貳樓林口店今年三月正式開幕，這間店以露營為主題，並結合日本露營風格品牌「Quick Camp」，店內設置一頂大型印地安帳篷、仿營火、露營椅，將用餐空間打造成氛圍感十足的郊外露營風，貳樓還推出了林口店限定菜色「Greek Style野炊系炭烤雞肉早午餐」，給顧客視覺和味覺滿滿的驚喜和全新感受。

開車前往可停附近的林口廣停二平面停車場或林口廣停五停車場。

▲貳樓林口店的外觀為獨棟小木屋造型的挑高餐廳，在周圍都是大樓叢林的住宅區顯得格外醒目。

▲等待區設置了一個美式爐火和躺椅，在等待的時間能跟朋友家人拍拍照打發時間，真的很有巧思。

▲入內後發現最亮眼的就是中央的大型印地安帳棚，帳棚下還有個仿營火造型燈還會冒煙，在帳棚下坐著露營椅用餐真的很有露營的感覺。

▲餐廳使用了大量石頭和木頭材質的裝潢，讓人更有在郊外露營的感覺，周圍是弧形吧台桌的設計，桌上擺放了營燈晚上一定很有氣氛。

▲仔細張望會發現很多地方都藏著一些小驚喜！

▲靠窗的座位採光較好，玻璃窗貼上了年輪的貼紙，呼應了整間餐廳的野外風格。

貳樓菜單請參閱：https://www.secondfloorcafe.com/menu/

▲熱奶茶：奶茶為紅茶包+一杯鮮奶的組合，可自行加入鮮奶調整喜愛的口味，喝完可以續杯。

▲新鮮果汁：果汁為芭樂、蘋果、甜菜根、甘蔗汁和明日葉混和，可以喝到滿滿的果粒纖維，整體甜度適中。

▲皇后娘娘新鮮果汁：當天是母親節，參加活動請小朋友宣讀"效忠皇后娘娘"誓詞就能獲得一大杯果汁，真的太讚了！

▲Greek style 野炊系炭烤早午餐 460元：這是士林口店的限定菜色，碳烤料理正好與露營風相呼應，有兩串炭烤雞肉、兩片橙香丹麥吐司、烤馬鈴薯和生菜，並搭配希臘優格醬，優格醬剛好解雞肉串的油膩感，甜與鹹兩種口味完美交織，丹麥吐司烤過有淡淡焦香，口感極為柔軟，表層的糖粉與果香讓吐司味道更有層次，這道為貳樓林口店必點。

▲炭烤雞肉表層使用醬烤方式味道非常香，炭烤時間很剛好雞肉保有充足水分，肉質也很軟嫩。

▲南洋辛香雙料細扁麵 370元：這道是陳小兔的最愛，為南洋醬、雞肉、鮮蝦和季節時蔬的組合，醬汁酸酸辣辣很有泰式風味，吃起來極為開胃，蝦子很肥美，吃起來有脆度，雞肉肉質滑嫩不乾柴。

雞蛋糕短評：今年新開幕的露營風貳樓，一進到餐廳感受到滿滿野外露營風格裝潢布置，服務人員極親切，當天母親節參加活動還多送了一杯果汁，野炊系烤雞肉非常香肉質也很不錯，也是林口店限定的菜色喔！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★☆



【貳樓林口店美食資訊】

地址：新北市林口區民富街108號

電話：0226009133

官網：https://www.secondfloorcafe.com/index.php

營業時間：08:00–21:30(周一~周四、周日)、08:00–21:30(周五、周六)

外送：無

線上預定：inline、opentable

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

【新竹食記】貳樓Second Floor (新竹店) - 會員當月壽星有專屬生日小蛋糕，新竹寵物友善餐廳

【台北食記】貳樓(微風南山店) SECOND FLOOR CAFE - 2023台北最美早午餐，五星級的服務和餐點，在101旁用餐的奢華享受

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團