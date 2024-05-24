「瀧厚炙燒熟成牛排」

用獨特技術讓牛排更軟嫩，

7分也不會太柴，

還有牛肉羅宋湯喝到飽；

【瀧厚炙燒熟成牛排(信義ATT店)】

地址：台北市信義區松壽路12號ATT 4 FUN5樓

電話：02-7734-2008

營業時間：星期日~星期四11:00~22:00、星期五~星期六11:00~23:00

【瀧厚炙燒熟成牛排】粉絲專頁

深藍色系的裝潢，

「瀧厚炙燒熟成牛排」

帶點質感的氛圍，

主打家庭式牛排餐廳，

整體CP值滿不錯的；



【深藍色系的大門】

店內很寬敞，

環境也滿乾淨的，

店員有點太熱情

(盯著客人瞧XD)

除此之外氛圍都滿好的；



【店內空間頗大】



【延續深藍色系色調】

肉品的選擇除了牛肉之外，

也有戰斧豬、雞、魚等選擇，

單點有沙拉、炸物燉飯等品項，

我們點了"炙燒熟成板腱牛排6OZ"、"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"，加點一份A套餐；



【菜單參考】

點完餐馬上直奔今日主題~

這裡提供自助沙拉吧，

飲料和湯品無限喝到飽，

尤其被網友大推的羅宋湯，

是我本日主要目標；



【約5種飲料和咖啡機】



【湯品醬料自助吧】



【羅宋湯和玉米濃湯】

用湯杓往下舀，

滿滿的湯料很給力，

洋蔥、大量番茄和牛肉，

喝起來料多又實在；



【料超多的~】



【牛肉也給的大方】



【沾大蒜麵包也好吃】

套餐A附上沙拉、前菜和酥皮濃湯，

前菜的"經典薄脆雞翅

味道還不錯就是太迷你、

酥皮濃湯的酥皮真的有厲害，

和著濃湯一起喝，

還有滿滿奶香味；



【湯品和沙拉】



【中規中矩沙拉(和風醬)】



【"經典薄脆雞翅"】



【有點超迷你】



【整層酥皮奶香味十足】

"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"

7分熟沒有血水，

較少油花、

口感不會到太韌，

整體味道還不錯；



【"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"】



【肩小排油花較少】

"炙燒熟成板腱牛排6OZ"

比無骨肩小排再多點油花，

吃起來較軟一些，

和無骨肩小排相比CP值更高；



【"炙燒熟成板腱牛排6OZ"】



【我下次應該還是點它】

※後記：【瀧厚炙燒熟成牛排】

擁有滿多家分店的，

牛排的肉不會太硬、

價格也公道、

還有喝到飽的羅宋湯，

家庭、朋友聚餐都是不錯的選擇

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