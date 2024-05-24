為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的日式建築 有超大停車場

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的日式建築 有超大停車場

2024-05-24 11:16:00 foodtinne 人氣：102
share
窩客好文

foodtinne

發表篇數：126篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湫禾 壽喜燒
place南投縣草屯鎮碧山路820號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

全台最美座落田野風景的壽喜燒火鍋🍲 🌾就在南投

草屯火鍋店百百家 不過這家是南投首家壽喜燒專門店🫶🏻

店內寬敞舒適 一入店映入眼簾是綠油油的田野 讓人身心舒暢❤️

湯頭除了壽喜燒外也有雞白湯、豚骨豆乳湯 都非誠值得試試！

店外還有超大停車場 吃飯停車沒煩惱～～～🅿️

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

「湫禾 壽喜燒」位於南投縣草屯鎮碧山路820號。

店外是日式庭院造景 環境舒適靜謐 停車場大 很方便停車～

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

店內環境寬敞舒適 都是4-6人桌

採光非常好 運氣好坐在窗邊真的超美～田景直接一覽無遺👀

採Qr code點餐 套餐有附主食、沾料、蔬菜盤、甜點

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

壽喜燒湯底特別的是有增添牛蒡絲 讓口味更清爽😍

濃郁雞白湯是外面火鍋店少見的湯底 推薦煮蔬菜更清甜～

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

餐點選擇多 我們這次點無骨牛小排＋伊比利豬、台灣梅花豬

牛小排油花超美 涮至五分熟口感超軟嫩 推這個！

梅花豬肉沒什麼豬騷味 肉質越嚼越香🤤

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

蔬菜盤都是純蔬菜 無加工火鍋料 營養滿分💯

壽喜燒鹹度不夠 桌邊都有清水、醬汁讓你隨心所欲做調整～

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

答應我來一定要升級讚岐烏龍麵！！！！！

煮在壽喜燒湯底認真超好吃😋鹹香夠味

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

壽喜燒的雞蛋使用牧日蛋 是生食級蛋品 有認證過的～

記得加滿滿七味粉 這才是壽喜燒的精華啊！！！你們說是不是

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

喜歡吃海鮮也可以額外加點～整體新鮮度都很夠

個人特別喜歡蛤蠣、魚片～

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

甜點白玉紅豆湯甜度不高 白玉超軟Ｑ 水布丁很綿密💯

沒想到連甜點都這麼好吃😋

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

這邊竟然還喝得到義大利氣泡飲～～～瓶身超美

果汁味道帶有種香料感 很有異國風情！

附上店家資訊：

【湫禾 壽喜燒｜草屯美食】南投首間壽喜燒專門店 座落田野間的

📍湫禾 壽喜燒

🏷南投縣草屯鎮碧山路820號

⌛️11:00-14:00~17:00-20:30

☎️0972 822 535

📒週三公休

最後大家如果喜歡我的文章歡迎按讚呀 【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物 

追蹤 foodtinne 的痞客邦 和 i g 唷！！！ 

也有粉專 【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物臉書粉專點我

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

文章標籤
湫禾壽喜燒 湫禾壽喜燒菜單 南投火鍋 南投火鍋推薦 草屯美食 草屯餐廳 草屯火鍋 草屯火鍋推薦 草屯火鍋店 草屯壽喜燒 南投餐廳 南投餐廳推薦 南投景點 草屯景點
創作者介紹
創作者 Foodtinne呋亭 的頭像
Foodtinne呋亭

Foodtinne的吃喝玩樂日常




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#南投餐廳
morechevron_right
文章關鍵字
南投餐廳 南投壽喜燒 南投火鍋 南投景點 more
檢舉
share
chevron_left

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店主
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up