IG REELS

🌟 桃園居民專屬優惠活動🌟

平日（週一～週五）持市民卡或出示證件為桃園居民，拍攝證件類項目送一個加洗尺寸，趕快預約拍攝～

HOLO+FACE

想拍攝韓式證件照、形象照、寫真照，愛麗絲推薦HOLO+FACE，他們有專業的妝髮、攝影、修圖都很細心，這次到HOLO+FACE 桃園遠百店，拍攝肖像照、寫真照。

當天拍攝是有含妝髮，彩妝部分皆採用一次性化妝包與國際品牌化妝品，讓人用的安心，彩妝師會溝通妝容風格與髮型，我偏愛大地色及捲髮，設計出很韓的風格髮型。

有提供糖果及開水可以享用，非常貼心!

現場有置物櫃可放貴重物品，有上鎖不用擔心物品遺失。

現場也有衣服、配件可以選擇，如果想拍證件照，推薦現場挑衣服，正裝很多，也可以自行帶衣服搭配。

拍攝

完妝後，就進行拍攝啦～

🌟情緒寫真照

攝影師很專業，會指導動作與表情，讓我很快就進入狀況，背景顏色我選擇乾燥粉，後面還有最近流行的圓光圈，特別美。

不同動作會拍攝數張，最後分類做篩選，選出最滿意的三張。



有點專業形象姿勢。

坐在椅子上的氛圍感不同~

選了一張有態度的時尚照

🌟肖像照

上次心理測驗-HOLO+FACE桃園店色光奇幻之旅！你的命定色心理測驗，找到屬於自己的色彩。

測出適合的背景色是米白色/黃色，我是激動人心的暖陽金星，當然選黃色背景，沒想到非常好看，很適合放在頭貼。

修圖成品

選好照片後，就交由專業後製團隊修圖，臉上有瑕疵不用擔心，都可以修掉，

例如：修掉黑眼圈、臉小一點、眼睛大一點等等，像我衣服有皺摺，也能修，太厲害了。

過幾天可以到官網的會員系統裡查看照片。

若需要修改可留言給修圖師，確認修圖的照片也能夠直接下載電子檔。

接著就等候通知，再前往門市領取照片即可！

有透明相框可以在家中，也有小吊飾可以掛在鑰匙上，非常好看。