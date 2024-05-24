自從上回找不到照片(40餘年傳統古早味⎜文青風格重磅回歸、重新開業【新北市三重區】阿嬤魷魚羹)之後，我一怒之下，嗚嗚~照片全沒了! 我的美食照啊~~~
「宋嫂湯·飯·菜」位於新北市三重區龍門路上，地處交通樞紐，熙來攘往非常熱鬧。我並不知悉宋嫂具體有多少年歷史，但在記憶中，至少我已在這間小吃店品嚐過十多個年頭。雖然宋嫂環境稍微破舊，但老闆的親切態度、小吃的美味飄香、童叟無欺的銅板價格，讓宋嫂擁有許多回頭客。每逢下班或深夜時，宋嫂總是一個飽腹的好去處。「宋嫂湯·飯·菜」分享給大家~(圖片來自Google地圖)
宋嫂湯·飯·菜
地址: 新北市三重區龍門路17號
電話: (02)2973-6880
營業時間: 週一-週五16:00-00:00；週六-週日公休
Uber Eats-
Foodpanda-https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/i6lw/song-sao-tang-fan-mian?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google_reserve_place_order_action
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
加入LINE@-https://page.line.me/wjf3859x
文章標籤
此文同步發表於：三重老店美食⎜物美價廉高CP值小吃【新北市三重區】宋嫂湯·飯·菜