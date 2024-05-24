常來內湖碧山嚴登山，卻不知在白石湖吊橋旁居然有間橋頭美食坊隱藏在半山腰，擁有群山環繞、景觀遼闊，可眺望180度的無敵山景，最吸睛的是餐廳內有半戶外座位區，如置身在森林般的愜意，讓人用餐起來很舒服，來這裡可以好好放鬆，享受一頓美食重新出發，雙人套餐只要600就有三菜一湯，白斬雞、魚或豬腳、炒青菜、當季例湯、白飯等CP超高，這裡環境清幽，風景優美，很適合健行賞花後來用餐～

半戶外露天座位區，這裡沒有過多的裝潢，只有最原始的風景，讓人彷佛置身於森林裡，相當愜意～影片分享

白石湖景觀餐廳：橋頭美食坊。

橋頭美食坊地點就在白石湖吊橋旁。

最新DM，實際DM以店家為主，餐點平價美味，重點是美景無價。

菜單上沒有，好像也有研磨咖啡可以享用。

我們選在戶外座位區的，就像置身於大自然環境下用餐一樣。

雙人套餐600元（三菜一湯附白飯），感覺份量還蠻多的，CP值超高。

當季例湯為冬瓜雞湯和現炒時蔬。

當天選擇魚居然是香煎鮭魚，表面金黃酥脆、肉質不乾柴，還有附檸檬片和胡椒，超大塊又好吃。

白斬雞肉質Q彈也相當美味～

加點滷豆腐20元

看到眼前的美景，感覺食物都變美味了～

雙人套餐600元，滿滿的一桌超豐盛的～

橋頭美食坊：台北市內湖區碧山路26-1號；營業時間：11：00-20:00（周二公休）

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