餐！（不過建議趁熱吃，涼掉之後吃起來有些油膩）

#椰葉鳳梨蝦球

臺灣熱炒店最常見的料理之一，以前我比較不理解好吃在哪，後來發現鳳梨的酸甜可以跟炸蝦的鮮味完美契合，但我個人很怕熱炒店的炸蝦上都會裹過多的美乃滋或是吃到肉質不好的蝦球⋯⋯

值得推薦的是撈八生這兩點問題都沒有發生！美乃滋比例恰到好處、味道不會搶風頭，蝦子外殼處理得當、肉質很紮實彈牙；最酷的是撈八生選用了非常有趣的葉子殼餐具擺盤，上桌前忍不住多拍幾張🤣

#南洋叻沙海鮮湯

蝦醬湯底｜含蝦子、魚片、魷魚圈、淡菜

一打開鍋蓋，濃厚的椰奶香氣撲鼻而來，整鍋的海鮮配料很豐富，有鮮嫩魚片、Q彈有嚼勁的魷魚圈，甚至還有淡菜！沒有任何腥味而且不會煮過熟導致口感柴老，不過我個人覺得湯頭偏鹹，還好每桌都有配白開水可以解渴～

#馬來筍空心菜

我個人吃飯真的更注重蔬食剩餘肉食，空心菜非常新鮮爽口，加上清脆的馬來筍與辣椒一起爆炒，辣度可以客製調整，但我個人推薦如果能吃辣的可以至少選個小辣，吃起來更香更開胃！

#摩摩渣渣

摩摩渣渣是不能不知道的南洋知名甜品之一，源自馬來西亞與新加坡。其實在泰式餐廳吃了不少次，到現在我依然不知道完整配料有什麼🤣

主要就是由椰奶作為基底，加入西米露、椰凍、菠蘿蜜等配料的甜湯；建議等冰塊融化一些再飲用不然真的蠻甜的～～很適合點一碗作為飯後點心，畫上甜蜜的句點。

店裡主食是選用泰國香米，口感比較粒粒分明且獨有一股異香，如果喜歡比較重口味可以點新加坡雞飯香醬米，多了獨特醬汁與蔥末的調味～

如果想吃麵食類可以選擇店內販售的越式河粉或是炒粿條，店內販售的品項真的很多元，各式南洋料理都可以在這裡品嚐！

【近期活動｜媽媽，魷您真好！】

圖片來源：撈八生官網

5月是屬於媽媽的日子，5/31之前帶媽媽到撈八生內用消費兩款主餐食，只要媽媽名字中「有、你、真、好」任一一個同音名字，出示身份證即可贈送鮮味十足的「奢華叻沙海鮮湯」

趁著月底前找個時間再帶媽媽來撈八生吃吃大餐、孝敬一下她，辛苦她一整年的辛勞～～

【常態活動｜經典雙人餐】

圖片來源：撈八生官網

如果餐點品項太多元，有選擇困難症的朋友可以參考店家搭配的經典雙人餐組合，一人不用$400就可以享受經典三菜一湯，海南雞單點價格就要$300多，我個人覺得這個套餐組合很划算!

🔍店家資訊

【撈八生 Lao Ba Sheng】

營業時間

☞︎ 11:00-21:00/無公休日

電話

☞︎ 04 3606 2527/建議訂位

地址

☞ 臺中市西屯區河南路三段120號3樓

(老虎城三樓，前往四樓影城的手扶梯旁)

IG

☞ @lao_ba_sheng_

餐點價位

☞ 單點式$88-$388不等，平均消費$5-600/人

☞ 平日用餐憑聯名卡消費，即享8折優惠！

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