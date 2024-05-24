這間隱藏在小鎮內超低調的煦苑 Yuanli，每次經過總是會被那老屋改造的粉色木門給吸引，搭配吸睛的“如果我是你～我會走進來吃紅豆餅喝咖啡”紅色布條，很難不被他吸引目光，不說還以為是文青小店，沒想到販售的是散步甜食紅豆餅，不僅如此，還可以內用與友人們小聚，菜單有咖啡、飲品、茶、紅豆餅等，價位落在$25~$160之間，內用每人低消一杯飲品

煦苑 Yuanli 在哪？

煦苑 Yuanli位在苑裡130縣道上，在世界路上，對面是新苑花坊，距離苑裡車站開車大約7分鐘路程，是由老闆娘返鄉開店，想讓在地人與朋友有個聚餐聊天的地方，一入店就可以看到半開放式吧台，整體充滿清新文青的風格，給人舒適感，內用部分在後方，內用不能拍攝店內座位空間照，只能拍攝自己點的餐點，所以我們選擇了外帶

菜單MENU

菜單有咖啡、飲品、茶、紅豆餅等，價位落在$25~$160之間，內用每人低消一杯飲品，用餐時間90分鐘

每日限定的紅豆餅口味都會在櫃檯，當日限定口味是泰奶卡士達，也是滿特別的創意口味

紅豆餅

紅豆餅都是現點現做，點餐後可以稍坐等候唷！！

紅豆餅上還印有店名，整個相當可愛討喜

3Q米食草仔粿

創意口味肯定要試一試啦！紅豆餅外皮帶點微酥，剛起鍋要小心燙口，草仔粿口味結合了在地米食，口感軟糯有著草仔粿的香氣，還有著胡椒香氣的古早味蘿蔔絲，鹹香鹹香，相當不錯

花生麻糬

花生麻糬內餡也滿是香濃的花生香氣，吃起來有花生的顆粒，麻糬口感扎實軟Q，也是相當不錯

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店家/景點資訊

店家名稱：煦苑 Yuanli

所在地址：358臺灣苗栗縣苑裡鎮66號

營業時間：日 一 三 四 五 六 10:30-19:00

店家電話：03-7855586

評價：★★★★★

備註資訊：

✔內用每人低消一杯飲品

✔客滿時用餐限時90分鐘

✔內用空間勿拍環境照 Google即時導航

交通資訊

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