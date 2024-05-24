全台最美石砌老教堂【基國派老教堂】現改為預約制才能進入參觀

趁著2024花現台七繡球金針農遊趣活動期間免預約開放，就來欣賞老教堂與繡球花之美

有興趣的把握時間，花季活動結束後(5/26)教堂大門就又關閉了喔！

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基國派老教堂，全台最美石砌老教堂，通往天堂之鑰，桃園復興景點!

基國派老教堂位於桃園市復興，成立於1963年，至今一甲子歲月

因基國派部落而得名，曾獲台灣歷史建築百景之一！

導航設定＂基國派老教堂＂即可抵達，鄰近三民蝙蝠洞，可以安排順遊

教堂沒有停車場，可以停放在不影響行車安全的產業道路上，再步行而入

ADD:桃園市復興區基國派路511巷

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建築採用蝙蝠洞一帶的溪河岸石興建

經過多年的風吹日曬雨淋，石牆顯得斑駁，但也更顯古樸韻味

教堂入口採方、圓兩層交疊形式，為「通往天堂之鑰」的概念

宛如古堡的歐風建築，散發著濃濃異國風情

迎接繡球花季，教堂周圍擺放了許多繡球花盆栽

繽紛燦爛，為老教堂增豔不少

石砌老教堂其實就算沒有繡球花點綴也是迷人

每個角落都好拍，有置身國外的美感

繡球花又稱「紫陽花」，有希望、幸福、美滿、團聚之意

每年大約五月期花季開始，今年錯過了就要再等一年

繡球花季來基國派老教堂，一次可以欣賞老教堂的風采與繡球花的美，很值得

很有韻味的老教堂，也很有歷史意義

大家前往也要愛護環境，不要破壞或留下垃圾

教堂內也可進入參觀

比較可惜的是吊掛的繡球花不是真花，不過拍照還是美美的

基國派老教堂範圍不大，若不愛拍照的話應該三分鐘左右就能參觀完畢

但若喜歡拍照的話就會待上許多時間

尤其是遊客多的假日，光等空景就要花上不少時間

這應該是廢棄公車的車體結構

車體上擺放幾張椅子

教堂旁有咖啡、農產品及多肉販賣

既然來了，不妨坐下來喝杯咖啡

這裡的多肉還蠻美，都很有特色，有興趣可以選購回家

當天來到基國派老教堂時間已晚，就沒有順遊蝙蝠洞了

對基國派老教堂或是繡球花有興趣的，把握2024花現台七繡球金針農遊趣期間快來

完全免費參觀！

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