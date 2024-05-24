全台最美座落田野風景的壽喜燒火鍋🍲 🌾就在南投

草屯火鍋店百百家 不過這家是南投首家壽喜燒專門店🫶🏻

店內寬敞舒適 一入店映入眼簾是綠油油的田野 讓人身心舒暢❤️

湯頭除了壽喜燒外也有雞白湯、豚骨豆乳湯 都非誠值得試試！

店外還有超大停車場 吃飯停車沒煩惱～～～🅿️

「湫禾 壽喜燒」位於南投縣草屯鎮碧山路820號。

店外是日式庭院造景 環境舒適靜謐 停車場大 很方便停車～

店內環境寬敞舒適 都是4-6人桌

採光非常好 運氣好坐在窗邊真的超美～田景直接一覽無遺👀

採Qr code點餐 套餐有附主食、沾料、蔬菜盤、甜點

壽喜燒湯底特別的是有增添牛蒡絲 讓口味更清爽😍

濃郁雞白湯是外面火鍋店少見的湯底 推薦煮蔬菜更清甜～

餐點選擇多 我們這次點無骨牛小排＋伊比利豬、台灣梅花豬

牛小排油花超美 涮至五分熟口感超軟嫩 推這個！

梅花豬肉沒什麼豬騷味 肉質越嚼越香🤤

蔬菜盤都是純蔬菜 無加工火鍋料 營養滿分💯

壽喜燒鹹度不夠 桌邊都有清水、醬汁讓你隨心所欲做調整～

答應我來一定要升級讚岐烏龍麵！！！！！

煮在壽喜燒湯底認真超好吃😋鹹香夠味

壽喜燒的雞蛋使用牧日蛋 是生食級蛋品 有認證過的～

記得加滿滿七味粉 這才是壽喜燒的精華啊！！！你們說是不是

喜歡吃海鮮也可以額外加點～整體新鮮度都很夠

個人特別喜歡蛤蠣、魚片～

甜點白玉紅豆湯甜度不高 白玉超軟Ｑ 水布丁很綿密💯

沒想到連甜點都這麼好吃😋

這邊竟然還喝得到義大利氣泡飲～～～瓶身超美

果汁味道帶有種香料感 很有異國風情！

附上店家資訊：

📍湫禾 壽喜燒

🏷南投縣草屯鎮碧山路820號

⌛️11:00-14:00~17:00-20:30

☎️0972 822 535

📒週三公休

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