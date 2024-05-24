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三重老店美食⎜物美價廉高CP值小吃【新北市三重區】宋嫂湯·飯·菜

2024-05-24 11:46:00 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：109
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：244篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宋嫂湯·飯·菜
phone02-29736880
place新北市三重區龍門路17號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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自從上回找不到照片(40餘年傳統古早味⎜文青風格重磅回歸、重新開業【新北市三重區】阿嬤魷魚羹)之後，我一怒之下，嗚嗚~照片全沒了! 我的美食照啊~~~
 
宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​」位於新北市三重區龍門路上，地處交通樞紐，熙來攘往非常熱鬧。我並不知悉宋嫂具體有多少年歷史，但在記憶中，至少我已在這間小吃店品嚐過十多個年頭。雖然宋嫂環境稍微破舊，但老闆的親切態度、小吃的美味飄香、童叟無欺的銅板價格，讓宋嫂擁有許多回頭客。每逢下班或深夜時，宋嫂總是一個飽腹的好去處。「宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​」分享給大家~(圖片來自Google地圖)​​​​​​​
三重老店美食⎜物美價廉高CP值小吃【新北市三重區】宋嫂湯·飯
 
宋嫂湯·飯·菜​​​​​​​
地址: 新北市三重區龍門路17號​​​​​​​
電話: (02)2973-6880
營業時間: 週一-週五16:00-00:00；週六-週日公休
Uber Eats-
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
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