新竹超人氣的「嵐町雞排」招牌厚切脆皮雞排&比臉大深海魷魚，在台中豐原也吃得到囉！

店家選用新鮮溫體雞排，以獨門配方的醃料醃製，裹上炸粉後油炸出脆皮的口感，加上軟嫩多汁的肉質，讓人一吃難忘

阿根廷深海大魷魚也是招牌之一，不用到漁港就可以吃得到比臉還大的深海魷魚

加上雞腿、雞翅、雞塊等炸物小點，原汁原味從新竹搬到台中來！

而且豐原店營業至凌晨一點，造福愛吃炸物的夜貓子

快跟著小米一起去看看吧。

PS.豐原店贈送活動： 凡來店消費說看小米文章來的即贈送（隱藏版）小小兵薯塊一份！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉嵐町雞排-豐原店位置及停車方式

*******************

嵐町雞排-豐原店位於育才街上，開車的朋友可以把車停在路邊白線。

👉嵐町雞排-豐原店環境介紹

*******************

店家很貼心設置小椅子，不只可以讓客人坐著等待，拿到後還可以趁熱開吃

冬天來臨時，可以坐在室內的座位，吃著熱呼呼的雞排暖在心頭

老闆堅持現點現炸，厚切雞排採用新鮮溫體雞肉，以獨門配方的醃料醃製，裹上炸粉後油炸出脆皮的口感~

雞排完整不切塊，以免肉汁流失，大家可以享受一口咬下脆皮爆汁的口感

阿根廷深海大魷魚也是招牌之一。

整隻新鮮魷魚裹上一層薄粉炸至外皮焦香酥脆，緊緊鎖住魷魚水分，外酥內軟嫩又多汁

👉嵐町雞排-豐原店菜單目錄搶先看

*******************

爆汁雞排和深海大魷魚是兩大招牌，還有雞腿捲、雞翅、四季豆等肉品蔬菜，選擇性很多

不知道怎麼選擇的朋友可以點套餐組合，有炸物又有汽水。

👉嵐町雞排-豐原店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

爆汁雞排和深海大魷魚是必點的

爆汁雞排(85元)採用新鮮溫體雞肉，以獨門配方的醃料醃製，裹上炸粉後油炸出脆皮的口感。

外皮的炸粉有加入鹹香調味了，口味比較清淡的朋友，可以不用另外加胡椒鹽。

趁熱吃有多汁的口感，一撕開還會看到滿滿肉汁呢

都比小結巴的臉還大了呢！

雞排真的超厚！

雞排厚度跟50元硬幣有得比！

雖然是厚切雞胸肉，不過口感有嫩不乾柴，現場趁熱吃風味最佳！

涼了再吃口感會有些差異的

深海魷魚(120元)真的是巨無霸等級，就像鐵扇公主的芭蕉扇一樣

不切整隻拿起來吃最爽 XD

多人分食的話可以請老闆切~

口感彈牙又鮮甜，一口咬下有在口中跳動的感覺，鮮甜肉質與鹹香炸皮結合，是非常棒的下酒菜喔

厚切雞排和比臉大深海魷魚，你們喜歡哪個呢？

雞腿(45元)、雞塊(45元)和雞翅(35元)是三大邪惡組合

外皮是像卡啦雞酥脆的炸皮，吃起來鹹香中帶奶香的甜味

小米最愛吃雞腿了，肉質多汁，帶有骨肉的甜味，讓人一口接一口吃不停~

雞翅撕開一樣會爆汁，雞翼的肉也不要浪費喔，這可是吮指美味呢

雞塊份量不小耶！肉肉控一定能吃的很滿足

除了人手一塊厚切雞排和深海大魷魚以外，其他炸物小點也挺不錯的，適合小家庭或多人分享

我們點了起司芋泥球、甘梅地瓜薯、小雞塊、雞軟骨和脆皮香菇。

小雞塊/5個(40元)是小朋友很喜歡的

起司芋泥球/3個(45元)特別推薦，熱熱地吃有牽絲起司，加上香甜芋頭和酥脆外皮，有多層次口感

脆皮香菇(35元/串)也是必點的，老闆娘特別選用台中新社香菇，大朵又多汁

裹粉後油炸，香菇水份鎖在裡面，一口咬下有爆汁的口感，喜歡香菇的朋友不能錯過~

甘梅地瓜薯(50元)酥脆地瓜搭配甘梅粉，酸甜的梅子香搭配地瓜酥酥甜甜的口感，是大小朋友的最愛

以上是我們的心得分享，新竹超人氣的嵐町雞排插旗台中豐原！

喜歡吃厚切脆皮雞排和比臉大深海魷魚的朋友，推薦你們趕快去嚐看看喔

👉嵐町雞排-豐原店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：嵐町雞排-豐原店

🏠地址：台中市豐原區育才街30號1樓

☎電話：0916 688 955

⏰營業時間：16:00–01:00

粉絲團：嵐町雞排 豐原店

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我