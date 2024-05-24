「 宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​ 」位於 新北市三重區龍門路上，地處交通樞紐， 熙來攘往非常熱鬧。我並不知悉宋嫂具體有多少年歷史，但在記憶中，至少我已在這間小吃店品嚐過十多個年頭。雖然宋嫂環境稍微破舊，但老闆的親切態度、小吃的美味飄香、童叟無欺的銅板價格，讓宋嫂擁有許多回頭客。每逢下班或深夜時，宋嫂總是一個飽腹的好去處。「 宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​ 」分享給大家~(圖片來自Google地圖)​​​​​​​

宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​

地址: 新北市三重區龍門路17號​​​​​​​

電話: (02)2973-6880

營業時間: 週一-週五16 :00-00:00；週六-週日公休

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