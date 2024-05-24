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【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅宋湯店｜柴貓趴趴走

2024-05-24 08:57:00 柴貓趴趴走 人氣：110
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：398篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：瀧厚炙燒熟成牛排-台北信義ATT店
phone02-77342008
place台北市信義區松壽路12號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「瀧厚炙燒熟成牛排」
用獨特技術讓牛排更軟嫩，
7分也不會太柴，
還有牛肉羅宋湯喝到飽；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅

【瀧厚炙燒熟成牛排(信義ATT店)】
地址：台北市信義區松壽路12號ATT 4 FUN5樓
電話：02-7734-2008
營業時間：星期日~星期四11:00~22:00、星期五~星期六11:00~23:00
【瀧厚炙燒熟成牛排】粉絲專頁

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深藍色系的裝潢，
「瀧厚炙燒熟成牛排」
帶點質感的氛圍，
主打家庭式牛排餐廳，
整體CP值滿不錯的；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【深藍色系的大門】

店內很寬敞，
環境也滿乾淨的，
店員有點太熱情
(盯著客人瞧XD)
除此之外氛圍都滿好的；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【店內空間頗大】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【延續深藍色系色調】

肉品的選擇除了牛肉之外，
也有戰斧豬、雞、魚等選擇，
單點有沙拉、炸物燉飯等品項，
我們點了"炙燒熟成板腱牛排6OZ"、"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"，加點一份A套餐；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【菜單參考】

點完餐馬上直奔今日主題~
這裡提供自助沙拉吧，
飲料和湯品無限喝到飽，
尤其被網友大推的羅宋湯，
是我本日主要目標；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【約5種飲料和咖啡機】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【湯品醬料自助吧】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【羅宋湯和玉米濃湯】

用湯杓往下舀，
滿滿的湯料很給力，
洋蔥、大量番茄和牛肉，
喝起來料多又實在；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【料超多的~】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【牛肉也給的大方】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【沾大蒜麵包也好吃】

套餐A附上沙拉、前菜和酥皮濃湯，
前菜的"經典薄脆雞翅
味道還不錯就是太迷你、
酥皮濃湯的酥皮真的有厲害，
和著濃湯一起喝，
還有滿滿奶香味；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【湯品和沙拉】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【中規中矩沙拉(和風醬)】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【"經典薄脆雞翅"】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【有點超迷你】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【整層酥皮奶香味十足】

"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"
7分熟沒有血水，
較少油花、
口感不會到太韌，
整體味道還不錯；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【"炙燒霜降無骨肩小排7OZ"】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【肩小排油花較少】

"炙燒熟成板腱牛排6OZ"
比無骨肩小排再多點油花，
吃起來較軟一些，
和無骨肩小排相比CP值更高；

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【"炙燒熟成板腱牛排6OZ"】

【台北信義】瀧厚炙燒熟成牛排｜大塊牛肉喝到飽，被牛排耽誤的羅
【我下次應該還是點它】

※後記：【瀧厚炙燒熟成牛排】
擁有滿多家分店的，
牛排的肉不會太硬、
價格也公道、
還有喝到飽的羅宋湯，
家庭、朋友聚餐都是不錯的選擇

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